100 литров бензина и автографы любимых артистов: «НАШЕ радио» провело очередной сезон «Охоты»

С 22 по 26 июля на «НАШЕм радио» прошел очередной сезон «Охоты». Среди участников разыгрывали различные подарки – автомобильные подушки, картины по номерам, рамки для автомобильных номеров и главный приз – 100 литров бензина. Приятными подарками также стали призы от ежегодного Прикамского фестиваля малых пивоварен CRAFT FAIR*: три стакана с бердеклем, сертификат на 20 жетонов на CRAFT FAIR и даже два билета на фестиваль.

Ветераны «Охоты»

Целую неделю в эфире радио звучали загадки от ведущих про какое-либо место в Ижевске. Участникам нужно было быстро приехать в эту точку и получить купон на розыгрыш. В конце призы разыграли около паба «Пинта» на Молодежной, 74.

Участники закидывают купоны в барабанФото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, на финале «Охоты» гостей ждал приятный сюрприз. Ведущие включили песни - «перевертыши». Кто первый угадывал песню – получал фотографию группы с автографом артистов.

Участники пытаются угадать песнюФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дмитрий Акманов – настоящий ветеран «Охоты». Мужчина даже не помнит точно, сколько лет он участвует в мероприятии - как минимум пять. Один раз выигрывал 100 литров бензина. В этот раз Дмитрий получил бокал от партнера «Охоты» Craft Fair* и фотографию с автографами «Кирпичей».

- «Охота» - это азарт! Здесь я вижусь с друзьями и такими же ветеранами, как я. Всегда стараюсь брать купон в первый день, и в этот раз я тоже приехал в точку в понедельник. Сейчас я легко догадался, что «Между домом оружия и домом льва» - это торговый центр «Леон». А иногда мы с охотниками разгадываем загадки сообща, - рассказывает Дмитрий.

Дмитрий АкмановФото: Сергей ГРАЧЕВ

Андрей же оказался на «Охоте» случайно: он приехал вместо друга и выиграл для него автомобильную подушку с логотипом «НАШЕго радио».

- Теперь обязательно буду участвовать в «Охоте»! Здесь потрясающие эмоции, тоже хочется разгадывать загадки, - говорит Андрей.

Кирилла Лимонова есть свой лайфхак, как получить заветный купонФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Я постоянно слушаю «НАШЕ радио», иногда в эфире звучат загадки. Если точка близко – тогда приезжаю. В прошлый раз выиграл диск «Тарканов!», а теперь – автомобильную рамку с логотипом «НАШЕго радио». Если честно, рамке рад даже больше, - делится своими эмоциями еще один участник, Кирилл.

А главный приз – 100 литров бензина – получила «новенькая».

- Я первый раз участвую в «Охоте», но далеко не последний! Приехать получилось случайно: слушала радио, и оказалась недалеко от точки. Теперь будут ночные покатушки! – рассказывает Ольга Воронова.

Ольга уверена – победить ей помогла внучкаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, женщина верит, что ей помогла выиграть… внучка. Девочка вытягивала билеты счастливчиков из барабана. Бабушка верит, что рука ребенка помогла ей получить главный приз.

- Лиза у меня везучая! – гордо говорит Ольга.

Очередной сезон охоты прошел с 22 по 26 июляФото: Сергей ГРАЧЕВ

Партнер «Охоты» - CRAFT FAIR – Ежегодный Прикамский Фестиваль Малых Пивоварен, вот уже четвертый раз соберет около полутора тысяч гостей в Пинте на Молодежной, 74. 24 августа вас ждет более 30 пивоваров России и зарубежья, живая музыка, зона стрит-фуд, конкурсы, развлечения и огненное шоу! 24 августа с 12:00 до 22:00 в пабе Пинта, Молодежная, 74. Для лиц старше 18 лет**.

Организатор – ООО «Пир». Реклама.

*Крафт Фэйир