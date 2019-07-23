2019-07-23T15:08:52+03:00
Общество

Секреты «Дома с «бабочкой»: каким был театр «Молодой человек» раньше и где готовятся костюмы и декорации

«Комсомолка» продолжает рубрику «Закулисье»
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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«Дом с бабочкой» - так некоторые горожане называют здание на Милиционной - это место с удивительной историей. В разные годы здесь располагался кинотеатр и шашлычная. Сейчас же здесь находится театр «Молодой человек» - именно туда журналисты «Комсомолки» отправились на этот раз.

Входная группа театра и холл сегодня – находка для любителей фотографироваться. Фото: Диля Ахмадишина

Входная группа театра и холл сегодня – находка для любителей фотографироваться.Фото: Диля Ахмадишина

Такой была входная группа раньше. Фото: предоставлено театром

Такой была входная группа раньше. Фото: предоставлено театром

Выше холла расположился репетиционный зал. Здесь артисты готовятся к премьерам и устраивают интерактивные спектакли. Здесь же находится буфет. Фото: Диля Ахмадишина

Выше холла расположился репетиционный зал. Здесь артисты готовятся к премьерам и устраивают интерактивные спектакли. Здесь же находится буфет.Фото: Диля Ахмадишина

Гримерка театра. Помещение совсем небольшое - в нем всего три туалетных столика, но артистам этого вполне хватает. Фото: Диля Ахмадишина

Гримерка театра. Помещение совсем небольшое - в нем всего три туалетных столика, но артистам этого вполне хватает.Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, вот так выглядела гримерка раньше. Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, вот так выглядела гримерка раньше. Фото: Диля Ахмадишина

А в костюмерной в это время готовят костюмы для каждого артиста. Фото: Диля Ахмадишина

А в костюмерной в это время готовят костюмы для каждого артиста.Фото: Диля Ахмадишина

Костюмерная. Фото: Диля Ахмадишина

Костюмерная.Фото: Диля Ахмадишина

В швейной мастерской работают три мастерицы, которые выпускают и шикарные платья, и кафтаны, и даже парики и роскошные головные уборы. Фото: Диля Ахмадишина

В швейной мастерской работают три мастерицы, которые выпускают и шикарные платья, и кафтаны, и даже парики и роскошные головные уборы.Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Реквизит и декорации для постановок создает целая команда из слесарей, бутафора и монтажеров. Фото: Диля Ахмадишина

Реквизит и декорации для постановок создает целая команда из слесарей, бутафора и монтажеров.Фото: Диля Ахмадишина

Раньше в этом зале показывали кино, поэтому он не предназначен для театральных постановок. Но артисты «Молодого человека» нашли выход из ситуации и смогли уместить в маленьком пространстве свое «закулисье». Фото: Диля Ахмадишина

Раньше в этом зале показывали кино, поэтому он не предназначен для театральных постановок. Но артисты «Молодого человека» нашли выход из ситуации и смогли уместить в маленьком пространстве свое «закулисье».Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Справка «КП»

Театр «Молодой человек» - единственный муниципальный театр в Ижевске. Он появился в начале 90-х на базе народного театра «Ижмехсмех» ИжГТУ. До переезда в здание бывшего кинотеатра театр располагался в студенческом ДК «Интеграл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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