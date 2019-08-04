Погода в Ижевске на предстоящую неделю: дожди и небольшое потепление

На следующей неделе в Ижевске ожидается дождливая погода. По данным Яндекс.Погода, в столицу к выходным придет небольшое потепление: дневная температура достигнет +19°С.

Так, в понедельник днем будет дождь, днем столбик термометра поднимется до +16°С, а ночью – всего до +15°С. Ветер юго-восточный, 3,8 м/с.

6 августа похолодает: максимальная дневная температура составит всего +12°С, а ночная - +10°С. Вероятны дожди и усиление ветра до 5,6 м/с.

В среду ожидается +14…+15°С. В столице Удмуртии продолжатся дожди.

8 августа днем будет +17°С, а ночью - +10°С. Дождливая погода сохранится. Ветер достигнет 4,4 м/с.

Пятница будет облачной, но уже без дождя. Дневная температура поднимется до +18 °С.

В выходные потеплеет: днем ожидается +19°С. Дождливая погода вернется в воскресенье.