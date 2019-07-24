Как быстро сделать заготовки на зиму?

Чтобы сэкономить на покупке замороженных овощей в холодное время года, уже сейчас стоит заняться созданием собственных заготовок. Современная техника из Корпорации «Центр» сбережет ваши силы и обеспечит качественный результат.

5 приборов для заготовок:

1. В морозильную камеру Pozis FV-108* объемом 90 л вместится весь ваш урожай и будет храниться долгое время.

Оригинальный способ сохранить зелень - превратить ее в кашицу вместе с зубчиками чеснока и небольшим количеством масла. Получившуюся смесь разложите по формочкам для льда и заморозьте. Пара таких кубиков, и ваша паста или соус моментально наполнятся вкусом свежих трав.

Фото: kcentr.ru

2. С соковыжималкой Scarlett SC-012* наслаждаться соками домашнего приготовления можно круглый год.

Рецепт тыквенного сока на зиму: нарежьте тыкву кусочками и пропустите через соковыжималку. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар, лимонный сок и воду. Помешивая, доведите сок до кипения на среднем огне и поварите еще несколько минут. Сразу после приготовления разлейте сок по стерилизованным банкам и закатайте. Затем — переверните, накройте чем-нибудь теплым и остудите.

Фото: kcentr.ru

3. Блендер Bosch MSM 26500* послужит отличным помощником на кухне - Bosch может быстро смешать, взбить и измельчить пищу. С блендером сделать вкусный и полезный смузи зимой не составит труда – просто измельчите замороженные ягоды, а затем взбейте вместе с йогуртом или молоком.

Фото: kcentr.ru

4. Компактный кухонный комбайн Philips HR7629/90* - многофункциональное устройство. Этот комбайн подходит для приготовления теста и фарша, взбивания, измельчения, нарезки ломтиками и соломкой, шинковки и многого другого.

Рецепт шоколадных трюфелей с вишней: измельчите две чашки фиников без косточек в кухонном комбайне. Добавьте какао и ванилин и снова все перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте шарики, сделайте в них углубления и положите туда вишню. Осталось завернуть, и запас натуральных сладостей на зиму готов!

Фото: kcentr.ru

5. Сушилка для овощей и фруктов Supra DFS-251* – простой в использовании прибор, который позволит сушить овощи, фрукты, грибы, ягоды, зелень и даже мясо и рыбу. В сушилке предусмотрено пять секций, и вы засушите сразу большое количество продуктов за один раз. С Supra DFS-251 собранный вами урожай точно не пропадет!

Фото: kcentr.ru

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Цены действительны по 31 июля 2019 года.

*Позис ФВ-108, Скарлет СС-012, Бош МСМ 26500, Филипс ХР7629/90, Супра ДФС-251