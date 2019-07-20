Вокруг Ижевска за 365 дней: Фотограф каждый день показывает, как прекрасен наш город и его жители

19-летний житель Ижевска Алексей Потапов принял интересный вызов – каждый день в аккаунте в «Инстаграм» он выставляет фотографии, сделанные им самим. Это могут быть предметы, природа, сам город, его жители, животные и так далее. Причем, снимки они настолько атмосферные, что можно изучать их часами.

- Если это творческая серия, то сюжеты беру из кино, вдохновляюсь работами других фотографов. Что касается стрит-фотографии, то обычно я просто выхожу гулять на улицу и фотографирую все, что мне нравится. Или иногда иду на какое-нибудь мероприятие в городе и там фотографирую, - рассказывает Алексей.

На фотографиях может быть просто толпа людей. Или портрет конкретного человека.

- Если хочу сделать портрет, то спрашиваю разрешение – не будет ли против. Пока только адекватные реакции встречал на просьбы. А если снимаю просто улицу, то, мне кажется, люди даже камеру не замечают. Либо делают вид, что не видят, - рассказывает Алексей.

Весь проект займет 365 дней. Позади уже 49 фотографий.

С разрешения автора публикуем несколько снимков.

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

Фото: Алексей Потапов

ДОСЬЕ «КП»

Потапов Алексей Александрович, 19 лет

Студент Ижевского государственного технического университета имени Калашникова, 3 курс специальности «Сети связи и системы коммутации».