Ижевчанка, похудевшая на 27 кг: «Когда поняла, что родные в меня не верят - решила худеть на спор»

Ижевчанке Ирине Шайеховой 37 лет. Глядя на красивую стройную женщину, сложно представить, что еще полгода назад она весила более 105 кг, носила огромные бесформенные мешки и избегала своего отражения в зеркале…

Досье «КП»

Ирина Шайехова- 37 лет

Счастливая жена, мать трех дочек - 14, 12 и 6 лет

Работает педагогом допобразования (школа, кружки по рукоделию)

Рост 170 см, вес 78 кг

Максимальный вес 106,8 кг.

«Если бы не операция, я продолжала бы есть»

Ирина всегда была склонна к полноте. В марте 2018 года ей сделали сложную операцию на колено. Тогда она весила около 96 кг. После этого женщина впала в депрессию, начала заедать плохое настроение и стремительно набирать вес. Осознание пришло только через год. Она поняла, что еще немного и колено просто не выдержит.

- Либо пришлось бы что-то туда вставлять, либо начинать что-то делать с собой, - делится Ирина. - Сколько я ни пыталась заниматься дома, меня перебарывала лень. И ведь, как правило, люди с лишним весом много ленятся, не я одна такая, все такие (смеется). Тогда я поняла, либо я меняюсь кардинально, либо все, ложись и лежи, - рассказывает девушка.

Раньше девушка стеснялась своего отражения в зеркале и боялась смотреть на людей Фото: личный архив героя

- Это был мощный пинок, потому что понимаешь, что в 37 лет нельзя так. Ты сейчас себя доведешь, а дальше что? Сколько я могла бы есть, если бы у меня были здоровые суставы? Да, я бы продолжала есть, - смеется Ирина.

«В тренажерке все красивые, а что я там буду делать?»

По словам ижевчанки, она очень долго пыталась понять, с чего начать.

- Было очень страшно! Я долго искала зал, куда можно было бы пойти заниматься. Мне любой не подходил! Там ведь все красивые ходят, а я такая…Муж предложил сходить в бассейн, представляете, я собиралась около полугода! - смеется девушка.

В максимальном весе у Ирины очень мало фото, так как она стеснялась своего тела Фото: личный архив героя

В итоге Ирина все-таки пошла плавать в бассейн, и время выбрала особенное - ранее утро. - Мне было неудобно перед молодыми и худыми. Так что я выбрала время, когда собираются бабушки, - улыбается она.

«Жизнь изменил пост в социальной сети»

- В соцсетях я натыкалась на различные посты о похудении и похудевших. И один из них подтолкнул меня полностью изменить свою жизнь. Это был обычный зал с персональными тренерами. Но перед тем как туда пойти, я посмотрела, какие люди ходят, оказалось возрастные и толстые. То, что мне подходит! - смеется Ирина.

- В первые две недели мне было нереально тяжело. Выполняешь упражнения, тренер спрашивает, работает та или иная группа мышц? А я: «А должна? Это как?». Вообще не понимала, что делать.

По словам ижевчанки, после преображения она стала абсолютно счастливой Фото: личный архив героя

Несмотря на это, эффект от тренировок был - вес пошел вниз. Но с трудностями все-таки пришлось столкнуться.

- Дошло до 100 кг, и вес остановился - колебался в районе 100 г. Я не понимала, что происходит, я же не пропускаю тренировок. Тогда тренер ко мне подошел и сказал «Жрешь!», а я говорю «Неправда!». В память врезались слова тренера «Вот ты можешь себе врать, что ты не ешь, ты можешь своему тренеру врать, что ты не ешь… Но если вес стоит, значит, есть неточности в питании, - вспоминает Ирина.

После корректировки питания вес стал уходить.

«Похудела на спор»

Когда Ирина стала весить 87 кг, знакомые говорили ей: «Все, больше не похудеешь, организм не позволит». «Не верите в меня - и ладно!», - подумала она и решилась на экстремальное похудение - на спор.

- В команде скинулись по 1000 рублей. Договорились - худеем месяц и в конце, кто больше всего скинул, забирает деньги. Была договоренность, что 10 тысяч забирает победитель, а остальное - 4000 тысячи - приз второго места. Моей целью было обогнать женщину, с которой мы шли наравне. В итоге я заняла второе место и даже не расстроилась. Я поняла для себя, что могу все. И деньги не играли никакой роли. Это дело принципа, - поделилась девушка.

У Ирины полностью поменялся круг общения и появились новые интересы Фото: личный архив героя

Сейчас Ирина весит 78,5 кг и на этом она не собирается останавливаться. Цель - 75 кг. Семья полностью поддерживает девушку.

- Дочки мне говорят: «Мама, ты шикарно выглядишь, только не бросай». Недавно мы пересматривали утренник у младшей дочки, она смотрит и говорит: «Мама, ты извини, но ты там такая толстая», - рассказывает наша героиня. - Это для меня пинок - расслабляться рано.

- Я высокая и думаю, если вес будет меньше 75 кг, то смотреться будет некрасиво. Мне бы не хотелось весить 65 кг и иметь обвисшую кожу. Во всем должна быть гармония.

«Стала абсолютно счастливым человеком»

- До того, как я начала худеть, я ходила по улице и смотрела в пол, не улыбалась и быстро проходила мимо людей, боялась на них смотреть, - вспоминает Ирина. - Сейчас я иду по улице и просто смотрю на людей. Иду вся красивая и улыбаюсь, - рассказывает девушка.

Кстати, круг общения Ирины поменялся кардинально.

- Если я раньше была «мамаша-мамаша» и всегда общалась с такими же женщинами, сейчас мне уже не интересно, хочется чего-то нового. И новое, оно всегда рядом, я постоянно хожу на какие-то кружки, занятия, появились новые интересы - я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, - говорит ижевчанка.