Что станет с заводом в Камбарке?

Вот уже месяц в Удмуртии активно обсуждают перепрофилирование завода по переработке и утилизации отходов I и II классов опасности. Планируется, что он начнет работать в 2023 году - на базе завода по уничтожению химоружия в Камбарке.

Правда ли, что в наш регион привезут радиоактивные отходы, что такое I и II класс опасности и стоит ли волноваться жителям региона? На эти вопросы ответили первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, исполнительный директор Научно-исследовательского института проблем экологии Ольга Плямина и директор программ межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Владимир Леонов.

Откуда так много отходов?

Как подчеркнули эксперты, за год в России образуется от 350 до 400 тысяч тонн отходов I и II классов опасности.

К ним в основном относятся промышленные отходы, образовавшиеся на предприятиях в процессе производства. Это могут быть масла, щелочи, кислоты и другие химические вещества. Значительную долю составляют и отходы бытового назначения, например, отработанные люминесцентные, ртутные лампы, градусники, батарейки и аккумуляторы. По приблизительным оценкам, в России только из отработанных ламп и аккумуляторов в природу ежегодно попадает до 10 тонн ртути, 90 тысяч тонн свинца и 22 тысяч тонн кислоты.

Проблема в том, что лишь незначительная часть отходов перерабатывается предприятиями самостоятельно. В стране нет производственных мощностей для решения этой задачи, и поэтому в переработку попадают только 1,5% отходов.

Эколог Ольга Плямина отметила, что в западных странах система переработки отходов I и II классов опасности развита и успешно функционирует уже несколько десятилетий.

- Места расположения выбираются исходя из анализа отходообразования территорий, транспортной инфраструктуры и логистики, доступа к газо-, электро- и теплосетям. Много примеров таких предприятий в Германии, Франции, Финляндии, - пояснила Ольга Плямина.

- Федеральный проект подразумевает создание семи таких заводов, каждый из них проектной мощностью до 50 тысяч тонн отходов в год, - пояснил Максим Корольков. - Это проектная, максимальная производительность. Реальное количество отходов будет определяться ежегодно на основании фактических данных. При этом с вводом в эксплуатацию федеральной системы обращения с отходами I и II классов опасности ожидается фактический рост передаваемых на переработку отходов с предприятий республики. Речь о тех отходах, которые накопились на производствах, потому что сдавать их попросту некуда. Конечно, это будут и предприятия близлежащих регионов ПФО, но в приоритете, разумеется, отходы предприятий Удмуртии.

Никакой радиации!

Опасения общественности во многом связаны с тем, что решением проблемы отходов I и II классов опасности будут заниматься «Росатом» и «РосРАО».

- Действительно, это предприятия по обращению с радиоактивными отходами. В начале 2000-х годов решена проблема бесконтрольного оборота радиоактивных веществ, - отметим Максим Корольков, - благодаря созданию единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами под контролем «Росатома». Система успешно функционирует уже более 15 лет.

Эксперт подчеркнул, что сегодня все радиоактивные отходы строго контролируются и поступают исключительно на специализированные предприятия по переработке - их мощностей в стране достаточно. Камбарка к этим предприятиям относиться не будет.

- Учитывая аналогичный опыт и необходимость строжайших мер учета и контроля при обращении с отходами I и II классов опасности, данная задача также поручена «Росатому». Понимая обеспокоенность населения, мы со своей стороны предложили дополнительные меры контроля, которые будут доступны общественности, - подчеркнул Максим Корольков. - Все партии отходов, поступающих на завод, будут проверяться на фоновый уровень радиации, информация будет доступна в онлайн-режиме, а также на информационных табло.

Что будут делать с отходами?

- В приоритете у нас будут установки, которые уже апробированы и имеют понятные показатели воздействия на окружающую среду, - объяснил Максим Корольков. - Разумеется, прежде всего это физико-химическое разделение. Железо, пластик, стекло будут отделяться и возвращаться в утиль, а та составляющая, которая отход делает отходом, будет нейтрализоваться с получением продуктов, которые также возвращаются в хозяйственный оборот.

А вот просто сжигать отходы, вопреки опасениям жителей, не будут. Как объяснили эксперты, бесконтрольное сжигание как метод переработки отходов изжил себя еще лет 30 назад.

На предприятии из нейтрализованных отходов будут производить продукцию для промышленности. Фото: пресс-служба "РосРАО".

Почему бы не построить завод в другом месте?

- В России на сегодняшний день существует ряд небольших предприятий по переработке отходов I и II классов, и нужно сказать, что большая их часть расположена в Москве и Подмосковье, - пояснили эксперты. - Но, как правило, они занимаются обезвреживанием только нескольких видов отходов, таких, как ртутные лампы и батарейки.

В рамках федерального проекта решается государственная задача по созданию мощностей для переработки полного спектра отходов, для чего и создаются семь предприятий. Первые из них будут созданы на базе объектов по уничтожению химоружия, которые уже успешно справились со своей задачей.

Отметим, что четыре завода будут располагаться на месте бывших объектов по уничтожению химоружия, в том числе на объекте «Камбарка» (Удмуртская Республика), на месте Марадыковского химического арсенала (Кировская область), ФПК «Горный» (Саратовская область), а также Щучанского завода по уничтожению химоружия (Курганская область).

- Весь процесс уничтожения химического оружия, как показала практика, был безопасен для окружающей экологической ситуации и населения, проживающего на этих территориях, - сказал директор программ межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Владимир Леонов. - За все время не было ни одного неприятного инцидента, ни одной аварии, так что использовать эти площадки можно и нужно как промышленную инфраструктуру. Конечно же, сами эти производственные мощности должны быть модернизированы.

Как здоровье?

На распространяемый слух о росте онкологии в Камбарке представитель Федерального медико-биологического агентства Диана Фаткуллина ответила, что уровень заболеваемости на производстве в два раза ниже, чем в среднем по республике. И это при том, что все сотрудники проходят постоянные осмотры, а по смертности от онкологии среди трудоспособного населения Камбарский район занимает лишь 13-ю строчку из 25. Еще она отметила, что многочисленные обследования установили отсутствие влияния производственных факторов на здоровье население и состояние окружающей среды.

«Росатом» возьмет опеку над Камбаркой?

- У «Росатома» есть ряд социальных программ: всевозможные гранты, развитие и поддержка регионов, развитие инфраструктуры. По словам Максима Королькова, сейчас ведутся переговоры с регионом, чтобы в ближайшее время начать продуктивную работу.

- Штатная численность предприятия появится после разработки проектной документации, но по опыту могу сказать, что это примерно 300 - 400 человек. Но не стоит забывать, что на одно рабочее место на заводе приходится 3 - 4 места в инфраструктуре. Думаю, как для Камбарского района, так и для Удмуртии это будет ощутимый прирост рабочих мест, - отметил он.