Как работали в советские годы ЦУМ, «Детский мир» и главный гастроном Ижевска

В 2019 году День торговли в нашей стране отпразднуют 27 июля. К этой дате мы решили вспомнить, как работали в советские годы легендарные ижевские магазины и почему работникам некоторых из них давали премии за поимку преступников!

Младший брат «Елисеевского»

Некогда самый популярный продуктовый магазин Ижевска – Гастроном №1 находился на углу Советской и Красной улиц (Карла Маркса, 177, сейчас там кафе быстрого питания KFC*).

– Этот гастроном я помню с детства, и для меня он навсегда остался подобием так называемого «Елисеевского магазина» в Москве, – рассказывает в одном из наших прошлых материалов ижевчанка Галина Звягина. – Он, конечно, был куда меньше, но там все было очень красиво. Там на прилавках в больших лотках лежала красная и черная икра, можно было купить сырокопченую колбасу, печень трески и другие деликатесы. И он был оформлен в том же самом стиле, что и «Гастроном №1» в Москве, знаменитый «Елисеевский».

Фото: из личной коллекции Сергея Жилина

Мраморные прилавки и граненый стакан с солью

– В конце 1960-х наша семья жила на улице Коммунаров. Я тогда ходил в детский сад №9. Для меня «Чулок» был огроменным и длинным. Высоченные потолки, мраморные или гранитные прилавки, ступеньки, спускающиеся каскадом. Хотя система там, конечно, была дурацкая. Сначала стоишь в очереди в отдел за товаром, который взвешивают и заворачивают в грубую серую бумагу, потом идешь стоять в очереди на кассе, где надо было, ничего не перепутав, сообщить кассирше номер отдела и сумму. Потом идешь обратно в отдел и, протолкавшись сквозь толпу, забираешь свой кулек. Помню последний отдел, в самом низу, «Соки-воды». Там было сумрачно и прохладно и стояли стеклянные конусы с соками. Очень вкусным был томатный сок. Его нужно было солить самому, поэтому на прилавке стоял граненый стакан с крупной солью серого цвета и второй стакан – с водой, где надо было споласкивать алюминиевую ложку. Грандиозный был магазин, – поделился воспоминаниями Александр Щепин, ижевчанин.

Продавцов проверяли на выходе

Знаменитая «трехэтажка», в которой долгое время располагался «Детский мир», отстроили в 1960-м. В главный магазин игрушек было принято приезжать целыми семьями. А перед 1 сентября сотрудницы магазина буквально переходили в «осадное положение», чтобы сдержать толпу родителей, которые спешили купить детям школьную форму.

В 1958 году ижевский «Детский мир» открылся в здании на углу улиц Ленина и Коммунаров, а в начале 70-х переехал на Советскую. Фото: из личной коллекции Сергея Жилина.

– Во времена дефицита товар привозили партиями и «выбрасывали», скупали его при этом моментально, – вспоминает один из продавцов «Детского мира». – Горожане каким-то образом узнавали заранее, где и что именно «выбросят», и часто было так: идешь утром на работу, а в отдел трикотажа очередь на всю Красноармейскую: колготки привезли. За пять минут до открытия начинали колотить в двери. Вечером из магазина выходишь, тебя уже поджидают, спрашивают, не вынес ли ты что-нибудь, предлагают это купить. Самые наглые готовы были шарить в наших сумках, никак не могли поверить, что мы с пустыми руками из магазина идем.

Первый супермаркет

ЦУМ – настоящая легенда Ижевска. Универмаг открыли в январе 1972 года. Причем на полчаса раньше срока: так руководство решило подстраховаться от возможной давки: перед ЦУМом на Центральной площади собралась огромная толпа!

– Новый магазин показался нам просто огромным! – рассказала нам в 2012 году Нина Андреевна Шулятьева, она работала в ЦУМе с 1968 по 2001 годы. – Если в «Детском мире» был один грузовой лифт, то в этом – четыре. Был демонстрационный зал на 500 человек – для показа новых моделей одежды и проведения собраний. Просторная столовая, медпункт, даже комната эмоциональной разгрузки.

ЦУМ работал с девяти утра и до девяти вечера, без обеда и выходных дней. Фото: архив редакции

Кстати, ЦУМ первым в Ижевске перешел на систему супермаркета – свободного доступа покупателей к товару.

– Первое время мы не знали, что делать с теми, кто захочет что-нибудь стащить, – рассказывает в одном из наших прошлых материалов Маргарита Бакулева. – Я тогда заведовала отделом канцтоваров, и у нас воровали в основном дети. Помню мальчишку, который прятал тетради у себя в штанах, девчушку, у которой к подкладке шубы был наскоро приметан огромный карман. Взрослые тоже отличились: мужчины, например, надевали пиджаки в примерочных, сверху – куртки и выходили. Я как-то одного такого задержала. Милиция мне даже премии выписывала за предотвращение преступлений!

5 фактов о знаменитых ижевских магазинах

А вы знали, что…

– Магазин «Светлана» в советские годы был промтоварным и в народе назывался «донорским». Там в годы войны отоваривались по талонам те, кто сдавал кровь.

– Магазин «Рубин» на Советской открыли 1 мая 1930 года. И раньше это здание было первой в городе фабрикой-кухней, другими словами, столовой для рабочих.

– В знаменитой «трехэтажке», где долгое время располагался «Детский мир», сначала работал ЦУМ. Главный детский магазин въехал в здание только в середине 70-х, после того, как универмаг перекочевал на Центральную площадь.

– Здание ЦУМа могли построить на углу Ленина и Красноармейской – на этом настаивал тогдашний директор магазина Валентин Богданов, считая, что на проходном месте ижевчанам будет удобнее совершать покупки. Но Валерий Марисов, тогда секретарь обкома партии, сказал твердо: «Надо застраивать Центральную площадь». Переубедить его не удалось никому.

– Гранит для стройки ЦУМа «выбивали» в Кишиневе, мрамор – на Урале. Одних светильников нужно было 25 тысяч, за ними директор Валентин Богданов лично ездил в Саранск.

*КиЭфСи