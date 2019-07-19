Пляжи Ижевска и Удмуртии: 10 мест, где жители могут искупаться

Предстоящие выходные обещают быть теплыми. Для тех, кто не хочет сидеть в городе и мечтает искупаться, «Комсомолка» собрала список пляжей вблизи Ижевска. Кстати, наши журналисты побывали на этих площадках и оценили – насколько там ровное дно, чистая вода и есть ли поблизости туалеты и кабинки для переодевания.

Важнин ключ – «Студенческий пляж» (Ижевский пруд).

Важнин ключ. Фото: Архив

Это место давно полюбилось студентам ИжГТУ, отсюда его и соответствующее название. Располагается недалеко от города, а главное – искупаться там можно бесплатно.

- Вода мутная, болотистая, поэтому ее чистота: 2/5.

- Дно песчаное, что является плюсом, но есть мусор и растет болотная трава, качество дна: 2/5.

- Чистота пляжа: 2/5, очень грязный, повсюду мусор, сам преимущественно травяной.

- Температура воды: +19 градусов.

- Парковка: Ближайшая у «Парк-отеля» где поместится около 15 машин.

- Сход к воде: затруднён, 3/5, поэтому с детьми будет не очень удобно.

ИТОГО: 9 из 20.

Каких-либо дополнительных услуг здесь естественно нет. Поэтому говорить об урнах, биотуалетах и кабинках для переодевания даже не стоит. Но людей на самом деле просто огромное количество.

Как добраться: Перекресток Як-Бодьинского тракта и улицы Студенческой, потом поворот налево по ходу движения из Ижевска в сторону Як-Бодьи, далее – до «Парк-отеля» (здесь, как писалось выше, можно оставить машины) и затем пешком вниз, мимо родника, до Ижевского пруда. На общественном транспорте – на городских трамваях № 1, 4, 7, 10 до остановки «Зоопарк», а потом пешком до поворота к лагерю «Волна».

Пруд в селе Селычка.

Селычка. Фото: Архив

Это затопленный песчаный карьер, окруженный сосновым лесом, а также ограждением. Здесь очень чисто: нет никакого мусора на песке, по сравнению с городским пляжем.

- Вода абсолютно чистая, поэтому безоговорочно ее чистота: 5/5.

- Дно также чистое, без мусора, песчаное, его качество: 5/5.

- Чистота пляжа естественно отличная: 5/5, сам пляж песчаный.

- Температура воды: +22 -23 градуса.

- Сход к воде: 5/5, можно без страха приезжать с детьми, потому что вода не глубокая.

- Парковка: 100 рублей на территории для 10-15 машин, также есть парковка возле волейбольной площадки на 20 машин.

- Вход: бесплатный.

ИТОГО: 20 из 20.

Селычка. Фото: Архив

Из дополнительных услуг хочется отметить кафе и бар, которые работают по выходным, и кальяны (их кстати могут специально для вас вынести на пляж). Присутствуют четыре кабинки для переодевания, два туалета и урны с мусорными пакетами по всему пляжу. Кроме того, на Селычке работают спасатели и медик.

Плюсом этого места отдыха являются стенды с правилами безопасности, минусом – утилизация мусора, которая не присутствует, из-за чего отходы выбрасываются просто в неприглядном месте возле леса.

Прокат:

Горка – 100 рублей за 5 спусков.

Катамаран – 200 рублей полчаса, 350 – час.

Водный батут– 100 рублей прыжок.

Стол и четыре стула – 100 рублей (оставить в залог).

Мангал – 100 рублей.

Как добраться: Ехать по Якшур-Бодьинскому тракту до села Селычка (27-й км), затем поворот по асфальтовой дороге направо сразу после выезда из населенного пункта. И далее около 600 метров до указателя при въезде на пляж (по правую руку). На общественном транспорте: пригородный автобус № 312 на Якшур-Бодью.

Молдаванский пруд.

Воложка

Живописное место в селе Завьялово, которое полностью обустроено и огорожено. Плюс этого пруда в том, что его регулярно чистят.

- Чистота воды: 2/5, так как она мутная (ну это естественно для обычного пруда) с растительными примесями.

- Дно песчаное, но с тиной и мелкими камнями, поэтому его качество: 3/5.

- Чистота пляжа: 4/5, если учесть, что проверка проводилась в тот момент, когда было очень много людей, сам пляж травяной и частично состоит из песчаной насыпи.

- Температура воды: +22 градуса.

- Сход к воде: 4/5, с детьми удобно, есть специальная пристань, с которой удобно спрыгивать взрослым.

- Парковка: 100 рублей на территории пляжа на 40 автомобилей.

- Вход – 20 рублей (за использование туалетов, кабинок, уборки территории и так далее).

ИТОГО: 13 из 20.

Молдаванский. Фото: Архив

Согласно табличкам на входе, на территории ведется видеонаблюдение. Висит доска с правилами безопасности на водных объектах. За всей безопасностью следит спасатель. Он работает с 10:00 до 18:00, именно в это время на этой территории можно купаться. На пруду присутствуют кабинки для переодевания, туалеты, урны и даже шезлонги. Все, кто желает перекусить, смогут купить шашлык в кафе (курица - 180 рублей, свинина - 200 рублей) или пожарить мясо сами.

Из дополнительных услуг имеется банный комплекс и волейбольная площадка с натянутой сеткой. Есть специальная выделенная территория для детей: как для игр, так и для плавания.

Прокат:

Батут – 50 рублей – 15 минут.

Шезлонг – 150 рублей за 3 часа.

Лодка/катамаран – 250 рублей за час.

Беседки – от 300 рублей за час.

Банный комплекс – 1200 рублей за час.

Аренда домика – в сутки от 3000 рублей.

Уголь/дрова – 150 рублей.

Как добраться: Около 1 километра в сторону Гольян от развилки Гольянский тракт - дорога через Завьялово на объездную в сторону Сарапула. Затем поворот налево у щита с рекламой «Молдаванский пруд». На общественном транспорте - пригородный автобус № 313 на Гольяны.

Пляж в спорткомплексе «Чекерил».

Чекерил. Фото: Архив

Ухоженный и просторный пляж.

- Чистота воды: 4/5, вода местами чистая, но там, где растут травяные островки, вода мутная.

- Качество дна: 4/5, хорошо, что дно - песок, но минус в примеси из ила.

- Чистота пляжа: 5/5, песочный пляж без единого мусора по всему периметру.

- Температура воды: +22 градуса.

- Сход к воде: местами затруднен, но есть отдельная огражденная зона для детей, поэтому оценка - 5/5.

- Парковка: три парковки, рассчитанных примерно на 3 тысячи машин - бесплатно.

- Вход: 100 рублей - взрослые, 50 рублей - дети с 7 до 10 лет (при предъявлении свидетельства о рождении), 50 рублей - для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для людей с ограниченными возможностями (при предъявлении документов).

ИТОГО: 18 из 20.

Чекерил. Фото: Архив

На этом пляже вы всегда сами можете увидеть температуру воды на данный момент, которые сотрудники, заранее измеряя, записывают на стенд. Прямо напротив входа стоит столб с табличками-указателями. На информационных стендах можно найти телефоны как спасательных, так и надзорных органов, а также пункты оказания первой помощи. Кроме этого, на берегу работают спасатели и врач.

Из дополнительных услуг, что несомненно плюс, присутствуют шесть кабинок для переодевания, биотуалеты, урны по всему периметру и зоны для курения за границами пляжа. После купания можно помыть ноги в специальном поддоне с краном и водой.

На этом пляже оборудована детская площадка, где дети смогут найти качели, домик, бесплатную горку и скамейку с навесом на специальной игровой площадке и поплавать на мелководье, огороженном буйками.

На территории находится два кафе, где можно приобрести напитки, шаурму, мороженое, выпечку и шашлык (300 рублей за 200 грамм свиного мяса).

Прокат:

Шезлонг - 200 рублей на весь день.

Зонт - 100 рублей за день.

Катамаран - 150 рублей - 30 минут.

Лодка - 150 рублей за полчаса.

Волейбольный мяч - 70 рублей в час.

Бадминтон (ракетки, волан) - 100 рублей в час.

Беседка с мангалом на пляже (до 15 человек) - 750 рублей в час.

Беседка с мангалом на пляже (до 30 человек) - 2 000 рублей в час.

Беседка «Купол» (до 30 человек) - 2 000 рублей в час.

Шампуры (10 штук), решетки - 100 рублей в час.

Уголь - 200 рублей за 3 кг.

Средство для розжига - 200 рублей.

Четырехместная палатка - 1000 рублей в сутки.

Туристический коврик - 50 рублей в сутки.

Площадка для флорбола до 20 человек (с оборудованием) - 2 000 рублей в час.

Площадка для флорбола до 10 человек (с оборудованием) - 1 500 рублей в час.

Вейкборд: 10 минут – 350 рублей, 20 минут – 600 рублей, 30 минут – 800 рублей.

Как добраться: Из Ижевска выезжаем через городок Строителей и Малиновую гору или съезжаем с объездной дороги между Нылгинским и Шабердинским трактами. Едем по желтым указателям СК «Чекерил».

На общественном транспорте: До СК «Чекерил» можно добраться на маршрутке № 53, которая идет по улицам Автозаводская - Ворошилова - 10 лет Октября - Удмуртская - К. Либкнехта - Новоажимова - Клубная - Баранова. Ехать до конечной в сторону пос. Машиностроителей.

Пляж на Воложке.

Воложка. Фото: Архив

Небольшой травяной пляж с песчаной насыпью, который пользуется большой популярностью у местных жителей.

- Чистота воды: 2/5, вода абсолютно мутная, местами растут камыш и кувшинки, присутствует неприятный запах.

- Качество дна: 2/5, илистое дно.

- Чистота пляжа: 5/5, территория без единого мусора.

- Температура воды: +22 градуса.

- Сход к воде: трудноват в некоторых местах, есть пристань для прыжков взрослым - 3/5.

- Парковка: бесплатная, вдоль берега, перед въездом на пляж.

- Вход: бесплатный.

ИТОГО: 12 из 20.

Воложка. Фото: Архив

На этом месте есть урны на всей территории, два туалета и две кабинки для переодевания, кроме этого есть скамейки для удобства, волейбольная площадка и летнее кафе

Минус этого пляжа в отсутствии спасателей и медиков.

Прокат:

Батут - 70 рублей за 10 минут.

Катамаран и лодка - 150 рублей за полчаса.

Как добраться: На машине: Выезжаем из Ижевска по Шабердинскому тракту, затем поворачиваем с дороги направо по указателю «Микрорайон Воложка». Далее едем по дороге, пересекаем железнодорожную линию. В частном секторе поворачиваем направо по указателю «Пристань».

На теплоходе: (Стоимость билета для взрослого - 90 рублей, для детей от 7 лет и пенсионеров - 45 рублей, детям до 7 лет – бесплатно). Лучше всего доплыть на теплоходе от пристани «Ижевск» до пристани «Воложка».

Время отхода теплохода:

Ижевск - 9:00; 11:00; 14:00; 16:00; 18:00.

Воложка - 10:00; 12:00; 15:00; 17:00; 19:00.

Пруд в селе Каменное.

Каменное. Фото: Архив

Отличное красивое место с чистым прудом в сосновом бору, самое то для выезда на природу. Пруд расположен рядом с трактом и хорошо виден с дороги.

- Чистота воды: 3/5, относительно чистая вода, естественная для пруда.

- Качество дна: 2/5, илистое и каменистое дно.

- Чистота пляжа: 1/5, вокруг столько мусора, никакой утилизации не присутствует.

- Температура воды: +20 градуса.

- Сход к воде: очень неудобный - сразу глубоко, есть обрыв с которого можно соскользнуть пока поднимаешься или спускаешься- 3/5.

- Парковка: примерно на 30 машин, бесплатная, возле жилого комплекса «Зеленодолье». Кроме этого есть возможность оставить машину на прилегающей к пруду территории.

- Вход: бесплатный.

ИТОГО: 9 из 20.

Понятное дело, что на этой местности спасателей нет, медиков соответственно тоже, как и табличек, разрешающих купание, стендов с информацией о пруде и мерах безопасности.

Из развлечений – только натянутая над водой тарзанка для катания, которую повесили сами отдыхающие, однако постоянно она не функционирует.

Как добраться: Поворот налево после моста через речку Кенку при движении из Ижевска в Сарапул, пруд виден с трассы. На общественном транспорте: на проходящих пригородных автобусах № 305, 317, 318, 443.

Ижевский городской пляж.

Ижевский пляж

Самый большое, популярное и многолюдное место. Правда не очень чистое - причем как на самом пляже, то есть песке, так и в воде, где очень много мелкого мусора, кроме того вода неприятно пахнет.

- Чистота воды: 3/5, мутная вода, что не естественно для городского пляжа, с мусором и растениями.

- Качество дна: 3/5, песчаное с примесью гальки, но с тиной на глубине.

- Чистота пляжа: 3/5, сам по себе песчаный с галькой и мусором.

- Температура воды: +22 градуса.

- Сход к воде: плавный спуск в воду, можно с детьми - 5/5.

- Парковка: на 300 мест, бесплатно.

- Вход: бесплатный - на основной части городского пляжа, платный - 50 рублей.

ИТОГО: 14 из 20.

Сразу же при входе имеются таблички, которые предупреждают о резком перепаде глубины до 5 метров, напоминают о правилах поведения на пляже и телефонах экстренных служб. Есть и табличка, на которой ежедневно обновляют информацию о температуре воды, воздуха, а также уровне влажности.

Что определенно является плюсом: на пляже работает спасатель, для детей оборудованы зоны для купания на мелководье, огороженные буйками, кроме этого имеется все необходимое – мешки для мусора, биотуалеты и кабинки для переодевания.

Прокат:

Бесплатная часть пляжа:

Катамаран, лодка – 150 рублей за полчаса, 300 рублей за час;

Спортивный детский батут – 10 рублей за минуту.

Детский электромобиль – 50 рублей за 5 минут.

Бадминтон – 100 рублей за 30 минут.

Спасательный жилет – 100 рублей за 30 минут.

Платная часть пляжа:

Взрослая надувная горка – 50 рублей за один спуск.

Водные лыжи, тюбинг – 200 рублей за час.

Катамаран – 150 рублей за полчаса.

Волейбольный мяч – 70 рублей за час.

Бадминтон, дартс, петанк – 100 рублей за час.

Шезлонг – 200 рублей за день.

Зонтик – 150 рублей за день.

Шезлонг, ВИП-зона – 70 рулей за час.

Бунгало, ВИП-зона – 200 рублей за час.

Малая беседка (8 человек) – 500 рублей за час.

Большая беседка (12 человек) – 600 рублей за час.

Мангал – 100 рублей за час.

Решетка-барбекю – 50 рублей за час.

Уголь – 150 рублей за 3 кг.

Надувной матрас, круг, жилет, нарукавники – 50 рублей за час.

Как добраться: На общественном транспорте до остановки «Парк Кирова» или по набережной Ижевска в сторону парка им. Кирова.

Сарапульский городской пляж.

Дикий пляж без каких-либо дополнительных услуг и развлечений.

- Чистота воды: 1/5, мутная вода, причем еще и грязная.

- Качество дна: 1/5, его вообще не видно из-за чистоты воды.

- Чистота пляжа: 2/5, сам по себе песчаный с галькой, грязный и узкий, но есть отдельная зона с песком на высоте около 10 м над уровнем воды.

- Температура воды: +21 градус.

- Сход к воде: там легко утонуть, потому что берег не ровный, а с резкими обрывами.- 1/5.

- Парковка: около кафе «Чайка» - бесплатная.

- Вход: бесплатный.

ИТОГО: 5 из 20.

Как написано выше, допуслуг нет: ни туалетов, ни раздевалок, ни урн. Дополнительных развлечений также нет. Про спасателей и врачей говорить и не стоит.

Как добраться: На машине (от центра Ижевска - около 67 км). Доезжаем до Сарапула и выезжаем на набережную. После едем налево и едем по указателям «Чайка» до кафе.

На транспорте (169 рублей). От Центального автовокзала ежедневно ходят автобусы «Ижевск-Сарапул» каждые полчаса. А после до набережной можно дойти пешком.

Пляж, расположенный на острове в Сарапуле.

Это природная достопримечательность. Удивительно, но он расположен прямо по середине реки. В летнее время это любимое место отдыха горожан и туристов. Отдыхающие переправляются на остров днем, а также на ночь с палатками.

- Чистота воды: 2/5, немного мутноватая вода, с примесями, исходит неприятный запах.

- Качество дна: 1/5, судя по запаху, люди, из-за того что нет на пляже туалетов, справляют нужду прямо в воду.

- Чистота пляжа: 3/5, сам по себе песчаный с галькой и относительно чистый.

- Температура воды: +22 градус.

- Сход к воде: плавный, именно то, что нужно детям.- 5/5.

- Парковка: не имеется.

- Вход: бесплатный, но за проезд на лодке нужно будет заплатить.

ИТОГО: 11 из 20.

Здесь также не присутствует наличие допуслуг. Нет ни туалетов, ни раздевалок, ни урн. Развлечений также не имеется, кроме того нет никаких правил, спасателей и врачей.

Как добраться: На машине (от центра Ижевска - около 67 км). Доезжаем до Сарапула и выезжаем на набережную. Далее на пляж можно добраться на лодках или на катере типа «Москва», отправляющихся с набережной из центральной части города.

На транспорте (169 рублей). От Центрального автовокзала ежедневно ходят автобусы «Ижевск-Сарапул» каждые полчаса. А после до набережной можно дойти пешком. Затем также направляемся на лодках.

Воткинский городской пляж «Остров».

Воткинский пляж "Остров". Фото: Архив

Этот пляж расположен на берегу Воткинского пруда там, где он сливается с рекой Берёзовкой. Он стилизован под турецкий или египетский отельный пляж. «Остров» считается одним из самых красивых и ухоженных пляжей среди тех, что сравнительно недалеко от Ижевска.

- Чистота воды: 5/5, вода относительно прозрачная, только когда купающихся много, в ней поднимается песчано-глиняная взвесь.

- Качество дна: 5/5, чистое дно без ила и тины засыпано специально привезенным речным песком.

- Чистота пляжа: 5/5, песочный пляж без единого мусора по всему периметру.

- Температура воды: + 23 градуса.

- Сход к воде: удобен как для взрослых так и для деток, 5/5.

- Парковка: стихийная по периметру за территорией пляжа.

- Вход: 100 рублей с 8:00 до 19:00, 50 рублей с 19:00 до 23:00.

ИТОГО: 20 из 20.

Воткинский пляж "Остров". Фото: Архив

«Остров» оборудован урнами по всему периметру, биотуалетами, кабинками для переодевания и душем – и это все абсолютно бесплатно.

Прокат:

Водный мотоцикл с инструктором/без инструктора – 500 рублей за 5 минут.

Банан (на 1 человека) – помещается максимум 4 человека – 100 рублей за 10 минут.

Водные лыжи – 400 рублей ради 5 минут.

Водная доска – 400 рублей за 5 минут.

Тюбинг – 400 рублей за 5 минут.

Катамаран – 250 рублей за час.

Лодка двухместная(+ ребенок) – 100 рублей за полчаса.

Лодка трехместная – 150 рублей за 30 минут.

Сапсерфинг – 300 рублей за час.

Байдарка двухместная (2 взрослых + ребенок) – 200 рублей за полчаса.

Прогулка на катере до 6 человек – 1500 -15 минут, 2500 – 30 минут, 4000 – час.

Бадмингтон – 100 рублей за час.

Волейбольный мяч – 100 рублей –час.

Дартс – 100 рублей за час.

Теннисный стол – 150 рублей за 1 час.

Стол – 200 рублей –час.

Мангал (с шампурами) – 200 рублей за час.

Барбекю – 100 рублей за час.

Дрова – 100 рублей за охапку.

Уголь – 200 рублей за 3 кг.

Жидкость для розжига – 100 рублей за 220 мл.

Кроме всего этого можно также приобрести шезлонги, зонты, шатер с двумя шезлонгами, надувной матрас, надувной круг детский, надувные нарукавники детские, надувной жилет детский. Особенно хорошо то, что на пляже есть камера хранения – 50 рублей в день, и баня на 4 человек – за 2 часа 3000 рублей.

На «Острове» расположены два кафе, где можно отведать огромный ассортимент вкусных блюд.

Как проехать: по набережной Воткинского пруда до конца (пляж уже будет виден по левую сторону), на первом светофоре у магазина «Виктория» свернуть налево и вниз. На общественном транспорте – автобусы до Воткинска ходят каждые полчаса, как прямые, так и проходящие. Номер прямого маршрута – 501. Городские автобусы - № 7, 11 до остановок «Конечная» или «У октября».