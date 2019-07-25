Чудеса техники в сериале «След» и феноменальная внимательность в «Шерлоке»: насколько это реально?

В четверг, 25 июля, отмечается День сотрудников органов следствия России. Это те люди, которые ловят убийц и насильников, раскрывают коррупционные схемы и сажают нерадивых чиновников.

Их работу мы часто видим в популярных фильмах и сериалах. Но насколько она правдива показана? Вместе с сотрудниками СУ СК России по Удмуртии мы обсудили несколько известных кинолент.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ ОТДЕЛ И НЕ СТЕРИЛЬНЫЙ МОРГ

Фото: otzov-mf.ru

Российский криминальный телесериал «След» (16+) шел на Первом канале четыре года, до 2011. Речь идет о работе Федеральной экспертной службы, которую создали при МВД для борьбы с преступностью. И загвоздки начинаются уже на этот моменте – такой службы нет в реальных структурах.

- Многим моим коллегам не нравиться сериал «След», мотивируют они тем, что такой службы как ФЭС просто не существует. Действительно за 40 минут сериала они успевают и на осмотр съездить, и преступника установить и допросить. В реальной жизни – осмотр минимум три часа, допрос – около 3-4 часов. И все расследование – два месяца, - рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртии Зульфия Фархутдинова.

Кроме того, в сериале демонстрируют просто чудеса достижений техники, за 2 секунды анализируется биллинговая информация (детализация соединения абонентов), которую следователь в действительности без решения суда получить не может. На это уходит, в среднем, от 3 до 10 дней.

- Отдельно следует отметить работу патологоанатома, который в помещении «морга» и вскрывает, и на компьютере печатает, и экспертизы проводит. В действительности, даже с сотовыми телефонами не пускают в помещение, так как там необходима стерильность, - продолжает Зульфия Фархутдинова.

Девушка вспоминает, что как-то на одном из осмотров места происшествия, понятые сделали ей замечание: «вы слишком медленно работаете, не то, что в сериале «След» (в киноленте он длится минут 5). А тогда он длился почти 6 часов - осматривали четырехкомнатную квартиру с двумя трупами.

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Фото: Википедия

Еще одна кинокартина российского производства – телесериал «Тайны следствия» (12+). В центре сюжета — старший следователь прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга Мария Швецова и её коллеги, чья работа подразумевает собой бесконечную цепочку раскрытия самых разнообразных происшествий. Интересно, что это одни из немногих сериалов, который хоть немного приближен к реальности.

- Этот сериал на протяжении 15 лет показывает нелегкую судьбу женщины-следователя. И наиболее достоверно показаны, например, следственные действия - осмотр места происшествия, следователь на месте составляет протокол, ему в этом помогают судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист, допросы свидетелей, потерпевших, - рассказывает следователь-криминалист Александр Байбородов.

Хотя в большинстве сериалов эти моменты пропущены.

- Подкупает в этом сериале и то, что он не «отстает» от реальной жизни, так из следователя прокуратуры главная героиня, становиться следователем Следственного Комитета. Также интересно обыграно «взаимодействие» представителей следствия, суда, адвокатуры, - говорит Александр Байбородов.

В частности, показывают и личные отношения между сотрудниками разных ведомств. Что имеет место быть в реальной жизни. Из-за плотной работы не редки случаи, когда девушки-следователи выходят замуж за сотрудников МВД, например.

ПОИСК УБИЙЦЫ ПО МЕЛОЧАМ

Фото: скриншот видео

А что же сериалы про людей, которые могут с одного взгляда определить, как произошло преступление? Одним из таких является американский сериал «Менталист» (16+). Он рассказывает про психолога-практика и манипулятора Патрика Джейна. Некоторое время он зарабатывал тем, что притворялся ясновидящим и делал фокусы, а потом перешел на службу консультантом в Калифорнийское бюро расследований.

- Скажу сразу, с нашими реалиям все то, что показано, не сопоставимо. Например, сбор доказательств у них упрощен, бесчисленное количество допросов свидетелей как основных, так и косвенных не протоколируется, детектив всех опрашивает, составляет рапорта и все это с заключениями экспертиз направляет в суд.

Фото: Twitter

Что касается удивительной внимательности и эрудированности главных героев (тут можно вспомнить и сериал «Шерлок» (12+)), то она вполне имеет место быть. Точнее – способность обращать внимание на маленькие детали.

- Это всегда важно при осмотре места происшествия. Например, расследование убийства 4-летнего мальчика из Глазова. Если бы никто не обратил внимание на ожерелье, преступление так и осталось нераскрытым. Все мелочи могут нам что-то подсказать и, в последствии, составится картина, - рассуждает Зульфия Фархутдинова.

Присутствует в таких сериалах и творческих подход к поимке преступника. Когда главные герои ставят всевозможные уловки или идут на хитрость. В реальной жизни такое тоже есть.

- Например, чтобы вывести насильника на «чистую воду» использовали телеканал. Тогда мужчина в беседах рассказывал все подробности убийства ребенка, но собирался все отрицать на суде. Дошло до того, что мы пригласили преступника на телеканал, где он дал интервью. А позже специалисты подтвердили, что все на видео он говорил без давления. Это и стало доказательством, - рассказывает Зульфия Фархутдинова.

ПОЧТИ КАК В ЖИЗНИ

Фото: ruskino.ru

По мнению следователя-криминалиста одним из наиболее интересных и качественно сделанных продуктов в индустрии многосерийных сериалов про деятельность сотрудников правоохранительных органов, является сериал «Личная жизнь следователя Савельева» (16+) с Дмитрием Марьяновым в главной роли.

- Несмотря на отсутствие в сериале явной «грязи», «треша», крови и пошлости, которые в жизни присутствует в работе следователей, создателям удалось показать зрителю реальную работу по раскрытию преступлений, без фантастических приборов и технических средств, - считает следователь-криминалист Антон Буторин.

Например, достоверна показана цепочка раскрытия преступлений – осмотр места происшествия, опросы, получение результатов экспертиз и так далее. Единственное – если в фильме опрос идет пару минут, то в жизни он может занимать по полдня.

Также в фильме есть момент, где главный герой просыпается с оружием в руке. В жизни, конечно, такого нет. Все личное оружие следователей централизованно храниться в одном месте. И может быть такое, что за все время службы они вообще не притронутся к нему.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему не делают максимально реалистичные фильмы про следователей?

- На наш взгляд показать в кино истинную работу следователя очень сложно, поскольку его рутинная работа, многочасовые допросы, осмотры, составление протоколов, иных процессуальных документов попросту будет не интересна обывателю. Фактически в фильмах и сериалах следователи представляются в роли «сыщиков», - считает Антон Буторин.

- Каждый детективный сериал интересен по-своему, но, к сожалению, достоверно воспроизвести всю кропотливую работу следователя на экране просто невозможно. Прежде всего обусловлено это спецификой работы следователя, которая, конечно же, интересна, необходима для общества, но зачастую монотонна и требует большого количества «бумажной» работы. В сериалах показана лишь незначительная часть нашей важной работы, да и в некоторых случаях она очень искажена, - делится своим мнением Зухра Фархутдинова.