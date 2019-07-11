Борщевик в Ижевске: на каких улицах можно встретить опасное растение и куда обращаться, чтобы его убрали

Борщевик - опасное растение, вызывающее ожоги второй степени, – все больше разрастается в Ижевске. Ежегодно его количество увеличивается в 2-3 раза. И если раньше сорняк можно было встретить разве что на окраине, сегодня он растет по всему городу.

Фото: Андрей Соловьев

- Борщевика уже довольно много на проспекте Калашникова. На улице Молодежной тоже появился, на улице Ильфата Закирова, Весенней, Берша - возле леса. Теперь постепенно пойдет в сторону Ворошилова. Очень много его на берегу Ижевского пруда, недавно пришло сообщение, что на Воложке прямо в центре поселка борщевик растет, - поделился с «Комсомолкой» председатель общественной организации «Город-сад - Ярушки» Александр Харевский. - Особенно много борщевика на границе с Завьяловским районом: там это растение прежде выращивалось на корм скоту.

ОТКУДА БОРЩЕВИК В УДМУРТИИ?

Существует несколько видов борщевика. Опасный вид - борщевик Сосновского - раньше в нашем регионе не рос. А вот его безобидный родич - борщевик сибирский действительно использовался для приготовления супов. Он встречается в северных районах Удмуртии. Естественные места произрастания борщевика Сосновского находятся на Кавказе.

Фото: pixabay.com

- В 1970-1980-х годах этот вид растения был завезен во многие регионы страны, в том числе в Удмуртию, как ценная кормовая культура (Прим. ред.: Перед скармливанием борщевик силосовали), - рассказывает руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Леднев.

Отказались от использования борщевика в хозяйстве по трем причинам. Во-первых, борщевик выделяет соединения, которые вызывают у людей очень сильные ожоги. Во-вторых, одичав, борщевик Сосновского начал вытеснять местные виды растительности. А из-за обеднения травянистого покрова резко возрастают эрозионные процессы, что ведет к появлению новых оврагов.

КАК ПОНЯТЬ, ОПАСНЫЙ ЛИ ПЕРЕД ТОБОЙ БОРЩЕВИК?

Таблица подготовлена по материалам www.lesnoy-dar.ru

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?

- Сок борщевика не обжигает, обжигает солнце, так что в пасмурную погоду ожога может даже не возникнуть, - рассказывает врач-терапевт 2 городской больницы Алексей Яковлев. - Сок действует, как «крем загара наоборот». На солнце поражение кожи может развиться за несколько минут. При борьбе с борщевиком необходимо защитить себя плотной одеждой. Если же сок растения попал на кожу, необходимо как можно быстрее промыть это место водой. Кстати, для того чтобы возникла опасность ожога, растение нужно повредить.

Ветер, птицы и колеса автомобилей быстрыми темпами разносят борщевик по республике 00:00 00:00

Для борьбы с борщевиком необходимо надевать плотную одежду, высокую обувь и перчаткиФото: Диля Ахмадишина

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБОЖГЛИСЬ?

- Фактически борщевик дает ожоги второй степени, - объясняет врач. - Также возможна аллергическая реакция на сок растения, но это индивидуально. Если произошел ожог, то самый лучший вариант - наложить стерильную повязку и немедленно обратиться к хирургу. Если это по какой-то причине невозможно, то образовавшиеся пузыри можно проткнуть самостоятельно, но обязательно стерильной иглой от шприца после обработки пораженной области спиртовой салфеткой с последующим наложением асептической повязки.

ВЕДЕТСЯ ЛИ БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ?

Да, городские власти о проблеме знают. Так, как сообщает администрация Ижевска, к ее решению они решили подойти комплексно. Создано специальное Постановление, которое утверждает План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В рамках этого плана совместно со специалистами из УдГУ к августу будет создана карта распространения опасного растения в Ижевске, а также разработаны эффективные методы борьбы с борщевиком. Затем начнется ликвидация очагов произрастания.

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В НИИ сельского хозяйства также ведутся плановые работы по ликвидации борщевика. Всхожесть семян этого растения составляет до 8 лет, так что главными способами борьбы специалисты пока называют систематическое выкашивание и распашку земель. Также изучаются методы химической обработки, которая наносит минимальный вред окружающей среде.

А КТО-ТО ЕЩЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ?

Также с борщевиком в Удмуртии активно борются активисты. За пять лет, по словам Александра Харевского, в Ярушкинском дендропарке испробовали несколько методов борьбы, но обнадежили только результаты по вымораживанию - эксперимент проводился этой зимой совместно с Институтом биологии Республики Коми. На опытной площадке перед морозами убирали снег, чтобы замерзли корневища и семена борщевика.

Александр Харевский на экспериментальной площадкеФото: Сергей ГРАЧЕВ

У МЕНЯ НА УЛИЦЕ РАСТЕТ БОРЩЕВИК. КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Граждане, заметившие в своем дворе борщевик, могут обратиться в районную администрацию, и коммунальные службы выкосят сорняк.

Горожанам, чтобы ликвидировать опасные участки, необходимо обращаться в администрацию соответствующего района. На обращения горожан коммунальные службы реагируют оперативно.

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