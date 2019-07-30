Неравнодушные ижевчане спасли котенка, застрявшего между створок окна

Трогательная история развернулась 17 июля на улице Буммашевская, 32а в Ижевске. Между створками окна на третьем этаже застрял маленький котенок – видимо, он хотел забраться на окно, но соскользнул вниз и не смог самостоятельно освободиться. Хозяев квартиры дома не оказалось – несмотря на громкое мяуканье, на помощь малышу никто не спешил. Из плена котика спасли неравнодушные ижевчане.

Одним из тех, кто понял – пушистику нужна помощь – стал ижевчанин Максим Радченко.

- Я проходил мимо, когда увидел, что у одного из подъездов стоят несколько человек. Поднял голову и заметил котенка, который застрял в окне, - вспоминает он. - Мы решили позвонить в МЧС и пожарным, чтобы они вытащили животное. Объяснили ситуацию, но там нам отказали, объяснили тем, что такими случаями они не занимаются.

Каждое лето сотни котят становятся заложниками «пластиковых ловушек» Фото: КП-Красноярск

Тогда ижевчане решили связаться с хозяином квартиры. Через соседей нашли номер. Оказалось, что он был в автобусе на пути в Воткинск, но, узнав о случившемся, поймал попутку и рванул домой.

Однако ждать, когда приедет мужчина, ижевчане не могли – чем больше котик пытался выбраться, тем сильнее его сдавливали створки. Прохожие испугались, что если животное останется в окне, у него откажут задние лапки. Поэтому Максим и другие неравнодушные прохожие обратились за помощью в соседние квартиры.

- Невозможно было видеть, как котик мучается. Мы постучались в соседнюю квартиру, рассказали о случившемся и спросили о возможности попытаться спасти его через их окно. Парень с соседнего дома, залез на подоконник и пытался удочкой помочь бедолаге. Слава Богу, у него получилось, котенка удалось протолкнуть обратно в квартиру, - рассказывает Максим. - Мы снова созвонились с хозяином, рассказали, что нам удалось спасти его любимца, а он рассказал, что уже в городе и скоро будет дома. Вскоре мы уже оба были у дверей его квартиры, на пороге нас встречал счастливый малыш. Хозяин сразу взял его на руки, к счастью котёнок не пострадал.

Спасти котенка помогли соседи Фото: ИГГС

4 вопроса о подобной ситуации

Как кот может оказаться в окне?

Кошки, любящие сидеть около откинутых на проветривание оконных рам, нередко пробуют пролезть через узкую щель и застревают. Створка, откинутая для проветривания, образует треугольник, и верхняя его часть представляет достаточно большое пространство, чтобы кошка могла выйти на свежий воздух. Животные забираются наверх, однако порой соскальзывают и попадают в стеклянную ловушку. Чем больше пытается сопротивляться кошка, тем ниже она сползает, и тем сильнее ее сдавливают створки.

Почему это опасно?

По словам специалистов, на счету может быть каждая минута.

- Все зависит от положения, в котором застрял питомец и от того, какие травмы он мог получить при этом. При длительном зажатии кровь не поступает к жизненно важным органам: сердце, легкие, мозг - может начаться декомпенсация. В течение часа может наступить паралич задних конечностей, проблемы со спинным мозгом, может пострадать нервная система животного. После двух часов, проведенных в ловушке, начинаются необратимые процессы, которые могут привести к гибели животного, - рассказала специалист ижевской ветклиники Любовь Чумакова.

Что делать?

Если ваш питомец застрял в окне, необходимо аккуратно извлечь животное, положить в переноску или завернуть в пеленку и срочно отправляться на рентген, на консультацию к врачу. Скорость и четкость действий, возможно, поможет спасти жизнь вашему питомцу.

Пару дней назад в подобной ситуации оказался котик из Екатеринбурга Фото: КП-Екатеринбург.

Как не допустить подобной ситуации?

Есть несколько способов обезопасить своего любимца:

- Установить сетку (она полностью закрывает оконные проем, но при желании – ее можно поворачивать);

- Установить пластиковое окно с отдельной форточкой (есть одно «но» - пытаясь забраться на форточку, животное может выпусть);

- Установить на окна ограничитель (он позволит открывать окно на необходимую вам ширину).