Ружье 15 века, языческие перстни и казачьи кинжалы: ижевчанин собрал историческую коллекцию с тысячами экспонатов

Предки Алексея Зорина всегда ценили историю. И дед, и мама преподавали предмет в школе. Они трепетно хранили старые сундуки, вышивки, посуду, церковные книги и иконы, которые оставляли ушедшие родные. Маленькому Алеше любовь к прошлому досталась вместе со старыми вещами. Уже во взрослом возрасте на их основе ижевчанин создал свою коллекцию, которая вышла далеко за рамки семейных реликвий.

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Проследил историю семьи

- Еще в 7-летнем возрасте мне доверяли офицерские погоны, планшеты, портупеи, ремни, которые мой двоюродный дядя привез с фронта. Так что в «Зарницу» я играл при полном военном обмундировании, - вспоминает Алексей. - А рассказы еще живых фронтовиков и глубоких стариков, которые помнили царя, все больше погружали меня в историю прошлого. Во взрослом возрасте мне по наследству достались те самые сундуки, иконы, вышивки, а также мемуары 18, 19 и 20 веков, написанные моими прадедами. Из них узнал: предки строили церкви, были священниками, морскими офицерами, учеными, конструкторами. Среди них были даже генералы.

Особая атмосфера старины, которая окутывала Алексея с самого детства, подтолкнула ижевчанина бережно относится к истории своего рода. В какой-то момент он начал пополнять коллекцию предметов старины. Так, Алексей сохранил старые стулья 18 века, которые хотел выбросить кто-то из родных, и портрет Ленина, подаренный деду.

Фото: Сергей Грачев

От коллекции до музея

- Я хранил свои сокровища на чердаке, в чулане, гараже и сарае. Когда знакомые узнали о моем увлечении, стали приносить свои семейные находки. К 2015 году вещей накопилось столько, что они уже нигде не помещались. Тогда я арендовал помещение рядом со своим производством. Это стало началом моего импровизированного музея, - продолжает ижевчанин.

На самом деле, первые мысли о создании экспозиции начали приходить к Алексею еще в 2008 году, после поездки в Китай. Там он побывал в музее русской славы, который открыл местный подполковник в отставке. «Раз такое место появилось даже на краю земли, мы тоже обязаны сохранять память о наших воинах», - решил Алексей. Это удалось только 4 года назад.

Сегодня в импровизированном музее Алексея тысячи экспонатов. Среди них - казачьи бебуты (кинжалы), медали ВОВ, уникальные монеты, старообрядческие кресты, антикварные музыкальные инструменты, гиря петровских времен. Предметы висят на стенах, лежат на полках, свисают с потолка, расставлены по полу. В отличие от городских музеев, здесь все можно потрогать руками.

- В основном это вещи, которые достались мне по наследству, остальное - находки. Много чего просто выбрасывают, не понимая ценность предметов. Но здесь нет случайных экспонатов. За каждой - своя человеческая история, история страны.

Так, свою ценность несет даже наполовину сгнивший кусок кожи. Это остатки женского седла родственницы Алексея - Марфы Ардашевой, которая погибла в 1918 году. Когда ее друга убили, она взяла его шинель, трехлинейку (вид винтовки. - Прим. ред.) и пошла в атаку на пулеметы «красных». Ее седло нашли под крыльцом дяди случайно, когда сносили строение.

Фото: Сергей Грачев

Большие планы

Экспозицию Алексея посещают краеведы, профессора исторических наук, этнографы и ученые. Приходят поделиться опытом и посмотреть на новые находки. Кстати, один из экспонатов - мотоцикл Иж-49 - Алексей даже подарил одному из музеев республики! Ижевчанин говорит: его мечта - создать настоящий музей. В большом и просторном помещении разместить экспонаты по эпохам - от Владимира Мономаха до Великой Отечественной войны. Алексей надеется: его работу подхватит племянница, которая пошла по семейным стопам и тоже закончила исторический факультет.

Кстати, Алексей проводит небольшие экскурсии по своему «музею» для школьников и просто заинтересованных ижевчан. Недавно он вывозил часть экспозиции на Республиканские сельские игры в Селты.

Больше полугода после операции на сердце Алексей лежал только на спине. Снова встать на ноги ему помогло осознание, что знания еще не переданы потомкам. Фото: Сергей Грачев ло осознание, что я еще не передал свои знания потомкам".

Топ 5 самых необычных экспонатов семейного музея:

1. Старая икона и сосуд для святой воды из Царево-Константиновской церкви, которую строили мои родные. От разрушенной церкви мало что осталось, поэтому эти находки - большая удача. Кстати, у той церкви было целых 12 маковок. Для сравнения, у Свято-Михайловского собора в Ижевске их 9.

Древняя икона из церкви, которую строили предки. Фото: Сергей Грачев

2. Облупленный портрет М.В. Ломоносова лежал в куче мусора разрушенной школы-интерната №2. Ему 156 лет. Я жил рядом, постоянно проходил мимо, все смотрел на него. И однажды забрал себе.

Портрет Ломоносова. Фото: Сергей Грачев

3. Фузея - кремневое ружье. Его в музей принес бомж, хотел сдать на металлом. Когда его распрямили в кузнице, железка оказалась стволом от старинного ружья 15 века.

Фузея. Фото: Сергей Грачев

4. Фисгармония 1731 года. «Подарок предкам Екатерины Никитичны Пермяковой, нашей родственницы, от митрополита Казанского и Вятского Алексея» - написано на старославянском языке.

Физгармония. Фото: Сергей Грачев

5. Перстни времен перехода от язычества к православию. Каждая женщина тогда носила такое родовое кольцо. Есть и более поздние экземпляры 1-2 веков.

Родовые кольца. Фото: Сергей Грачев

КСТАТИ

Помимо коллекционирования, Алексей изучал историю рода не только по семейным реликвиям и рассказам родных.

- Больше 5 лет я сидел в архивах и собрал большую генеалогию. Отследил историю семьи аж до середины 16 века. А еще обнаружил: Максим Вылегжанин - мой шестиюродный племянник! Узнав происхождение нашей семьи, три года назад я решил собрать съезд родственников. Нашлись родные даже за границей.

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