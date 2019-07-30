Отдых под контролем: в Удмуртии проверяют работу детских лагерей

23 июля в Хабаровском крае произошла страшная трагедия - в палаточном лагере разгорелся пожар, который унес жизни четырех детей. Еще несколько ребят получили серьезные ожоги. Чтобы не допустить повторения ситуации, власти регионов усилили контроль над детским отдыхом. Удмуртия не стала исключением.

БОЛЕЕ 100 НАРУШЕНИЙ

Сегодня в Удмуртии работает 645 детских лагерей (включая загородные и школьные). Только в июне их посетили 48 тысяч отдыхающих. Всего же за лето в них побывают порядка 128 тысяч детей.

По словам специалистов, учреждения регулярно проверяют. Так, в этом сезоне прошло уже 146 проверок, в которых выявили 111 нарушений.

- Они касались работы пищеблоков, питания, документов на продукты питания, - рассказала Ирина Бельтюкова, зам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртии.

Фото: pixabay.com

Так, в 58 случаях нарушения были связаны с чистотой - к примеру, несвоевременно проводилась уборка. В 49 случаях проблемы коснулись пищеблоков - продукты хранились не по правилам или не имели сопроводительной документации. В трех случаях нарушения коснулись водоснабжения - вода не прошла проверку по химическому и микробиологическому показателям.

В данный момент учреждения продолжают работу.

- Нарушений, которые могли бы повлечь закрытие лагерей, не выявлено, - отмечает Ирина Бельтюкова.

По данным местного Роспотребнадзора лагеря обязали устранить найденные проблемы. Некоторые из них должны будут заплатить штраф.

Тем временем, в июле в правительстве Удмуртии прошло несколько заседаний, посвященных безопасности детского отдыха. На них о проделанной работе отчитались представители надзорных служб, в том числе специалисты МЧС и республиканского Роспотребнадзора.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

В Удмуртии ежегодно регистрируются нарушения в детских лагерях, но, к счастью, крупных происшествий случается немного. Например, в июне 2010 года произошел пожар - накануне заезда второй смены сгорел обеденный зал загородного лагеря в Глазовском районе (отметим, что за последние пять лет в детских лагерях Удмуртии не зарегистрировано ни одного пожара).

Фото: pixabay.com

Летом 2014 года закрыли лагерь, в котором мальчики и девочки спали в одной комнате на полу, а еду готовили себе сами. А в 2016 году в Удмуртии закрыли сразу четыре лагеря - за грубое несоблюдение санитарных норм. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Много шума наделало отравление 99 человек в одном из лагерей под Ижевском - оно произошло в 2017 году. В тот же год закрыли три лагеря Удмуртии из-за плохой воды.

Еще один случай произошел в 2018 году – в одном из лагерей отравились 22 ребенка.

КСТАТИ

Сегодня в Удмуртии работает лишь один детский палаточный лагерь, подобный тому, что был в Хабаровске.

- 24 июля к нам приезжали из пожарной инспекции, завтра проверку начинает Роспотребнадзор. До этого была прокуратура, полиция… - рассказала нам директор лагеря. - У меня не умолкает телефон.

Сейчас в лагере нет детей - вторую смену решили не открывать, чтобы как следует подготовиться к третьей, которая начнется в августе.

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