Полынь, лаванда, чабрец: какие ароматные травы могут вырастить жители Удмуртии

Опытные садоводы советуют: при обустройстве территории на садовом участке, на даче стоит создать уголок для ароматных зеленных культур и пряных трав, которые можно использовать в пищу и для заварки чая. Такой уголок не только порадует вас своими выращенными специями, но и украсит участок! Так какие же растения лучше посадить в полезном, ароматном уголке? И как выбрать для него место?

Эти и другие вопросы автор и ведущая программы «Моя дача» Вера Орлова обсудила в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) с Верой Жехановой, руководителем питомника «Живо-Древо».

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОСАДИТЬ?

По словам Веры Павловны, для начала внимательно присмотритесь к тому, что растет на вашем участке.

- Уверена, у вас уже растут пряно-ароматические травы - это и укроп, и базилик, и петрушка, и кинза… - так начала свой рассказ Вера Павловна Жеханова. - Но есть еще много других растений, которые обладают прекрасным ароматом, привлекательным видом и полезными, лекарственными свойствами.

Особенность полыни – ее запах Фото: spanienoekonomie.com

-Полынь. Она редко встречается в наших садах, а между тем существует немало сортов декоративной полыни с серебристо-серыми листьями. Особенность полыни - ее запах: его или не переносят совсем, или им восхищаются, считая, что именно так пахнут детство, лето и свобода. Полынь своим запахом благотворно влияет на здоровье человека, настои из этого растения помогают в борьбе с вредителями.

Монарда начинает цвести во второй половине июля

- Эхинацея и монарда. Эти растения обладают уникальными лечебными свойствами, признанными официальной медициной. Они не только полезны, но и красивы в течение всего сезона. Во второй половине июля они начинают цвести и продолжают украшать сад до окончания лета. К тому же сейчас можно встретить разные виды и сорта этих чудесных растений.

Эхинацея обладает уникальными лечебными свойствами, признанными официальной медициной

- Лаванда. Ее выращивают в Италии, Испании, во Франции, но ее можно выращивать и у нас при соблюдении определенных правил. Как теплолюбивое растение лаванда предпочитает песчаные почвы, для нее надо выбирать место, где нет большого накопления снега, которое весной оттаивает в первую очередь. Лаванда предпочитает легкую влаго- и воздухопроницаемую почву, застоя влаги она не переносит.

- Поделюсь своим опытом: многие годы я выращивала лаванду в месте, где как раз застаивалась вода, и я каждый раз теряла растение. Но с приобретенным опытом вновь высаженная лаванда задержалась на моем участке и до сих пор радует меня и мою семью своим цветением и ароматом, - рассказала Вера Павловна.

Чабрец используют для заваривания чая

- Чабрец или тимьян, богородская трава. Его используют для заваривания чая. Чабрец придает этому напитку особенный, любимый многими аромат и вкус.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ?

Вера Жеханова рекомендует организовать уголок с пряными травами рядом с домом, чтобы пучок кинзы, укропа или чабреца всегда был у вас под рукой. Если у вас нет возможности разместить грядку или клумбу с пряными травами рядом с домом, можно использовать альтернативный вариант - горшечное выращивание растений.

- Я бы даже предпочла именно этот способ выращивания пряных трав, потому что по завершении сезона горшки с растениями можно забрать домой, и они продолжат свою жизнь уже дома, на подоконнике. Ну, а сейчас, летом, обустройте площадку с пряно-ароматическими травами в горшках, объем которых должен соответствовать корневой системе того или иного растения. Например, для лаванды потребуется как минимум 3-литровый горшок, - продолжает специалист.

Можно устроить мини-садик пряно-ароматических трав в большом, невысоком вазоне. В эту чашу высадить монарду, тимьян, базилик - зеленый и фиолетовый. Эта композиция будет не только ароматной, но и красивой.

- Дайте волю своей фантазии, создавайте свои композиции из душистых трав, но прежде уточните совместимость соседей и особенности ухода за каждым из них, - предупреждает Вера Жеханова. - При этом не забывайте об однолетниках, например, о настурции - неприхотливом, полезном и… вкусном растении, у которого съедобны и листья, и цветки, и зеленые, еще несозревшие плоды. Они имеют острый, горчичный привкус. Иначе их еще называют каперсами, и я добавляю их при консервировании овощей или в салаты. Не обойтись при создании душистых композиций без бархатцев, которые являются помощниками во всех ситуациях. Они имеют неповторимый аромат, отпугивают вредителей, цветки бархатцев - прекрасная основа для приготовления приправ.