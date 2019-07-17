«Удар в спину»: бывший замначальника отдела полиции в Удмуртии пытался замять дело на родственника

Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало.

НОЖ В СПИНУ

30 декабря 2016 года отдел «Каракулинский» отмечал Новый год в охотничьем домике на берегу Камы. Живописное место, веселая компания, алкоголь - рекой. Гуляли большой компанией - к сотрудникам полиции присоединились их друзья и родные. Был среди гостей и Сергей* - свояк замначальника отдела Юрия.

- Поздно ночью Сергей и один из участковых начали ругаться, - вспоминает ту ночь свидетель, знакомый с ситуацией. - Они обсуждали службу в армии и неизвестно по какой причине сцепились.

Словесная перепалка переросла в драку. Сергей схватил нож и бросился на мужчину, ударив участкового в спину. Тот упал, корчась от боли, но сознание не потерял.

Свидетелем драки стал лишь один участник вечера - Юрий. Он помог Сергею доставить пострадавшего сначала в отдел полиции, а потом, когда стало понятно, что самостоятельно раны залатать не получится, и в больницу. Мужчине оказали помощь - вскоре после случившегося он вернулся домой. Юрий же решил помочь родственнику избежать наказания…

ПОЛУЧАЛ ПРЕМИИ

Юрий до последнего пытался увести от свояка подозрения. По закону нужно было провести проверку, по итогам которой в отношении Сергея было бы возбуждено уголовное дело. Но всем этим занимался отдел полиции, которым руководил Юрий, и процесс не пошел.

В итоге в материалах проверки оказалась иная информация - дескать, участковый вышел из бани, поскользнулся и упал на какой-то штырь. Нашелся и сам штырь - измазанный чем-то красным, похожим на кровь - говорят, измазать его заставили супругу участкового. Факт за фактом Юрий подтасовывал дело. В итоге оно оказалось «прикрыто».

Вот только про махинации прознали сотрудники Управления ФСБ по Удмуртии. А дальше за дело взялись следователи следственного управления СК России по республике. Правосудие настигло не только Сергея, но и Юрия - его обвинили в подтасовке фактов и укрывательстве преступника.

- Несмотря на то, что преступление было и это очевидно, врио начальника полиции не принял никаких мер по возбуждению дела и привлечению виновного лица к ответственности. Даже больше - фальсифицировал материалы, содействовал виновному в избежании наказания, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Среди мотивов - корыстная и личная заинтересованность. Кроме того, врио не желал придавать огласке этот инцидент. В результате участковый был лишен своего права на доступ к правосудию и компенсацию ущерба. А это право закреплено в Конституции России.

- Юрий избегал служебной проверки, получал премиальные выплаты, - дополнили в пресс-службе.

СЛОМАЛИ СТОЛ?

В итоге до суда довели два дела - и о нападении на участкового (по причинению легкого вреда здоровью), и об его укрывательстве (злоупотреблении служебными полномочиями).

Сергея приговорили к 280 часам обязательных работ. Свою вину он так и не признал. Дескать, ссора была, и они с участковым даже сломали стол, но к ране на спине пострадавшего он отношения не имеет и не представляет, как она появилась.

Настигло правосудие и Юрия. 11 марта 2019 года появилось сообщение о том, что его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. И приговорили к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Не согласившись с этим, сторона защиты обратилась в Верховный суд Удмуртии. Тот оставил приговор без изменения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, в феврале 2017 года Юрий был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

*Все имена изменены