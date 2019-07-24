«В поездке обсуждали, как его убить»: стали известны подробности смерти казанского таксиста в Ижевске

21 июля прошло по социальным сетям сообщение, что пропал 25-летний житель Казани. Причем, искали его в Ижевске, так как по последней информации он поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров. Молодой человек работал в такси.

А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска. Что с ним произошло? Кого задержали? И что сейчас грозит подозреваемым?

«ГОЛУБАЯ МЕЧТА»

Три гражданина Узбекистана (38, 26 и 22 лет) уже долгое время жили в Ижевске. И все пытались накопить деньги, чтобы вернуться на родину. Обдумывали и не законные методы получения денег. А однажды, на одной из точек продажи поддержанных машин на Воткинском шоссе, приметили голубой автомобиль БМВ 6 серии. Одни из них загорелся желанием завладеть машиной. Вот только за нее продавец просил 860 тысяч рублей. Таких денег у друзей не было.

- Тогда возник преступный умысел на завладение более ликвидными машинами, с целью последующей их перепродажи, - рассказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Удмуртии Дмитрий Пономарев.

Чтобы «запутать» следы, решили ехать в Казань. Там и выбора авто будет по больше.

ПЛАНИРОВАЛ СВАДЬБУ

В столице Татарстана, а именно на парковке возле аквапарка «Ривьера», они подыскивали «Лады Гранты», «Лады Ларгус». Подходили к водителям и спрашивали – почем будет доехать до Ижевска? Попутно смотря, в каком состоянии техника. Все водители просили около 8-9 тысяч, кроме 25-летнего Ильяса (имя изменено – прим.ред.). С ним они договорились на 5 тысяч.

- Уже во время дороги мужчины на узбекском обсуждали, как будут убивать молодого человека. Он, в свою очередь, не понимая ситуации, рассказывал им про свою жизнь, - говорил Дмитрий Пономарев.

Ильяс успел поговорить по телефону, а на вопрос пассажиров: «что, с девчонками переписываешься?», отвечал: «нет, с любимой». Через месяц у него должна была быть свадьба. Вместе с девушкой они планировали медовый месяц. Да и не так давно, 7 июля, ему исполнилось 25 лет.

ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННОЕ

Когда до Ижевска оставалось 20 километров, они начали душить молодого человека удавкой. Сопротивляться троим мужчинам он не смог.

- Тело молодого человека в багажнике привезли в район поселка Старки, где и закопали. Следующим шагом стало – скрутить номера с автомобиля. Но пока это делали, машина скатилась и попала в яму, где застряла, - рассказал следователь по особо важным делам.

Решено было оставить ее на ночь. А утром, когда вернулись, выкинули улики недалеко в лесопосадку.

- Благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников уголовного розыска Удмуртии и качественно проведенному следствию, подозреваемых удалось найти и задержать, - заключил Дмитрий Пономарев.

Сейчас им грозит пожизненное заключение. Расследование уголовного дела продолжается.