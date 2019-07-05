Осторожно, горячо (18+): самые красивые* татуированные девушки Ижевска

Татуировками сейчас никого не удивишь. Маленькие и большие, цветные и черно-белые, рисунки и надписи… Они являются олицетворением не только свободы и самовыражения, но и красоты. Мы собрали фотографии татуированных девушек Ижевска, чтобы это доказать.

Дарья набила свою первую татуировку около 10 лет назад. С тех пор рисунки только добавлялись на теле девушки.

ФОТО: @dasha_ricci111

- Не могу выделить какую-то особенную татуировку, я люблю каждую из них, - поделилась Даша.

ФОТО: @dasha_ricci111

ФОТО: @dasha_ricci111

ФОТО: @dasha_ricci111

У ижевчанки Валерии* татуировка одна - уже 4 года на ее спине красуется компас.

ФОТО: Личный архив героя

- Вообще это компас и Роза ветров - два в одном, - говорит Лера. - Давно думала над тем, чтобы сделать татуировку, и долго размышляла над эскизом. Остановилась именно на этом варианте, потому как очень хочу, чтобы в жизни было много путешествий, и дополнительно она вселяет целеустремленность. Ну, я для себя так решила.

Тату-мастер Колотова Светлана бьет только цветные татуировки. Ей нравится работать с яркой палитрой.

ФОТО: @kolotovatattoo

ФОТО: @kolotovatattoo

- Клиенты у меня в основном девушки, - говорит Света. - Потому что я делаю миленькие нежные акварели. Возраст очень разный... от студенток до пенсионерок. 65-летние красотки приходят! Чаще всего делаю птичек, колибри и цветы. Еще очень популярны татуировки, посвященные своим деткам.

ФОТО: @kolotovatattoo

ФОТО: @kolotovatattoo

Но и сама Света не отстает от своих клиентов. На девушке красуются как цветные, так и черно-белые рисунки.

ФОТО: @kolotovatattoo

ФОТО: @kolotovatattoo

- Мне всегда нравились татуировки. Я начала выпрашивать у родителей тату лет с 11-12, конечно же, они не разрешали. В 14 придумала себе, что вырасту и стану тату-мастером, - прокомментировала ижевчанка. - В 16 лет втихушку от родителей сделала первую татуировку - кекс на запястье. А потом пошло-поехало. Сейчас на мне больше 20 татуировок, ни от одной бы не отказалась. Есть любимые. Одна из них - портрет моего кота, он прожил со мной 21 год.

ФОТО: @kolotovatattoo

Выбрать эскиз - дело непростое. Но иногда случается, что татуировки «приходят» к девушкам сами. Так, Дина совсем не задумывалась о нанесении рисунка на тело, пока не наткнулась в ленте новостей на девушку с крохотными тату - контурами сердца и полумесяца. С тех пор они «живут» вместе с ижевчанкой.

ФОТО: @di__na_ra

- В тот же день пошла и сделала, - прокомментировала Дина.

А вот у Евгении на теле красуется 5 татуировок. Первую из них она сделала в день совершеннолетия.

ФОТО: @m_mary_lou

- Эскизы я выбираю по принципу «что красиво, то и бью», - говорит Женя. - Сейчас татуировка не обязательно должна нести какой-то глубокий смысл, это искусство.

ФОТО: @m_mary_lou

*Рейтинг составлен по мнению редакции

**Имя героини изменено