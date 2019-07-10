2019-07-10T11:18:33+03:00
Происшествия

«Гневное сториз»: жителя Удмуртии наказали по статье об оскорблении власти

Молодой человек возмутился ограничением въезда на набережную
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Во вторник, 9 июля, Октябрьский районный суд Ижевска вынес постановление о привлечении к ответственности 21-летнего молодого человека, который оскорбил главу Удмуртии в «Инстаграме». Возможно, это первый случай, когда в республике применили новые поправки об оскорблении власти.

«ВОТ ТЕБЕ ДЕЛАТЬ…»

Дело было 15 мая этого года. Как раз в этот момент начались возмущения касательно курения кальянов на набережной Ижевска. И власти приняли решение ограничить въезд на эту территорию автомобилям.

Это и послужило поводом для того, чтобы молодой человек выложил в «сториз» фотографию с весьма оскорбительной надписью. На самом снимке видны припаркованные автомобили на набережной и сотрудника полиции, который, судя по всему, оформляет штраф либо предупреждает о запрете.

- Ну что, готов вас расстроить, набережная закрыта. Скоро там появится знак, что заезд будет до 22:00. Сейчас там кирпич, - подписал снимок молодой человек.

И мелким шрифтом указал: «Вот тебе делать .…. .….», отметив в этой записи аккаунт главы Удмуртии Александра Бречалова.

Фото: Архив

Фото: Архив

ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ

- В связи с изменениями в кодексе об административных правонарушениях, обо всех случаях возбуждения дел по данным статьям органы полиции обязаны уведомлять прокуратуру, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Елена Бузанакова.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России:

«Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

9 июля прошло заседание суда. Сам молодой человек не явился, его интересы представлял защитник. Он рассказал, что ижевчанин раскаялся, признал вину и принес извинения так же публично - через интернет.

- Исследовав материалы дела, в том числе протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты с указанных страниц, суд назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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