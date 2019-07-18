Пять загадок таинственной пещеры Удмуртии: жили ли в ней великаны и как задобрить духа

Чегандинский рудник находится на весьма живописном берегу реки Белая, недалеко от деревни Зуевы Ключи в Удмуртии. Путь к ней очень тернист и без экскурсовода лучше не ходить. А чтобы забраться, нужно подняться по песчаному холму на 25 метров. Пещере более 500 лет - за эти годы она обросла множеством тайн и загадок. О самых интересных расскажет «Комсомолка» в новом проекте «Загадки Удмуртии».

Загадка №1: откуда она появилась?

Фото: Сергей Грачев

Доподлинно неизвестно, кем и когда был открыт Чегандинский рудник, известный под названием «пещера Белая». Говорят, что еще пять тысяч лет назад ее вырыли высокие беловолосые голубоглазые люди (алангасары?), которые так устали от внимания остальных, что решили устроить уединенное место. Они уходили все дальше и дальше вглубь скалы, скрываясь от остальных людей. А после проход завалило. Большая часть пещеры не раскопана до сих пор - кто знает, может, ее обитатели до сих пор там?

Впрочем, есть еще одна версия по поводу происхождения пещеры - это был медный рудник времен Ивана Грозного (1500-е года). Тогда старательно искали медь, чтобы плавить пушки. А из песка этот материал добывается проще всего.

Загадка №2: кто там жил?

Фото: Сергей Грачев

По одной из легенд, в пещере жил колдун. Когда течение реки было бурным, все суда выстраивались в очередь, чтобы этот самый старец вышел из пещеры и поднял руки. Тогда Белая успокаивалась, и суда могли спокойно продолжить путь.

Что более реально - подземелье облюбовали разбойники. В годы Гражданской войны орудовала банда, которая нападала и на деревни. Все золото и драгоценности они хранили в той самой пещере. Местные решили расправиться с ними - заложили бомбу, из-за которой часть укрытия обвалилась. Тела самих разбойников не нашли, как и их сокровища. А вот следы бомбы Валерий смог достать. Подтвердили подлинность находки оружейные специалисты из Сарапула.

Загадка №3: куда делся ребенок?

Фото: Сергей Грачев

Если вы зайдете в пещеру, вы убедитесь, что она имеет четкие коридоры и гроты (комнаты). Вернуться к выходу можно легко. Несмотря на это, ходят легенды о пропавшем 11-летнем мальчике, который зашел внутрь, но так и не вышел обратно. Жители смогли найти его следы до входа. Но дальше ничего. Не удалось найти ребенка и в самой пещере. До сих пор неизвестно, что случилось - но некоторые туристы говорят, что слышат детский голос, проходя по руднику. Впрочем, возможно, это лишь разыгравшееся воображение.

Загадка №4: что за дух обитает в пещере?

Фото: Сергей Грачев

Считается, что на Чегандинском руднике обитает древний дух. Прежде чем входить внутрь, нужно его задобрить, иначе он может не выпустить вас из пещеры. Это делается двумя ритуалами. Сначала нужно сделать почетный круг внутри пещеры - этим принести духу дань уважения. А после - в самом дальнем помещении - выключить все светящиеся объекты и просидеть в полной тишине не меньше 30 секунд. Сделав все это можно быть уверенным, что вы выберетесь наружу.

Загадка №5: правда ли, что около пещеры упал НЛО?

Фото: Сергей Грачев

Случайные путешественники, оказывающиеся неподалеку от пещеры, говорят, что она может быть связана с пришельцами. Например, рыбаки рассказывают, что несколько лет назад около пещеры увидели большой светящий шар, часть которого упала около подземелья, а другая просто пролетела над гладью реки. Они ходили на место падения шара в лесу, где увидели яркий свет. Приглядевшись, смогли различить три худые фигуры около 3 метров в высоту. Испугавшись, рыбаки убежали.

А однажды лесник заметил следы мужских ботинок на грязи. Решил проследить куда ушел неизвестный путник. Около поваленной ели след обрывался, обратно он не возвращался. Недалеко от ели удалось обнаружить лишь следы лося. Что же стало с таинственным путником - неизвестно, но обратно он не вернулся.

ТТХ пещеры Белой

Материал создан при поддержке научно-исследовательского центра «Сфера Х» - больше 20 лет он занимаются изучением аномальных явлений, феноменов, пещер, подземных ходов и исторических мест.