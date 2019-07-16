Осторожно, горячо! На берегу ижевского пруда прошла откровенная фотосессия

Теперь, для того чтобы получить шикарные снимки, достаточно иметь талантливого фотографа и… желание сниматься. В начале июля на Ижевском пруду прошла откровенная фотосессия, поражающая своей красотой. Несколько танцовщиц pole-dance (танец на пилоне, сочетающий элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики) решили станцевать не в танц-зале, а…. на берегу ижевского пруда.

Фото: Вячеслав Ложкин

- Фотосессию планировали почти год, из-за погоды даже два раза пришлось отложить съемку, - делится Алена Сизова, участница фотосессии. - Хотелось именно на пруду. прогуливаясь там накануне, выбрали место на фоне плавающего острова.

Фото: Вячеслав Ложкин

- Мы работали как настоящая команда, друг другу помогали, придерживали реквизит, помогали выставлять нужный свет, - рассказывает Ульяна.

Фото: Вячеслав Ложкин

Отметим, что танец на пилоне никак не связан с раздеванием. Это форма акробатики, при которой требуется значительная физическая подготовка. А еще это невероятно красиво.

Фото: Вячеслав Ложкин

- В начале съемки моросил дождь, было холодно, но я подбадривала девочек, говорила, что все получится, так и вышло! Еще и фотограф помогал, съемка с ним – одно удовольствие, - говорит Алена. - Наш тренер был за кадром, следил за выполнением элементов, подсказывал, с ним мы чувствовали себя в безопасности!

Фото: Вячеслав Ложкин

Девушки признаются, что во время фотосъемки внимание прохожих было через край. Одна прохожая даже захотела присоединиться к съемкам.

Фото: Вячеслав Ложкин

Кстати, все девушки на снимках - не профессиональные танцовщицы.

Фото: Вячеслав Ложкин

- Как только нас не называет общественность! А это для нас хобби. Такие занятия - колоссальный труд, синяки и мозоли. Когда я начинала ходить на занятия, то первые полгода точно ходила вся в синяках. Со временем формируются мышцы и сейчас синяки бывают гораздо реже и проходят быстро, - говорит Алена.

Фото: Вячеслав Ложкин

Фото: Вячеслав Ложкин

Фото: Вячеслав Ложкин

Фото: Вячеслав Ложкин

Фото: Вячеслав Ложкин