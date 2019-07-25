Рок, солнце и палатки: как прошел«YLЕТАЙ» в 2019 году

В Сарапульский район в очередной раз съехались любители рока: в деревне Лагуново в 13-й раз прошел фестиваль «YLЕТАЙ». На праздник музыки приехали группы «КняZz», «Чиж&Co», «Северный флот», Louna, «Порнофильмы», «Ария», «Анимация», «Алиса», «АнакондаZ», «Калевала» и многие другие. Как прошел фестиваль - рассказываем в нашем репортаже.

«За свободу, рок и музыку!»

Люди начали подтягиваться к деревне Лагуново еще в четверг. Желающих послушать музыку было немало - у деревни образовалась пробка из машин, а около касс - очереди.

Центральная улица никогда не бывает пустойФото: Амир Закиров

Огромное поле заполнили палатки. Поэтому вдоль Центральной аллеи выстроились таблички с названиями улиц, естественно, рокерскими: улица Тиля Линдеманна, улица Виктора Цоя, улица Рок-н-ролльная…

Люди отдыхают в палаточном лагереФото: Амир Закиров

На фестивале царит атмосфера настоящего походаФото: Амир Закиров

Вдоль Центральной улицы фестиваля выстроились торговые палатки. Здесь можно было купить воду, еду и одежду с символикой любимых групп.

Во время концерта на природе можно еще и позагоратьФото: Амир Закиров

Некоторые сидят с забавными надписямиФото: Амир Закиров

По полю гуляют люди с аквагримом, ирокезами и в необычных костюмах. Анастасия пришла в индейских перьях.

Костюм Анастасии подарил муж. Фото: Анастасия Захарова

- Я за свободу, за рок, за музыку! Мы с мужем были рождены на роке. Этот костюм мне подарил супруг, и я давно хотела его надеть. «YLЕТАЙ» - самое подходящее место! - говорит девушка.

С Леонидом из «Деревни дураков» постоянно фотографируются желающие.

Леонид каждый год приезжает в необычном костюмеФото: Амир Закиров

- Захотелось людям принести смех и радость. Каждый год все сложнее придумать интересный образ. Езжу на фестиваль с самого начала, пропустил только три года. Я был Спанч-Бобом, Остапом Бендером, конем… «YLЕТАЙ» - самый хороший фестиваль. Сюда приходишь в первую очередь ради людей. Бывает, что мы с друзьями живем рядом, а видимся только на фестивале. Больше всего сегодня жду «Калевалу»: когда-то она была у меня в гостях. Мой друг Андрей привозит разные группы в Ижевск, и им надо где-то ночевать. У меня трехкомнатная квартира, и «Калевала» оставалась в гостях у нас, - рассказывает Леонид.

На фестивале можно слушать любимые группы, лежа на травеФото: Амир Закиров

«Ижевск переехал в поле?»

Артисты выступали на двух сценах - Северной и Южной. На Центральной улице работал акустический клуб, где тоже выступали некоторые группы. Поле в деревне Лагуново было усыпано зрителями.

- Почему вас так много? Ижевск переехал в поле? - недоумевали артисты - участники группы «Порнофильмы». - Это самый клевый фестиваль, на котором мы были. Грустно, хочется отмотать время назад и повторить этот концерт.

Выступление гуппы «Порнофильмы»Фото: Амир Закиров

Солист группы «АнакондаZ».Фото: Амир Закиров

Группа «Мураками»Фото: Амир Закиров

Выступление группы «Чиж&Co»Фото: Амир Закиров

Евгений Метельский из «Нервов»Фото: Амир Закиров

Нейромонах ФеофанФото: Амир Закиров

Группа «Алиса»Фото: Амир Закиров

Фанаты бегали в cirlepit, зажигали фонарики на лирических песнях и устраивали фаер-шоу. Ярче всего было во время выступления группы Louna. Кстати, певица Лусине Геворкян не только зажгла публику, но и высказалась против закрытия детского дома в Сарапуле.

- Чужих детей не бывает. К сожалению, многие детские дома превращаются в частные садики. Было бы здорово, чтобы каждый ребенок нашел свою семью. А пока это не произошло, я хочу, чтобы детские дома не закрывали. Я знаю, что эта проблема коснулась и Сарапула, - заявила она.

Фаер-шоу во время выступления группы LounaФото: Амир Закиров

Настоящим открытием фестиваля стала группа из Германии SOAB («Сукины дети»). Это первый иностранный участник «YLЕТАЙ». В России ребята выступают в пятый раз, за неделю до «YLЕТАЙ» они пели в Ярославле на «Доброфесте».

- Когда мы в туре, нам больше всего нравится петь песню о нашем родном городе Ростоке. Публика подхватывает, начинает подпевать, и от этого испытываешь потрясающие эмоции, - рассказали музыканты в разговоре с журналистом «КП».

Слушатели поддерживают любимые группыФото: Амир Закиров

Больше всего зрители ждали выступление KняZz. В честь группы фанаты даже запустили салют. В программе - главные хиты, известные со времен группы «Король и шут». Публика до поздней ночи зажигала под «Лесника», «Танец злобного гения», «Мертвого анархиста» и другие песни. Вспомнили и самого Михаила Горшенева - 19 июля был день его памяти. В честь легендарного музыканта исполнили свои песни Louna и «Сканворд».

Группы «Анимация» и «Тролль гнет ель» устроили сюрприз для фанатов.

- Отсюда мы уезжаем записывать новый альбом. Зимой привезем его в Ижевск, - сказала «Анимация» со сцены.

- Нам исполняется 20 лет. Осенью мы приезжаем в Ижевск в честь нашего юбилея, - пообещали артисты из группы «Тролль гнет ель».

Не совсем удачно сложился фестиваль для фанатов «Сканворда». Группа приехала в Удмуртию не в полном составе: не все участники смогли присутствовать на фестивале. Однако в «Сканворде» отнеслись к этому с юмором.

- Приходится вдвоем тут позориться, - шутил солист Александр Леонтьев.

«Ищу родителей»

Пока одни отдыхали в палатках, другие готовили шашлыки, а третьи отрывались на концертах, кто-то решил… пожениться!

На Центральной улице работал бесплатный загс от «Нашего радио». Все просто: приходите со своей второй половинкой, а ведущие радио властью, данной рок-н-ролльным кодексом, объявляют вас мужем и женой. Если нет второй половинки - не беда: можно пройтись с табличкой «ищу мужа/жену» и найти себе пару.

Кто-то поженился по пути за мороженым, кто-то регистрировал брак одновременно с друзьями, а кто-то серьезно готовился к свадьбе.

- Получилось совершенно случайно. Проходила мимо, увидела, что людей женят. Нашли разовые скатерти, сделали фату и платье. Мужу смастерили бант из мусорного мешка. Мы очень ответственно относимся к природе, потому и наряды экологичные, - рассказывает Елена.

- Когда моя жена сделала мне предложение, я не смог отказаться! - подхватывает ее супруг Евгений.

- Муж уже делал мне предложение, почему я не могу? - отвечает Елена.

Свадьба в экологичных костюмах. Фото:Ирина КожевниковаФото: Амир Закиров

А Дмитрий и Екатерина поженились вновь после развода. Пара развелась и разъехалась по разным городам: Катя - в Набережные Челны, а Дмитрий - в родную Казань. Пожив отдельно, молодые люди поняли, что не могут друг без друга. Поэтому пара вновь зарегистрировала брак - но уже на «НАШЕм Радио».

Молодые люди заключили брак одновременно с друзьями, с которыми познакомились накануне. Фото: Ирина Кожевникова

- Мы еще не расписались, но собираемся. Мы на фестивале уже третий раз. Каждый раз здесь что-то новое и необычное. Самое интересное - приезжать на фестиваль автостопом из разных городов и встречаться уже здесь, - говорят молодые люди.

Брак хотели зарегистрировать даже музыканты. Вот только гитаристу группы «Тараканы!» Александру Пронину отказали в регистрации.

- Александр пришел со своим товарищем и собирался заключить однополый брак. Сам Пронин женат официально, у него есть ребенок. Спросил в шутку, оформим ли мы брак. «НАШЕ Радио» - толерантная радиостанция, но начальство запретило. И мы шутливо ему отказали, - рассказывает Александр Киршин, ведущий «НАШЕго Радио».

А вот Владимир Кара-Мурза из группы «Мухоморы» пытался найти в загсе родителей.

- Я хочу найти богатых родителей, которые хорошо готовят. Хочу, чтобы они обо мне заботились и кормили. Жену мне не нужно, у меня и так брак и трое детей, - говорит Владимир.

Кстати!

Билеты на следующий «YLЕТАЙ» поступят в продажу уже на следующей неделе.