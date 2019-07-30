Туктамышева гуляет по Италии, а Загитова покоряет Японию: как проводят лето спортсмены из Удмуртии

Лето – сезон отпусков. И не только для «простых» людей, но и для спортсменов. Вот только зачастую отдыхать они отказываются. При чем по собственному желанию. «Комсомолка» изучила социальные сети и выяснила, где проводят лето спортсмены из Удмуртии.

Алина Загитова тренируется в Японии

ФОТО: @azagitova

17-летняя чемпионка, кажется, не собирается уступать место на пьедестале другим фигуристкам в следующем сезоне. После непродолжительного майского отпуска, Алина ставила произвольную и короткую программу в Москве, а после и вовсе уехала в Японию, где участвует в ледовом шоу. Она даже встретилась с премьер-министром страны восходящего солнца, чтобы рассказать, как поживает ее собака Масару.

Максим Вылегжанин пробует силы в IRONMAN

ФОТО: @max_vylegzhanin

Несмотря на то, что Максим Вылегжанин объявил о финише своей международной карьеры, прощаться со спортом именитый лыжник не собирается. Так, в своем Инстаграме он то и дело выкладывает фотографии и видео с тренировок, а 9 июля и вовсе преодолел первую в своей жизни дистанцию IRONMAN* в Австрии. И достаточно успешно! 90 км Макс прошел за 9 часов 54 минуты.

Ульяна Кайшева смотрит уличное кино

ФОТО: @ulianakaisheva

Биатлонистка свой отпуск проводит в родной Удмуртии: гуляет по Ижевску, посещает салоны красоты и не забывает о тренировках. В соцсетях Ульяна отметила, что ей очень понравился фестиваль уличного кино, который прошел в парке им.Кирова в июне.

Елизавета Туктамышева готовится к турниру в Италии

ФОТО: @liza_tuktik

Фигуристка из Глазова вместе со своим бойфрендом, фигуристом Андреем Лазукиным, сейчас находится в Италии. Вскоре Лиза выступит на турнире Lombardia Trophy*, который состоится 13-15 сентября. Однако и в «полноценном» отпуске девушка побывать успела – этим летом она посетила Кипр и Флориду.

Иван Черезов участвует в Чемпионате Европы по триатлону

ФОТО: @ivan_tcherezov

Биатлонист поучаствовал в международном соревновании по триатлону, которое состоялось в Казани с 26 по 28 июля. Как Иван признался в своем Инстаграме, он впервые прошел подобного рода дистанцию и рад уже подзабытому, но все-таки проснувшемуся соревновательному духу.

*Айронмэн, *Ломбардиа Трофи