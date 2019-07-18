Хочешь ездить на рыбалку - готовься оплачивать отдых на Мальдивах: как ижевчане относятся к брачным контрактам

О том, что молодоженов могут заставить заключать брачные договоры, говорят давно. Но уже сейчас некоторые ижевчане подписывают документы, регулирующие их семейную жизнь. «Комсомолка» собрала несколько таких историй и узнала мнение горожан по поводу заключения нотариального соглашения между супругами.

СТРАХОВКА ОТ ИЗМЕН?

- Брачный договор спас мой брак в кризисный период отношений, - заявила ижевчанка Оксана (имя изменено. - Прим. ред.) в эфире радио «Адам» (12+). - Мы поженились, когда были студентами. Жили на съемной квартире, а деньги тратили в основном на еду. Мне и в голову не могло прийти, что все может быстро поменяться. Через несколько лет я забеременела, а муж занялся бизнесом и стал много зарабатывать. У него сразу появилось много перспектив и соблазнов, поскольку не было опыта обращения с большими деньгами. Я вовремя это осознала и разработала стратегию быть женщиной: все халаты повыкидывала, занялась фитнесом. Мы договорились составить брачный договор, где прописали штрафные санкции для «особых» случаев. Вскоре после этого нам удалось обрести гармонию в отношениях.

Брачный контракт - это документ, в котором прописано, каким имуществом будут владеть муж и жена во время брака, а каким - в случае развода. Фото: архив редакции

- Женат в третий раз. Имея «кобелиную» натуру, я решил себя приструнить и оформил брачный договор. И как-то успокоился: квартира, машина, бизнес - отличный якорь, - поделился опытом с ведущими один из дозвонившихся. Теперь автор истории в случае развода не потеряет имущество, нажитое за время брака, как это случалось ранее.

ЛЮБОВЬ ЗЛА

- С первой женой заключил брачный договор, так как она была студенткой, а у меня уже был для нашей республики приличный бизнес. Я уже тогда чувствовал, что она со мной ради денег. В итоге мы не прожили и года вместе. При разводе она хотела все забрать, а я ей сказал: «Отдыхай, дорогая!». Мы разошлись по брачному контракту. Сейчас я состою в браке со второй женой. Брачный договор мы заключать не стали, так как она зарабатывает тоже немало, - поведал Григорий (имя изменено. - Прим. ред.). В качестве лейтмотива к первому браку герой привел известную фразу: «Любовь зла, полюбишь и козла».

Брачный договор должен быть заключен по обоюдному согласию. Фото: архив редакции

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрист Дмитрий заявляет, что брачный договор нужен, если один из супругов - предприниматель. Если же в семье нет бизнесменов, то контракта быть не должно, потому что «любовь - это раз и навсегда». Похожего мнения придерживается Александр, говоря, что документ поможет «безболезненно поделить общий бизнес» при расторжении брака.

- Если люди его заключают, то сознательно соглашаются с тем, что могут расстаться, - аргументирует свою позицию слушатель.

Григорий Захаров не видит смысла «тратить 5 000 - 6 000 рублей на какую-то бумажку»: если люди женились, то нужно быть вместе до конца.

- Если есть хоть малейшая мысль в сердце про будущую подставу, зачем тогда вообще быть вместе? Зачем заводить отношения с человеком, который заведомо уже подумывает про разрыв отношений? - размышляет Влад Трухин.

- Это гнилое отношение к семье! <…>Не уверены - не женитесь! Женился - терпи. Это дело добровольное, и обязать[составлять брачный контракт] - значит начать разрушать институт семьи, - высказывает мнение Жан Суховский.

Оформить брачный контракт можно и до, и после свадьбы. Фото: архив редакции

Находчивые люди подходят к данному вопросу с практической точки зрения:

- Брачный договор - не панацея. <…> Лучше вообще не жениться, так как больше льгот: садик без очереди, детская кухня бесплатна, да и с работы мать-одиночку не уволят, - поясняет Алексей.

Кстати, присоединились к обсуждению темы и ведущие радио «Адам». Например, Елена Демидова призналась:

- Брачный договор в его типичном понимании не по мне. Я предложила бы избраннику внести в контракт оригинальный пункт: «Давай так: я тебя не достаю, ты ездишь на рыбалку, а мы с тобой 2 раза в год отдыхаем на Мальдивах».