2019-08-01T11:11:19+03:00
Общество

Ружье 15 века, языческие перстни и казачьи кинжалы: ижевчанин собрал историческую коллекцию с тысячами экспонатов

Алексей Зорин мечтает создать настоящий музей
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Предки Алексея Зорина всегда ценили историю. И дед, и мама преподавали предмет в школе. Они трепетно хранили старые сундуки, вышивки, посуду, церковные книги и иконы, которые оставляли ушедшие родные. Маленькому Алеше любовь к прошлому досталась вместе со старыми вещами. Уже во взрослом возрасте на их основе ижевчанин создал свою коллекцию, которая вышла далеко за рамки семейных реликвий.

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Проследил историю семьи

- Еще в 7-летнем возрасте мне доверяли офицерские погоны, планшеты, портупеи, ремни, которые мой двоюродный дядя привез с фронта. Так что в «Зарницу» я играл при полном военном обмундировании, - вспоминает Алексей. - А рассказы еще живых фронтовиков и глубоких стариков, которые помнили царя, все больше погружали меня в историю прошлого. Во взрослом возрасте мне по наследству достались те самые сундуки, иконы, вышивки, а также мемуары 18, 19 и 20 веков, написанные моими прадедами. Из них узнал: предки строили церкви, были священниками, морскими офицерами, учеными, конструкторами. Среди них были даже генералы.

Особая атмосфера старины, которая окутывала Алексея с самого детства, подтолкнула ижевчанина бережно относится к истории своего рода. В какой-то момент он начал пополнять коллекцию предметов старины. Так, Алексей сохранил старые стулья 18 века, которые хотел выбросить кто-то из родных, и портрет Ленина, подаренный деду.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

От коллекции до музея

- Я хранил свои сокровища на чердаке, в чулане, гараже и сарае. Когда знакомые узнали о моем увлечении, стали приносить свои семейные находки. К 2015 году вещей накопилось столько, что они уже нигде не помещались. Тогда я арендовал помещение рядом со своим производством. Это стало началом моего импровизированного музея, - продолжает ижевчанин.

На самом деле, первые мысли о создании экспозиции начали приходить к Алексею еще в 2008 году, после поездки в Китай. Там он побывал в музее русской славы, который открыл местный подполковник в отставке. «Раз такое место появилось даже на краю земли, мы тоже обязаны сохранять память о наших воинах», - решил Алексей. Это удалось только 4 года назад.

Сегодня в импровизированном музее Алексея тысячи экспонатов. Среди них - казачьи бебуты (кинжалы), медали ВОВ, уникальные монеты, старообрядческие кресты, антикварные музыкальные инструменты, гиря петровских времен. Предметы висят на стенах, лежат на полках, свисают с потолка, расставлены по полу. В отличие от городских музеев, здесь все можно потрогать руками.

- В основном это вещи, которые достались мне по наследству, остальное - находки. Много чего просто выбрасывают, не понимая ценность предметов. Но здесь нет случайных экспонатов. За каждой - своя человеческая история, история страны.

Так, свою ценность несет даже наполовину сгнивший кусок кожи. Это остатки женского седла родственницы Алексея - Марфы Ардашевой, которая погибла в 1918 году. Когда ее друга убили, она взяла его шинель, трехлинейку (вид винтовки. - Прим. ред.) и пошла в атаку на пулеметы «красных». Ее седло нашли под крыльцом дяди случайно, когда сносили строение.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Большие планы

Экспозицию Алексея посещают краеведы, профессора исторических наук, этнографы и ученые. Приходят поделиться опытом и посмотреть на новые находки. Кстати, один из экспонатов - мотоцикл Иж-49 - Алексей даже подарил одному из музеев республики! Ижевчанин говорит: его мечта - создать настоящий музей. В большом и просторном помещении разместить экспонаты по эпохам - от Владимира Мономаха до Великой Отечественной войны. Алексей надеется: его работу подхватит племянница, которая пошла по семейным стопам и тоже закончила исторический факультет.

Кстати, Алексей проводит небольшие экскурсии по своему «музею» для школьников и просто заинтересованных ижевчан. Недавно он вывозил часть экспозиции на Республиканские сельские игры в Селты.

Больше полугода после операции на сердце Алексей лежал только на спине. Снова встать на ноги ему помогло осознание, что знания еще не переданы потомкам. Фото: Сергей Грачев ло осознание, что я еще не передал свои знания потомкам".

Больше полугода после операции на сердце Алексей лежал только на спине. Снова встать на ноги ему помогло осознание, что знания еще не переданы потомкам. Фото: Сергей Грачев ло осознание, что я еще не передал свои знания потомкам".

Топ 5 самых необычных экспонатов семейного музея:

1. Старая икона и сосуд для святой воды из Царево-Константиновской церкви, которую строили мои родные. От разрушенной церкви мало что осталось, поэтому эти находки - большая удача. Кстати, у той церкви было целых 12 маковок. Для сравнения, у Свято-Михайловского собора в Ижевске их 9.

Древняя икона из церкви, которую строили предки. Фото: Сергей Грачев

Древняя икона из церкви, которую строили предки. Фото: Сергей Грачев

2. Облупленный портрет М.В. Ломоносова лежал в куче мусора разрушенной школы-интерната №2. Ему 156 лет. Я жил рядом, постоянно проходил мимо, все смотрел на него. И однажды забрал себе.

Портрет Ломоносова. Фото: Сергей Грачев

Портрет Ломоносова. Фото: Сергей Грачев

3. Фузея - кремневое ружье. Его в музей принес бомж, хотел сдать на металлом. Когда его распрямили в кузнице, железка оказалась стволом от старинного ружья 15 века.

Фузея. Фото: Сергей Грачев

Фузея. Фото: Сергей Грачев

4. Фисгармония 1731 года. «Подарок предкам Екатерины Никитичны Пермяковой, нашей родственницы, от митрополита Казанского и Вятского Алексея» - написано на старославянском языке.

Физгармония. Фото: Сергей Грачев

Физгармония. Фото: Сергей Грачев

5. Перстни времен перехода от язычества к православию. Каждая женщина тогда носила такое родовое кольцо. Есть и более поздние экземпляры 1-2 веков.

Родовые кольца. Фото: Сергей Грачев

Родовые кольца. Фото: Сергей Грачев

КСТАТИ

Помимо коллекционирования, Алексей изучал историю рода не только по семейным реликвиям и рассказам родных.

- Больше 5 лет я сидел в архивах и собрал большую генеалогию. Отследил историю семьи аж до середины 16 века. А еще обнаружил: Максим Вылегжанин - мой шестиюродный племянник! Узнав происхождение нашей семьи, три года назад я решил собрать съезд родственников. Нашлись родные даже за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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