Проверка «Комсомолки»: насколько безопасны батуты в Ижевске?

В начале лета в Улан-Удэ произошло ЧП - сильный ветер поднял батут, плохо закрепленный на земле. Пострадали несколько детей. Мы решили проверить, в каком состоянии находятся батутные точки в Ижевске.

КАК ПО ПРАВИЛАМ?

Проверяли мы их по ГОСТам - Р 55515-2013 и ГОСТ Р 53487-2009 - именно в них прописаны нормы безопасности, которым должны соответствовать аттракционы и батуты.

Так, у каждого владельца батутов должны быть документы, которые подтверждают их безопасность. Кроме того, должны быть разрешения на установку их в конкретном месте.

Но это не все. Ежедневно батуты и крепления должны проверяться на безопасность и проходить санитарные проверки. Данные об этом должны храниться в специальном журнале.

.

На твердых поверхностях, на которых невозможно использовать стержни или анкеры, оборудование может закрепляться за приспособления, уже имеющиеся на площадке, а также за мешки с песком или иные грузы.

БАТУТ В ЛЕТНЕМ САДУ

Этот средних размеров батут располагается чуть левее от входа в парк. Он прикреплен крепительными тросами как к земле, так и к забору.

- Каким бы безобидным ни казался надувной батут, мы всегда проводим инструктаж всем детям и их родителям перед входом на аттракцион. Травм не было и, надеюсь, не будет, - заявляет Светлана, координатор надувного аттракциона «Сафари» в Летнем саду им. Горького. - Крепительные тросы у нас прикреплены как к земле, так и к забору, так что батут абсолютно безопасен.

БАТУТ В ЛЕТНЕМ САДУ Фото: Эльмира Миргалимова

Во время общения со Светланой к нам подошла мама с двумя детьми. Координатор вежливо спросила о возрасте детей, так как детям до 3 лет прыгать на батуте не рекомендуется.

- Я, конечно, сердобольная мать и всегда иду на поводу своих детей. Их «Мамочка, ну пожалуйста!» приводит меня в растерянность. Мы ходим в основном на батуты, которые расположены в парках нашего города. Им я доверяю больше, чем тем, которые находятся во дворах. Единственный минус - это цена. 130 рублей на несколько минут бьют по моему кошельку изрядно, - говорит ижевчанка Мария.

БАТУТ В ПАРКЕ КИРОВА

Батут располагается справа от входа. Он достаточно большой, с каждой стороны - несколько крепежей, забитых прямо в землю.

- Мы следим за состоянием нашего аттракциона, проверяем чистоту и надежность, кроме того, каждый сотрудник перед выходом на смену проходит инструктаж и расписывается в журнале. Благодаря этому у нас ни разу не было каких-либо чрезвычайных ситуаций, - рассказывает нам молодой координатор аттракциона «Мадагаскар».

БАТУТ В ПАРКЕ КИРОВА Фото: Эльмира Миргалимова

- Для нас превыше всего во всех аттракционах - это безопасность, - отметил в свою очередь генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. - Мы работаем только с сертифицированными производителями надувных батутов, у которых есть определенный регламент по установке. Кроме того, все надувные аттракционы в парках Ижевска стоят на ровной поверхности и ограждены сеткой и специальной системой крепления. Абсолютно все наши аттракционы проверяют Роспотребнадзор и операторы по безопасности. Так что бояться нечего.

БАТУТ В СКВЕРЕ ОКОЛО ВЕЧНОГО ОГНЯ

Во время нашей проверки этот батут стоял прямо в середине сквера. Это каркасная модель с ограждающими сетками по краям.

Увы, представитель точки - сотрудник, работавший в этот день у аттракциона - отказался отвечать на наши вопросы о разрешительных документах.

БАТУТ В СКВЕРЕ ОКОЛО ВЕЧНОГО ОГНЯ Фото: Анна Баженова

- Посмотрите сами: установлено хорошо и вокруг чисто, что вам еще надо? - прокомментировал он.

Впрочем, молодых родителей, чьи дети играют на батуте, ничего в точке не смущает.

- Я доволен тем, что моему ребенку нравится такой вид аттракциона, если бы он был еще бесплатным, то было бы вообще замечательно, - прокомментировал папа, которого мы встретили у батутов.

ПАРК КОСМОНАВТОВ

Батут в парке Космонавтов установлен далеко от входа - чтобы до него добраться, нужно пройти практически половину парка. Закреплен со всех сторон, его крепежи забиты в землю, кроме того, батут имеет ограждающие подушки от ударов.

- Мы сдуваем и надуваем батуты каждый день, соответственно, во время этого мы проводим проверку аттракциона. Уходит у нас на это около часа, в зависимости от величины батута. Делаем мы это во избежание вандализма со стороны недобросовестных граждан, а также чтобы уберечь батуты от лишней грязи и влаги, - рассказала нам Елена, координатор надувного аттракциона.

ПАРК КОСМОНАВТОВ Фото: Эльмира Миргалимова

По словам девушки, обработку надувной батут проходит тоже каждый день - утром и вечером, в свободное от посещений время.

- Сначала мы пылесосим всю поверхность, а потом протираем влажной тряпкой, - объяснила она.

Даже в будний день есть желающие попрыгать на батуте. Родителей, с которыми мы пообщались, точка полностью устраивает.

- Детям все нравится, это понятно, но было бы неплохо, если бы на таких аттракционах можно было использовать абонементы, так как мы часто приходим сюда, чтобы ребенок весело провел время, - рассказала ижевчанка Ксения.

БАТУТ НА ЛЕНИНА (ОСТАНОВКА РАДИОТЕХНИКА)

С системой крепления батутного комплекса, расположенного около остановки «Радиотехника» на Ленина не так все хорошо, как хотелось бы - когда мы вышли на проверку, обычный батут для прыжков был прикреплен к мусорному баку. Это заставило нас задуматься.

- С нашим батутом все хорошо, каждый день проводятся тех-, и санпроверка. Жалоб никаких не было.

Батут на Ленина

А если что, обращайтесь к директору, все вопросы к нему, - вот все, что нам удалось узнать у сотрудника этого батута.

- Мы живем здесь неподалеку, поэтому частенько ходим со своим ребенком на батуты. Правда, ходить туда каждый день - бьет по кошельку. За 10 минут - 150 рублей - много, на мой взгляд. Еще меня тревожит то, что мой ребенок выходит оттуда пыльным. Я всегда сетовала на ветер, но пыли и грязи порой становится много, и это никто не убирает, - поделилась с нами ижевчанка Татьяна.

КСТАТИ!

Что должно быть у оператора батута (администрации парка)

- Техпаспорт на каждый батут с полными данными (от изготовителя до срока годности).

- Заключение Ростехнадзора о том, что аттракцион прошел проверку и безопасен.

- Сертификат соответствия ГОСТ.

- Положительное заключение Роспотребнадзора.

- Аптечка, огнетушитель.

- Памятка с правилами поведения на батутах и данными о максимальном количестве человек/весе людей, которые его используют.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы увидели батут, который по вашему мнению не соответствует технике безопасности или размещен незаконно, обращайтесь в Главное управление по госнадзору по телефону (3412) 390-001 (добавочный 531).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».