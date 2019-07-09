«Дайте 5 минут, и я найду идеальный трек!»: диджей из Ижевска о том, сколько платят за выступление и как не спать всю ночь

Днем – хоккейный арбитр, ночью – диджей в клубе. 28-летний ижевчанин Максим Глазырин умудряется совмещать два, казалось бы, не связанных между собой направления. Какие песни просят включить чаще всего, сколько удается заработать за одно выступление и как ему удается не спать всю ночь, выяснила «Комсомолка».

ПУБЛИКА ХОЧЕТ СЛУШАТЬ ТО, ЧТО ЕЕ ЗАВОДИТ

– Мой самый первый сет (так диджеи называют свое выступление. – Прим. ред.) случился в сентябре 2017 года. Первое время ориентировался на свой вкус и часто выходил со смены расстроенным: и стаканами на меня замахивались, и в драку лезли, когда песня не устраивала.

Пластинки – это больше показуха. Сыграть хорошо можно и с флешки, считает МаксимФото: Архив «КП» в Ижевске

Максим говорит: со стороны кажется, что нет ничего трудного в том, чтобы переключать музыку. На самом деле главная сложность – удержать людей на танцполе.

– У каждого клуба своя концепция и свои посетители. В клубе «Юпитер 5», где я сейчас играю, средний возраст гостей – 25-40 лет. Эта публика хочет слышать то, что заводит ее в настоящий момент. Особенность нашего заведения в том, что, например, за треком Depeche Mode* следует трек Земфиры.

Когда танцпол пуст, Максим использует свои фишки: 10-15 треков, которые всегда работают.

– Первым делом нужно вытащить на танцпол девушек, а мужчины подтянутся. Ижевчанки всегда рады потанцевать под Beyoncе*, Maroon 5*, «Мумий тролль», Кэти Перри, – делится диджей. – Я не готовлю плей-лист. Когда прихожу на смену, сначала пытаюсь уловить настроение публики. Мне хватает 5-7 минут, чтобы понять это. Конечно, если ко мне подходят люди и вежливо просят поставить какой-либо трек, я корректирую свой выбор. Но не поставлю «Руки вверх» или Элджея – это не попадает под концепцию клуба.

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ИГРАЮ НА АППАРАТУРЕ ЗА 300 000 РУБЛЕЙ

– На сет я прихожу со своими наушниками и флешкой. Остальное предоставляет клуб. Хорошие наушники стоят 5 000-10 000 рублей. Аппаратура для домашних репетиций – минимум 40 000. Ну а профессиональное оборудование, на котором играют в клубах, – от 300 000 рублей. Именитые диджеи играют музыку с виниловых пластинок. Они славятся максимально чистым и богатым звуком. Но это недешевое удовольствие. Стоимость начинается от 3 000 рублей и может доходить до 10 000 рублей, а то и больше. Я считаю, дело не в пластинке, а в профессионализме. Сыграть хорошо можно и с флешки.

Занимает хобби и свободное время: Максим постоянно следит за хит-парадами в поисках новых композиций.

– Любой новый материал анализирую дома, на компьютере, прежде чем он прозвучит на танцполе. К каждому новому сету стараюсь подготовить как минимум 5 новых треков, – делится ижевчанин.

За 3 часа работы в клубе Максим зарабатывает 2 000 – 3 000 рублей.

За сет прокручивается примерно 50-60 треков Фото: архив героя публикации

НЕ СПАТЬ ПОМОГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

В начале 90-х, когда в Россию только пришла клубная культура, спутниками вечеринок были алкоголь и запрещенные препараты. Современный диджей Максим полностью исключил из своей жизни сигареты, алкоголь и посвящает много времени спорту.

– Но как бы ты не старался следить за своим здоровьем, активная ночная жизнь не идет на пользу организму. Поэтому, когда я не на смене, пытаюсь лечь спать до полуночи. После ночных сетов могу проспать 12 часов. Благо, работа позволяет. А во время выступления поддерживаю чувство бодрости зеленым чаем и кофе. Никаких энергетиков – я за здоровый драйв на танцполе.

Сегодня диджей-самоучка не планирует останавливаться. Собирается совершенствовать свои навыки и выступить на открытой площадке перед горожанами. Даже взял себе псевдоним, как все популярные диджеи, – Мaxamaiki* (Железный Майки – знаменитый боксер). Так прозвали его еще товарищи по хоккейной команде.

В МУЗЫКУ ЧЕРЕЗ ХОККЕЙ

Кстати! С музыкой Максим связал свою жизнь совершенно случайно. Помог… спорт.

Связать жизнь с музыкой Максиму помог спорт. В детстве он бежал на тренировки по хоккею под любимые треки Фото: архив героя публикации

– В хоккей я пришел в 11 лет. Отчасти он и связал меня с музыкой. Помню, как лет в 12 бежал на тренировку под драйвовые ритмы, которые настраивали на активную игру. «Дверью» в мир моей любимой электронной музыки стала группа Prodigy*. На сэкономленные с обедов деньги я купил CD*-диск с их треками. На второй его стороне была музыка Chemical Brothers*, – рассказывает Максим.

В студенческие годы он был частым посетителем клубов, завел друзей в этой сфере. А вот самому встать за «вертушку» ему удалось благодаря… случайной шутке!

– Моя знакомая работала в одном из ночных клубов Ижевска администратором. Как-то я пожаловался ей, что музыка скучновата, и в шутку предложил встать за пульт. Мы посмеялись, но через месяц меня пригласили попробовать! – вспоминает Максим. – У меня не было ни опыта, ни знаний. Однако через два месяца я уже отыгрывал ночные сеты, а посетители даже не подозревали, что танцуют под музыку человека с улицы!

*Продиджи, СиДи, Кемикал Бразерс, Депеш Мод, Бейонсе, Марун 5, Максамайки, Зиверт, Лайф, Нирвана, Смелс лайк тин спирит