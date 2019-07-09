Правда ли, что мясо в Удмуртии подорожает на 10% и на какие продукты еще взлетят цены?

Мясо может подорожать на 10%! Такая информация появилась недавно в ряде СМИ. Ждать ли подорожания в Удмуртии, с чем оно может быть связано и на какие еще продукты взлетят цены, разбиралась «Комсомолка».

НЕ РАЗОБРАЛИСЬ В СТАВКЕ

Причина роста цен, по имеющимся данным, в кормовых добавках, которые ввозят из-за рубежа, и недопонимании между Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства России, по какой ставке НДС они должны облагаться.

Так, с апреля 2019 года добавки вынесли в перечень товаров, облагаемым 10% НДС отдельным пунктом. Как выяснилось, прежде льготное налогообложение официально не распространялось на эти товары, хотя к ним часто применяли 10% ставку. Теперь есть вероятность, что импортерам добавок придется возместить недоплаченные налоги государству, что в конечном итоге отразится на стоимости мяса.

Доля кормов в себестоимости производства мяса достигает 60%.Фото: Архив КП

А ЧТО У НАС?

Эксперты успокаивают, закупать мясо впрок пока не нужно - предпосылок к его подорожанию нет.

- В настоящий момент нет предпосылок к существенному повышению цен на мясную продукцию, - рассказала ведущий специалист-эксперт отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Минсельхоза Удмуртии Светлана Бобылева. - Напротив, отмечается небольшое снижение цен за счет уменьшения затрат на электроэнергию и корма, которых летом в достатке. Что с ценами будет дальше, станет известно к осени, когда корма заготовят на зиму.

Подтвердили слова специалиста и продавцы магазинов.

- Сейчас цена на мясо, наоборот, падает, - рассказала продавец мясного отдела в Ижевске. - Нам его поставляют из Селтинского и Воткинского районов. Цена на свинину 229-379 рублей за килограмм, говядина немного дороже: 275-499 рублей.

Местные производители пока не дают долгосрочных прогнозов: нужно дождаться урожаяФото: Архив КП

Не спешат бить тревогу и производители мясной продукции. Так, на Воткинском мясокомбинате сообщили, что повышения цен на колбасную продукцию, которую изготавливают из местного сырья, пока не планируется.

РОСТ ВПЕРЕДИ?

Но предпосылки для подорожания продукции все же есть: сырье дороже привычного закупили на Увинском мясокомбинате.

- Можем только констатировать, что мясо действительно подорожало буквально 3 июля, процентов на восемь. С чем это может быть связано, не могу точно сказать. Возможно, причина в повышении цен на топливо, а возможно, и в комбикормах, - прокомментировал генеральный директор предприятия Александр Иванов.

Кормовые добавки обеспечивают здоровье животных и стимулируют их продуктивность, а значит от их качества и правильного использования зависит и качество мясной продукции.Фото: Константин ИВШИН

- Конечно, цены немножко «плавают», но это нормально, они зависят от курса валют, - объясняет ведущий технолог Глазовского комбикормового завода Александра Семакова. - Возможно, что-то изменится в августе, когда появится представление об урожае этого года.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ?

По данным Удмуртстата, в среднем по республике больше всего прибавляет в цене говядина. Так, с июня 2017 года ее стоимость выросла на 15%. Как комментирует Минсельхоз, это может быть обусловлено тем, что ее в принципе мало на нашем рынке. Возможно, ситуация изменится: сейчас производство собираются наращивать.

За последние полгода цена на говядину повысилась на 1-4%, индейка осталась примерно на том же уровне. Также незначительно повысились цены на колбасы и чуть больше на мясные консервы. А вот стоимость свинины и курицы, наоборот, понизилась на 2,2% и 5,5% соответственно, в связи с чем на эти продукты вырос спрос.

Если говорить о других продуктах, то цены на большинство из них растут медленно, но стабильно.

Изменение цен на мясо за три года по данным Удмуртстат

Сезонные колебания цен - регулярное явление. Так, перед Новым годом почти все продукты дорожают, а яйца традиционно дорожают к Пасхе. Самые низкие цены на большинство продуктов в Удмуртии чаще всего отмечаются осенью, после сбора урожая, зато к весне дорожает даже картофель.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ ВСЛЕД ЗА МЯСОМ?

Доктор экономических наук, директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ, профессор Раиль Галиахметов считает, что подорожание мясных продуктов возможно, скорее, по комплексной причине.

- Я думаю, если стоимость кормов и добавок резко поднимется, это сильно ударит по производителям. Им, естественно, придется повысить цены. Небольшие предприятия могут не потянуть расходов и просто обанкротиться. Но возникает вопрос, а почему речь только о мясе? Теоретически отразиться должно также на молочной продукции и яйцах. Я считаю, что основные причины подорожания мяса в другом. Во-первых, много мясной продукции у нас идет на экспорт, а внутренний рынок больше ориентируется на молочную продукцию. В результате мяса на наших рынках оказывается не так много, и это тоже повод поднять его стоимость. Кроме того, бензин дорожает, и все товары дорожают, так почему мясо должно оставаться по прежней цене? - считает эксперт.

- Рост цен в любом случае не избежен, - комментирует заместитель начальника отдела статистики цен и финансов Удмуртстат Лариса Широбокова. - Но резко их никто поднимать не будет, ведь это не выгодно для предприятий. Люди уже привыкли к таким ценам, и резкое подорожание вызовет волну возмущений.

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