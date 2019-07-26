Дым в Ижевске: Откуда в городе смог и опасен ли он?

На протяжении нескольких дней жители Ижевска и Удмуртии замечают густой смог. Особенно он хорошо заметен в утренние часы. Что это такое? И насколько вредно? Разбираемся со специалистами.

ХОЛОД НАМ ПОМОЖЕТ

Некоторые предположили, что это горит какая-нибудь большая свалка за городом или просто много пожаров. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, на территории Удмуртии никаких крупных возгораний не зафиксировано.

Ясность в ситуацию внес Удмуртский Гидрометцентр. Специалисты пояснили, что это дошел смог от пожаров, которые окутали Сибирь.

- Это продукты горения от пожаров, которые происходят в Центральной Сибири. Воздушные массы перенесли их далеко на тысячи километров и уже дошли до Урала. Вероятно, что завтра (27 июля – прим.ред.) будет снижение концентрации дыма из-за дождей. А в воскресенье вероятность очищения атмосферы будет еще выше, поскольку будут умеренные дожди и сильный ветер, - сообщила на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.

Она отметила, что такая концентрация дыма не представляет опасности для человека и атмосферы. Можно будет говорить об опасности, когда видимость при задымлении ухудшается до 500 метров и менее.

ДОЖДИ И ВЕТЕР

Как обозначалось выше, выходные в Удмуртии будут дождливыми. Ближайшей ночью (27 июля) и в субботу утром местами возможен туман. Известно, что 27 июля будет днем +25…+27 градусов, а из-за вторжения холодного арктического воздуха в воскресенье существенно похолодает.

- Днем температура воздуха составит не более +16...+18, а в ночь на понедельник она понизится до +5…+8. В понедельник днем ожидается всего +10..+15. В начале следующей недели погода сохранится дождливой и холодной, - рассказала Алла Шумихина.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СИБИРИ?

По последним данным, за сутки площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась до 927 тысяч гектаров. Для наглядность – это больше миллиона футбольных полей для мировых соревнований. При этом, работы по тушению не ведутся на большей части территории, поскольку затраты на ликвидацию пожаров «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики».

Сообщения о дымке уже поступают из Татарстана, Иркутской и Свердловской областей. Красноярец Павел Митковский побывал в Богучанском районе, который охвачен огнем и снял несколько видео. Смотреть их по-настоящему страшно. Несколько машин МЧС с цистернами пытаются проехать по отсыпной и совершенно неустроенной дороге. А вокруг – открытое пламя кусками и разноцветный дым.