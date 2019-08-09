Закончат ли ремонт школ и детских садов в Ижевске вовремя?

До начала нового учебного года осталось всего пара недель, и образовательные учреждения в Ижевске во всю готовятся к 1 сентября. Так, в этом году будет отремонтировано 14 школ и 19 детских садов, в том числе детский сад № 24 и школа № 85.

Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Здесь должны отремонтировать кровлю. Журналист «Комсомолки» побывал на площадках и выяснил, как продвигается ремонт.

В детском саду №24 должны отремонтировать кровлю. Демонтаж стартовал здесь 13 июля Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Дождливая погода внесла свои коррективы в график работ - отставание от сроков составляет месяц Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Сегодня в детском саду №24 вскрыто более 550 кв. метров (всего нужно вскрыть 1341,4 кв.м). Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Детский садик планируется открыть в сентябре, после того, как работы завершатся Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Внесла погода в коррективы и в школе №85. От протечек пострадал почти весь 4ый этаж - в кабинетах буквально нельзя заниматься Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Все места протечек в школе №85 будут обеззараживать, шпаклевать, красить Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

В сентябре дети пойдут в чистую, аккуратную, обновленную школу Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Согласно плану, администрация города примет объекты 31 августа. Однако погода может вновь сдвинуть планы Фото: Маргарита ВАХРУШЕВА

Кстати, проведение капитального ремонта в этом году также запланировано в школах №5 и №97.