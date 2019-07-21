Погода в Ижевске: следующая неделя будет дождливой

На следующей неделе непогода вернется в столицу Удмуртии. Дожди начнутся с понедельника и продолжатся до воскресенья. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

В понедельник, 22 июля, днем ожидается температура около +21°С, переменная облачность и дождь. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью дождь продолжится, температура воздуха понизится до +13°С, западный ветер подует со скоростью 2 м/с

23 июня, во вторник, также вероятны переменная облачность, дождь и +21°С, только ветер сменится на северо-западный, его скорость будет 3 м/с. Ночью погода ожидается точно такая же, как в предыдущие сутки: +13°С, дождь, слабый северо-западный ветер.

В среду, 24 июля, днем немного потеплеет – до +23°С. Дожди продолжатся, солнце будет выглядывать нечасто. В ночное время снова +13°С.

С четверга, 25 июля, синоптики обещают уже сплошную облачность, все так же с дождем. Температура ожидается +24°С, ветер северный, 2 м/с. Ночи с четверга станут более теплыми: +15..+16°С.

В пятницу, 26 июля, возможны особенно сильные ливни. На термометре +23°С, ветер будет очень слабым.

27 июля, в субботу, также ожидается +23°С и безветрие. Дождь слегка поутихнет, но, скорее всего, будет идти и ночью.

В воскресение, 28 июля, погода практически не изменится.

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