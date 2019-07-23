«Порог смерти»: за 5 лет на опасном перепаде воды в Удмуртии погибло около четырех человек

Трагедией закончился сплав на байдарках в Удмуртии. 21 июля семейная пара перевернулась во время спуска по Чепце. Женщина утонула, а мужчина не подавал признаков жизни. Его сначала перетащили на берег, делали искусственное дыхание. В тяжелом состоянии врачи доставили мужчину в больницу.

К несчастью, они далеко не единственные, кто пострадал на этом участке – за 5 лет около Поломской ГЭС погибло около 4х человек.

Почему этот порог так манит любителей острых ощущений? И можно ли было избежать трагедии?

НАШЛИ ТОЛЬКО ЖИЛЕТ

Вернемся в день трагедии. Компания из восьми человек решила пройти на байдарах по реке Чепца. Все они взрослые люди из Ижевска. И, судя по всему, уже не в первый раз участвуют в подобных сплавах. На четырех лодках они стартовали в Игринском районе. Увы, вопреки установленным правилам, спасателей компания не предупредила.

- Сплав осуществлялся самостоятельно, на арендованном оборудовании, без уведомления и согласования маршрута с ГУ МЧС России по Удмуртии, - сообщил руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Вадим Данилов.

По началу все складывалось хорошо. Компания успешно добралась до бывшей Поломской ГЭС, которая находится в одноименном поселке. Это гидротехническое сооружение уже не используется – сегодня там остались только бетонные сооружения с пятью переходами. Для сплава используется лишь крайний – другие либо захламлены, либо опасны – в нескольких местах торчит арматура.

- Две байдарки прошли порог без происшествий. А третью, в которой находилась семейная пара, опрокинуло. Что конкретно там произошло – не справились с течением, попали в водоворот или еще что-то – покажет проверка, - рассказал Вадим Данилов.

Место, где нашли спасательный жилет женщины. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

Пару выбросило в воду. Их товарищи, которые сплавлялись за ними на четвертой лодке, не видели, что именно произошло, однако проплывая по этому месту – заметили в воде спасательный жилет. Подплыв ближе, поняли - это их товарищ. Мужчину вытащили на берег, вызвали экстренные службы и оказали ему первую помощь. Сейчас он находится в коме, состояние критическое.

Супругу пострадавшего на момент написания материала, еще не нашли, работы по поиску проводят водолазы. Только ее спасательный жилет. Сейчас проводится доследственная проверка на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

ЖЕРТВЫ ПОРОГА

К несчастью, это далеко не первый смертельный случай на данном участке. Так, 30 мая 2017 года туристы устроили сплав по Чепце. Одна из байдарок перевернулась и 22-летняя девушка оказалась в воде. Несмотря на все предпринятые меры, спасти ее не удалось.

- Местные жители рассказывают еще и то, что двое местных жителей тоже пытались переплыть этот участок, но утонули, - вспоминают очевидцы.

И все это произошло лишь за последние пять лет – сколько всего жизней унес порог, остается только гадать. Любителей острых ощущений это место манит, словно магнит – сильное течение, водовороты – рай для любителей адреналина. Потому, несмотря на то, что порог опасен, от туристов нет отбоя.

ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ?

Интересно, что пока велись поиски женщины и работали следователи, еще одна группа туристов плыла по реке. Но прежде чем дойти до опасного участка, они причалили к берегу, прошли по земле ГЭС, а потом спустились на воду вновь.

- Сам маршрут этот не страшный. Просто надо обходить этот участок по берегу. И все так делают, кто знает, - рассказывает президент «Команды «Траверз» Денис Тринеев. Это центр спортивного туризма работает более 15 лет – в том числе, организует и проводит сплавы.

Где находится опасный порог. Фото: Яндекс.Карты

По его словам, любая ГЭС – это некий перепад воды, причем он составляет не меньше 3-4 метров. И такое препятствие можно преодолеть, только имея за плечами многолетний опыт, квалификацию и подготовку.

- А туда идут неподготовленные люди, которые не понимают, что там страшно и можно умереть. После случая в 2017 году было собрание, на котором представители ГУ МЧС по Удмуртии выступали с тем, чтобы хоть как-то обозначить этот участок – сделать баннеры, например. Люди ведь не знают, что там перепад. Там идет ровная река, а потом обрыв. И когда его замечают, то уже затягивает и ничего сделать нельзя, - говорит Денис Тринеев.

Но предупреждающие аншлаги так и не появились. После этого случая следователи будут готовить информацию в адрес администрации района, чтобы приняли меры безопасности.

ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

- Представители туристских организаций и туристов должны информировать МЧС или ПСС Удмуртии не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, связанного с активными видами туризма. Тут имеется ввиду поход, где требуется специальная физическая подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по использованию снаряжения и средств передвижения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Они регистрируют информацию и передают ее в поисково-спасательную службу республики и пожарно-спасательные подразделения, которые находятся на маршруте движения туристов. Кроме того, информацию получает единая дежурно-диспетчерская служба района.

Таким образом, туристов будут предупреждать о неблагоприятных метеоусловиях, заранее. Вы будете под присмотром сотрудников (периодически будут созваниваться).

Регистрацию можно сделать по телефону, почте или онлайн.