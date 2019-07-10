Директор ресторана в Ижевске грозит смертью клиенту за то, что он пожаловался на пересоленное блюдо?

Полторы недели в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают скандал, который разгорелся вокруг ресторана в центре Ижевска. Один из посетителей написал пост о том, что директор заведения пригрозила ему смертью: он пожаловался на невкусную еду и это возмутило руководство заведения. Что произошло, разбиралась «Комсомолка».

СОЛЬ И БОКАЛ

28 июня Евгений вместе с друзьями ужинал в кафе на Центральной площади. Приятный интерьер, хорошая компания… Однако вечер оказался подпорчен.

- Мы заказали лагман (блюдо с лапшой, мясом и картошкой. - Прим. ред.). Попробовал одну ложечку и понял, что блюдо очень пересолено. Кроме того, заказали салат «Цезарь», но вместо привычных листов зелени оказалась какая-то непонятная зелень, - рассказывает ижевчанин.

Возмутил его и подход к клиентам.

- В этом кафе действует особая система - меню по себестоимости. Если покупаешь специальный браслет, то можешь покупать блюда из специального - в нем еда и напитки идут без наценки. У меня был браслет - я заказал бутылку вина. Но бокал принесли только один. Когда я попросил принести второй, получил отказ. Мол, один браслет - один бокал… Пришлось покупать еще два аксессуара для друзей, - говорит Евгений.

Затевать разборки Евгению не хотелось - компания спокойно досидела вечер, расплатилась по счету, оставила чаевые и покинула заведение. Ижевчанин решил не писать гневных отзывов в соцсетях, но поделился впечатлением о ресторане с друзьями, написав в общем чате в соцсетях. А те рассказали знакомым, в числе которых оказались администраторы. Так, по цепочке, информация, видимо, дошла и до руководства заведения.

«РЕШИЛ, ЧТО ТЫ БОГ?»

По словам Евгения, утром, когда он проверил социальную сеть, он увидел в личных сообщениях весьма гневные высказывания в свой адрес от директора ресторана. Очень удивился, ведь он практически никому не рассказывал о случившемся и не обращался в само заведение.

Фото: Евгений Потанин

Только после этого молодой человек опубликовал гневный пост о случившемся. Немного позже последовал звонок.

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- Ты чего такой наглый, я не поняла? Ты чего такой наглый? Ты думаешь, ты в своем обществе... Я тебя просто закопаю. Ты ни одного заказа в течение года вообще не получишь. Какая разница, с кем ты разговариваешь? Ты решил, что ты Бог? Решил всем разослать? Ты знаешь, ты такая мелкая сошка в этом городе, что я тебя до такой степени зачморю, что ты за год ни одного заказа не получишь. А еще наложу такое заклятие, чтоб ты сдох. Прощай дорогой друг, - говорит женщина на записи, которую Евгений прикрепил к сообщению в соцсетях.

- Честно, я бы не обратил внимание на еду. Ну, не понравилось блюдо и что тут, у всех вкусные разные. Но такие сообщения уже не стал пропускать мимо ушей, - рассказывает Евгений.

Со всем этим Евгений обратился в Роспотребнадзор по Удмуртии. А те, в свою очередь, передали сообщение в УМВД России по г. Ижевску. Пока решения по данному вопросу нет.

«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»

Комментарий директора кафе:

Не буду оправдываться. Говорить - писала/не писала, говорила/не говорила. Записать и сказать можно все, что угодно. Я стараюсь общаться все-таки лично. Тогда разговор становится богаче, комфортнее и удобнее.

Моя позиция такая - мы все люди. Все мы эмоциональные, несмотря на внешнюю твердость. И мы можем давать волю чувствам. Да, накипает. Это издержки нашего бизнеса. Но, тут нужно либо выкладывать всю информацию, либо не выкладывать ничего. Брать и вырезать какие-то вещи из контекста - это не делает чести.

Честно скажу, раньше мы думали, что клиент всегда прав. Но общаясь с другими представителями нашей профессии и не представляя сегодняшние реалии, понимаешь, что это уже не совсем так. Идет такая тенденция, что гости пользуются добротой, начинают наглеть. Но, ребят, сколько можно? Если вас что-то не устраивает, приходите и давайте поговорим по-человечески.

Любимые дорогие Гости, не становитесь клиентами. И жалобы - это низко и не по-мужски. А так мы решим все вопросы. А вот к чему приведет дешевый пиар? Я свой авторитет заработала, честностью, прямолинейностью, работой без выходных, никогда не кляузничела, а общалась лично, не написывала в соцсетях, это ниже моего достоинства. Всегда все решает личное общение. А то как в войну, наши же сдавали наших.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Можно ли грубо отвечать клиентам? И что делать с негативом в социальных сетях? Отвечает исполнительный директор ресторанов «Позимь» Алена Кручинина.

Конечно, грубить клиентам нельзя. Если понимаешь, что нельзя совладать с эмоциями, то лучше поручить это лицу с более холодной головой. Ну и правда, клиент не всегда прав, бывают разные ситуации. Что касается социальных сетей, то при любой ситуации люди будут на стороне потребителя, потому как они сами потребители. В связи с этим вступать в перепалки невыгодно для заведения. Поэтому лучше отключить эмоции и отвечать только по факту инцидента.

Уважаемые читатели, как Вы считаете, всегда ли клиент прав? И что делать, если сталкиваетесь с негативом в социальных сетях касательно своего дела? Поделитесь своим мнением в комментариях.