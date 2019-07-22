В Ижевске прошли бои без правил: 28 самых зрелищных фото

В пятницу, 19 июля, в фан-зоне парка Кирова прошел турнир по ММА «Битва на Иже» (18+). Часто этот вид боевого искусства называют боями без правил. Это не случайно – соперники находятся в полном контакте – дерутся как в стойках, так и на полу (в партере).

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

В нашем случае, все прошло, как в фильмах – бойцы дрались до крови, не щадя друг друга. Все участники были разбиты по группам (за первые места бились в весовых категориях 61,2 кг, 65,8 кг, 83,9 кг). Были и показательные бои – так, одним из самых зрелищных противостояний была встреча бойцов с весом более 120 кг.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Поединки длились по три раунда, каждый по три минуты. Впрочем, порой один из соперников сдавался раньше, чем истекало время, отведенное на бой.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Свои коррективы в организацию внесла погода. Уже с наступлением темноты выпала роса и ринг стал очень скользким. После каждого раунда добровольцы старались оттереть ринг досуха.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Отметим, что вместо боксёрских перчаток в ММА используются накладки на руки с открытыми пальцами. В какой-то степени они повышают зрелищность, так как стимулируют бойцов использовать ударную технику. А из одежды – только шорты.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

На ринг выходили не только сильнейшие бойцы Удмуртии. Им противостояли представители Башкирии и Пермского края.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

На протяжении всего турнира зрители поддерживали участников. Иногда это были даже просто футбольные кричалки, но общая атмосфера заряжала на состязание.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров