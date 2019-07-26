Ижевчанка, вышедшая замуж за араба: «Родные боялись, что я попаду в гарем»

10 лет назад 24-летняя ижевчанка Светлана Юрьева планировала отпуск: она мечтала отправиться в Чехию, но не успела оформить визу, поэтому, по предложению туристической фирмы, полетела в Египет. Поездка оказалась судьбоносной: в аэропорту Шарм-эль-Шейха Светлана встретила будущего мужа. Это была любовь с первого взгляда – девушка сразу поняла, что именно этот мужчина – ее судьба.

Замуж на третий день знакомства

Бурного курортного романа не было: молодой человек был настолько очарован ижевчанкой, что сделал ей предложение… уже на третий день знакомства!

ФОТО: личный архив героя публикации

- Он при мне позвонил своим родителям и сказал, что он женится, - улыбается Светлана. – Я, конечно, согласилась. Была внутренняя уверенность, что это действительно моя судьба, мой мужчина, с которым я готова прожить всю жизнь.

В присутствии юристов и свидетелей будущие супруги заключили брачный контракт, но это был лишь первый этап регистрации официального брака. Для того, чтобы Светлана и Амр смогли жить вместе, ему нужно было получить согласие родителей девушки, поэтому, после проведенного отпуска, ижевчанка вернулась в Россию.

- Муж приехал через два месяца с подарками для всех моих родственников и обратными билетами, чтобы забрать меня к себе, - рассказала Светлана. – В Египте нет загсов, поэтому брак с иностранкой нужно регистрировать через суд с официальным, заверенным у нотариуса, разрешением родителей невесты.

ФОТО: личный архив героя публикации

Родственники девушки не знали, что из отпуска Светлана вернулась женой, поэтому новость об этом стала для них шоковой.

– В итоге, мама дала разрешение, но потом звонила и говорила: «Да ты что, одумайся, у него там гарем, ты не знаешь, как там, в этих арабских странах!». - смеется девушка. - Но я знала, что у нас впереди – большое будущее и что все будет хорошо.

Кстати, задолго до знакомства с мужем, девушка знала, что она будет жить в Египте: подсказало внутреннее чутье. Во время отпуска, когда они с подругой плыли на лодке по Нилу, Светлана понимала, что обязательно сюда вернется. И уже не в качестве туристки.

В новую жизнь

Получив разрешение, Светлана и Амр отправились в Египет. Все свои вещи девушка была вынуждена оставить в России. С самолета молодые люди сразу отправились к родителям Амра, знакомиться. Каир удивил девушку – в городе сочетались, казалось бы, несочетаемые вещи.

- По улицам проходили ослики с тележками и проезжали дорогущие машины, маленькие пекарни соседствовали с ресторанами… Это был такой экономический микс, - говорит Светлана. – В семье Амра меня поразила теплота и абсолютное уважение друг к другу. Родители очень трепетно и нежно относятся к детям, никогда не повышают голос друг на друга, соблюдают дистанцию и уважают личное пространство друг друга. На столе всегда те блюда, которые любит Амр и его братья. В семье мужа стараются всегда радовать друг друга, дарят подарки, даже какие-то небольшие. Они действительно были рады за нас, но сначала относились очень настороженно, приглядывались, но вида не показывали, были всегда очень вежливы и приветливы. Каждому приходилось давать мини-интервью про Россию, при чем через мужа – ни английского, ни арабского я не знала.

ФОТО: личный архив героя публикации

Кстати, фамилию Амра Светлане брать не пришлось – в Арабских странах это попросту непринято. Не стала девушка и принимать ислам. Муж трепетно относится к вере супруги и православным традициям: всегда с радостью ест куличи на Пасху и встречает Рождество. Не отстает и Светлана: празднует Рамадан и Ураза-Байрам.

Из туристки – в гида

Сидеть дома без дела ижевчанка не смогла и начала работать гидом для русскоговорящих туристов. Через 2 года супругов пригласили работать в Объединенные Арабские Эмираты, и пара переехала в Дубай.

ФОТО: личный архив героя публикации

Здесь ижевчанка прошла курсы при Департаменте культуры и туризма, сдала экзамен и получила лицензию на работу гидом в трех Эмиратах. 7 лет Светлана работала гидом. Сейчас же они с мужем развивают собственную туристическую компанию. О своем бизнесе и жизни в Эмиратах ижевчанка рассказывает в блоге в Инстаграм (@dubai_svetlana).

Семейный уклад

В семье Светланы и Амра принято говорить на русском языке: мужчина прошел специальные курсы. Он даже какое-то время работал в российской компании, так что языковой барьер между супругами не стоял.

ФОТО: личный архив героя публикации

- Он очень интересуется историей России, - делится Светлана. – У нас много книг на русском языке. В основном, это словари. Мой муж просмотрел легендарные советские и российские фильмы. От «Адмирала» и комедий Гайдая он остался в восторге! Но и я изучила арабский язык, хотя в Эмиратах это необязательно: здесь для общения и работы достаточно знать английский. С сыновьями мы говорим и на русском, и на арабском языке.

На столе Амра и Светланы часто появляется селедка под шубой и борщ. Муж ижевчанки – один из немногих, кто полюбил сочетание ингредиентов в данных блюдах. А девушка открыла для себя традиционный для арабских стран завтрак – кашу из бобов с томатной пастой.

Женщины в ОАЭ

Права женщин в ОАЭ, вопреки устоявшимся стереотипам, защищены законом. Мужчина обязан материально обеспечивать женщину в браке, а в случае развода выплатить бывшей жене компенсацию. Размер компенсации не фиксирован – сумма прописывается в брачном договоре.

ФОТО: личный архив героя публикации

Несмотря на то, что мужчина в Эмиратах – добытчик, и ответственность за содержание семьи лежит на нем, девушки вольны работать там, где им хочется. И даже в государственных структурах, в полиции и в министерстве. Зарплата при этом одинакова как для мужчин, так и для женщин. Есть только одно ограничение – девушка не может работать в ночное время и на вредных производствах.

Местные женщины, по мусульманским законам, должны носить одежду, прикрывающую волосы, руки и ноги. Иностранки же при выездах в город должны отказаться от коротких юбок, шорт и пляжных топов. При этом в туристических районах никаких ограничений нет.

ФОТО: личный архив героя публикации

Для жизни в Эмиратах иностранцы должны получить резидентскую визу. Если жена приезжает «на визе» мужа, то он в письменном виде должен предоставлять разрешения на те или иные действия супруги. Например, на работу и даже кесарево сечение!

Фотографирование женщины без ее разрешения уголовно наказуемо. Если девушка замечает, что она попала в объектив камеры, то может обратиться к охраннику, который попросит удалить фото с телефона или фотоаппарата. Дело даже может дойти до суда. Это чревато штрафом, депортацией или тюрьмой: зависит от характера фото или видео.

- Порой мне кажется, что Эмираты – это царство женщин, - комментирует Светлана. Потому что они обладают теми правами, которых, к счастью или к сожалению, у мужчин нет. Так, если девушка не выходит замуж до 35 лет, государство назначает ей пособие. Если же выходит, то мужчина обязан предоставить калым – золото и деньги. Суммы и объем согласовываются в брачном договоре. Женщины в Эмиратах одновременно свободны и защищены законом. При чем не только гражданки, а все те, кто проживает на территории ОАЭ.

Жизнь в Дубае*

Месячная аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 16 000 до 38 500 рублей. Сумма зависит от времени года. Выложить за жилье придется кругленькую сумму – арендодатели запрашивают деньги на год вперед.

Детский сад – от 384 000 рублей в год.

Школа – в среднем 640 000 рублей в год.

Продукты на месяц – в среднем 58 000 рублей.

* Расходы рассчитаны на семью из 4 человек.

Как влюбить в себя восточного мужчину?

- Восточные мужчины любят ярких женщин, - говорит Светлана. – Внешняя красота там очень ценится. Мужчинам нравится, когда девушка за собой ухаживает, красиво одевается. Но в то же время, девушка должна быть семейной. Вообще, сейчас же очень распространены браки восточных мужчин со славянками, потому что их привлекает наша бескорыстность и искренняя любовь, без какой-то материальной подоплеки – на востоке же женщины перед тем, как выйти замуж, требуют калым – все это прописывается в брачном договоре.