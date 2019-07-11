2019-07-11T10:43:59+03:00
Общество

Горячая стюардесса и жгучая итальянка: ТОП-5 образов фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой

Эффектные наряды помогают спортсменке побеждать
Анастасия Волкова
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Стриптиз на льду? Легко! Фото: @ liza_tuktikСтриптиз на льду? Легко! Фото: @ liza_tuktik
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Уроженку Удмуртии Елизавету Туктамышеву по праву можно назвать самой сексуальной фигуристкой планеты. И дело не только в откровенных фото, которые спортсменка регулярно публикует в соцсетях, но и в эффектных нарядах, способных растопить соревновательный лед. Мы собрали самые запоминающиеся из них.

Жгучая итальянка

Женственные формы, страсть и чувственность… Фото: @ liza_tuktik

Женственные формы, страсть и чувственность… Фото: @ liza_tuktik

Экспериментировать со стилем Лиза начала еще 3 года назад: в 2016 году она блистала на льду в черной мини-юбке и белой рубашке, повязанной на пупке под композицию Mambo Italiano. Наряд эффектно подчеркнул формы спортсменки, что не могли не заметить поклонники - они прозвали фигуристку «королевой льда».

Черный лебедь

Черный лебедь. Версия Туктамышевой. Фото: @ liza_tuktik

Черный лебедь. Версия Туктамышевой. Фото: @ liza_tuktik

Туктамышева, в сравнении с Загитовой, отдает предпочтение прямому крою платьев. И у Лизы есть своя версия наряда черного лебедя! Прямое, с объемными рукавами платье кажется строгим. Но это только кажется! Плотный в наряде только купальник, основа же - полупрозрачная.

Императрица

Действительно королевский образ! Фото: @ liza_tuktik

Действительно королевский образ! Фото: @ liza_tuktik

Не менее эффектным получился образ, который Туктамышева представила в Японии на шоу Fantasy on Ice. Темно-зеленый купальник, украшенный стразами и полупрозрачная черная юбка сделали свое дело. В комментариях спортсменку прозвали императрицей. Пожалуй, согласимся с поклонниками. Выглядит потрясающее и совсем не вульгарно!

Горячая стюардесса

Самый горячий наряд Лизы, который вызвал шквал как критики, так и похвалы за смелость. Фото: @ liza_tuktik

Самый горячий наряд Лизы, который вызвал шквал как критики, так и похвалы за смелость. Фото: @ liza_tuktik

Показательное выступление, которое Лиза представила в Канаде, выдалось по-настоящему горячим. Фигуристка вышла на лед в роли бортпроводницы - ее наряд был усыпан стразами, а эпатажности придавало глубокое декольте. Однако это было только началом. В середине номера Туктамышева разделась и осталась в одном бюстгальтере! Яркий номер не мог не принести победу: фигуристка взяла золото на Гран-при.

Светская львица

В новом сезоне на льду мы увидим совсем другую Лизу. Фото: @ liza_tuktik

В новом сезоне на льду мы увидим совсем другую Лизу. Фото: @ liza_tuktik

Однако в новом сезоне Лиза раздеваться не планирует: девушка представила новый наряд в своем «Инстаграме». Платье изумрудного цвета, украшенное пайетками, на тонких бретелях и длины «макси» по меркам фигуристов к лицу девушке. Признаемся, в таком костюме можно выйти не только на лед, но и на светский раут. Только коньки нужно сменить на лодочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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