Новый наставник хоккейного клуба «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин: «Я тренер жесткий, но справедливый»

Без малого два месяца прошло с момента назначения на пост главного тренера хоккейного клуба «Ижсталь» Рамиля Сайфуллина. В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) воспитанник местной школы, поигравший как в российской Суперлиги, так и за океаном, рассказал о своем возвращении в столицу Удмуртии, о подготовке к сезону и индивидуальном подходе к молодым игрокам.

РАД ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Говоря о приглашении в «Ижсталь», которая в карьере 43-летнего специалиста стала первым взрослым клуба, Сайфуллин вспоминает опыт, полученный при руководстве молодежных команд.

– Шесть лет назад, после завершения хоккейной карьеры, я начал трудиться в качестве тренера, был приглашен нынешним директором омского «Авангарда» в краснодарскую «Кубань», начал там работать с молодежной командой «Беркуты Кубани». Получилось два сезона плодотворной работы. После этого был небольшой перерыв, во время которого трудился в хоккейной школе «Северские волки». Летом 2017 года получил приглашение от команды ЦСКА в «Красную армию» (молодежная команда «армейцев»). Команда со своими традициями. Поработав с ними, я получил ценнейшие знания, опыт. Затем я был приглашенье систему хоккейного клуба «Авангард», клубом-партнером которого стал «Ижсталь». Таким образом, я и получил приглашение работать в Ижевске. Конечно, я обрадовался. Ижевск – мой родной город и возможности вернуться был бы рад каждый. Рад быть с родными и друзьями, рад принести пользу родной команде.

В СВЯЗКЕ С «АВАНГАРДОМ»

– Расскажите подробнее о соглашении с «Авангардом». Что это даст нашему клубу? И как вы оцениваете омскую молодежь, прибывшую на просмотр?

– Если смотреть на прибывшую омскую команду, то у них есть ребята постарше, 1997 г.р, они уже «понюхали пороха» в играх Высшей лиги, и от них мы, конечно, требуем большего, чтобы они выбивались на роль лидеров команды и помогали более младшим, 1998-99 г.р., которые только начинают делать первые шаги в ВХЛ. Для этого и сотрудничают «Ижсталь» с «Авангардом» – чтобы не терять, а развивать молодых спортсменов, чтобы им было, где играть и учиться. Так же есть определенное усиление команды подготовленными игроками. Сотрудничество с клубом с богатой историей идет команде исключительно на пользу.

В 2004 году Сайфуллин в составе «Авангарда» стал чемпионом России Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"

– Команда недавно вышла из отпуска. Какая подготовка ждет её?

– Мы отправляемся на предсезонный сбор в Балашиху, где будем тренироваться вместе с «Авангардом». Это ценнейший опыт для команды и обмен тренерским опытом. Мы пробудем там 10 дней, после чего сыграем в Рязани два товарищеских матча. Это позволит проверить подготовку ребят. На данном этапе мы работаем еще совсем немного, но я вижу, что каждый старается и стремится показать себя с лучшей стороны. Работаем на то, чтобы каждый из игроков вышел в свою лучшую физическую кондицию.

– После Рязани будет недельный перерыв, затем 3-4 августа товарищеские игры с пермским «Молотом», 8 июля сыграем с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, ну а далее идет традиционный Кубок Тарасова в Ижевск – с 9 по 11 августа.

ЖЕСТКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ

– Это ваш первый опыт работы со взрослой командой, какая разница по сравнению с «молодежкой»?

– Разница только в скорости и обученности. Если в молодежный хоккей ребята приходят только-только из хоккейных школ, им многому нужно учиться, результат работы ждешь дольше. Взрослые хоккеисты, уже сформировавшиеся как физически, так и ментально, легче адаптируются к нагрузкам, им не нужно много и долго и объяснять. Думаю, адаптация, становление коллектива у нас пройдет быстрее и лучше, нежели в молодежном хоккее.

– Можно назвать вас жёстким тренером?

– Я считаю себя жестким, но справедливым тренером. Общаюсь много с ребятами, которые выросли, мы не теряем контакта. Между собой они так обо мне и говорят «жесткий, но справедливый, просто так ругать не станет». Возможно, в течение сезона какие-то штрафы будут, но сначала нужно наладить систему поощрений. Больше склоняюсь к такому виду штрафов, как физические нагрузки, считаю, это полезнее.

Недавно Рамиль Сайфуллин стал гостем радио «Комсомольская правда» - Ижевск»Фото: Амир Закиров

Вообще я люблю общаться с ребятами индивидуально, это помогает и мне лучше их понимать, да и им меня тоже. Это способствует правильной коммуникации. Быстрее и правильнее понимаются задания, от этого зависит результат.

БЛИЦ

– Какие цели ставит перед вами руководство клуба? И какой результат вы бы назвали удовлетворительным сами?

– Цель официально не объявлена, но все понимают что это – попадание в плей-офф. Время покажет, мы будем стремиться к победам, будем стремиться радовать своих болельщиков, я думаю, это нам по силам.

– С нового сезона в ВХЛ изменится система розыгрыша. Как это повлияет на «Ижсталь»?

– С появлением большого количества новых команд руководители Высшей лиги посчитали, что стоит расти не только «вширь», но и помогать клубам справляться с нагрузками, особенно финансовыми. Страна большая, логистика огромная. Чтобы помочь клубам, было создано две конференции, четыре дивизиона и изменен формат чемпионата. Изменения большие. Команда в разъездах будет чуть меньше.

– Существует ли неформальное общение между тренером и командой?

– Ну, пока что у нас времени не было, но в скором времени планируем начать практиковать такое. Кино, или может шашлыки. Если позволят обстоятельства, то и театр. Такие моменты я не исключаю и практикую, особенно в поездках.

После окончания карьеры Рамиль Сайфуллин работал тренером в молодежных командах «Беркуты Кубани» Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"

– Планируете ли общаться с болельщиками?

– Болельщики – это аксиома, это наш шестой полевой игрок, наш помощник. Мы планируем общаться с ними и проводить открытые тренировки. Конечно, любое мнение болельщиков важно.

– Антон Кочуров сохранит звание капитана?

– Антон как был капитаном, так и будет. У нас в коллективе лучше и профессиональнее человека не найти.

– Что нужно чтобы создать настоящую сплоченную команду?

– Дисциплина, общение, авторитет, опыт.

Отметим, что новый сезон Высшей хоккейной лиги для ижевского клуба начнется 6 сентября. На родном льду «сталевары» примут «Горняк» из Учалов.

СПРАВКА «КП»

Сайфуллин Рамиль Вильямович. Родился 8 апреля 1976 г. в Ижевске.

В качестве игрока выступал за клубы «Авангард» (Омск), «Квебек», «Бьюпорт» (Канада), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Газовик» (Тюмень), «Барыс» (Астана), «Сарыарка» (Караганда), «Ижсталь» (Ижевск).

После окончания карьеры работал тренером в молодежных командах «Беркуты Кубани» (Краснодар), «Северские волки» (Северская) и «Красная армия» (Москва).

Серебряный призёр Чемпионата Европы U-18 в составе сборной России (1994 год), серебряный призёр Чемпионата мира U-20 (1995 г.), бронзовый призёр Континентального кубка 1998 года, серебряный призёр Чемпионата России (2001 г.), чемпион России (2004 г.), чемпион Казахстана (2008 и 2010 гг.).