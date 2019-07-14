Погода в Ижевске: на предстоящей неделе ожидается потепление

На предстоящей неделе ижевчане смогут передохнуть от непогоды: ожидается потепление и возвращение солнца. По данным Яндекс.Погода, максимальная дневная температура составит +25…+27 градусов.

Так, в понедельник, 15 июля, днем ожидается +16 градусов и дождь. Ветер северный, 4, 1 м/с.

Однако, уже во вторник в город вернется лето. Днем столбик термометра поднимется уже до +23 градусов, а к вечеру установится ясная погода.

В среду температура продолжит подниматься и составит уже +25 градусов. Ожидается штиль и малооблачная погода.

18 июля тенденция продолжится: столбик термометра покажет +27 градусов. Та же ситуация сохранится и в пятницу.

А вот к выходным похолодает до +23 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой западный ветер.