2019-07-14T13:29:22+03:00
Общество

Погода в Ижевске: на предстоящей неделе ожидается потепление

В город вернется солнце
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АХМАДИШИНАФОТО: Диля АХМАДИШИНА
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На предстоящей неделе ижевчане смогут передохнуть от непогоды: ожидается потепление и возвращение солнца. По данным Яндекс.Погода, максимальная дневная температура составит +25…+27 градусов.

Так, в понедельник, 15 июля, днем ожидается +16 градусов и дождь. Ветер северный, 4, 1 м/с.

Однако, уже во вторник в город вернется лето. Днем столбик термометра поднимется уже до +23 градусов, а к вечеру установится ясная погода.

В среду температура продолжит подниматься и составит уже +25 градусов. Ожидается штиль и малооблачная погода.

18 июля тенденция продолжится: столбик термометра покажет +27 градусов. Та же ситуация сохранится и в пятницу.

А вот к выходным похолодает до +23 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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