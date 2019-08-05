2019-08-05T10:10:12+03:00
Общество

13 фото из разрушенной Национальной библиотеки Удмуртии

Как сейчас выглядит «ленинка» и какой она будет после реконструкции
Ульяна Колмогорова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

В здании Национальной библиотеки Удмуртии на Советской началась реконструкция – к работам приступила компания «АспэкИнтерстрой». «Комсомолка» побывала на площадке и подготовила несколько фото с «ленинки».

Так фасад выглядит сейчас. Фото: Сергей Грачев

Так фасад выглядит сейчас. Фото: Сергей Грачев

Холл сохранится ровно до того места, где раньше находилась центральная лестница. В будущем здесь появится красивая лестница. Фото: Сергей Грачев

Холл сохранится ровно до того места, где раньше находилась центральная лестница. В будущем здесь появится красивая лестница. Фото: Сергей Грачев

Эта часть корпуса тоже в ближайшее время будет снесена. Фото: Сергей Грачев

Эта часть корпуса тоже в ближайшее время будет снесена. Фото: Сергей Грачев

Вместо двух старых лестниц, ведущих на второй этаж, появятся три новые и современные, соответствующие всем правилам пожарной безопасности. Фото: Сергей Грачев

Вместо двух старых лестниц, ведущих на второй этаж, появятся три новые и современные, соответствующие всем правилам пожарной безопасности. Фото: Сергей Грачев

Читальный зал на втором этаже сохранят и отреставрируют. Там появится небольшой балкон с видом на зал. Фото: Сергей Грачев

Читальный зал на втором этаже сохранят и отреставрируют. Там появится небольшой балкон с видом на зал. Фото: Сергей Грачев

Все окна в здании заменят на пластиковые и алюминиевые. На фото – окно из читального зала. Фото: Сергей Грачев

Все окна в здании заменят на пластиковые и алюминиевые. На фото – окно из читального зала. Фото: Сергей Грачев

На крыше можно найти гнездо с птенцами. Фото: Сергей Грачев

На крыше можно найти гнездо с птенцами. Фото: Сергей Грачев

Таблички о запрете пользоваться мобильными телефонами сохранились с тех времен, когда библиотека еще работала. Фото: Сергей Грачев

Таблички о запрете пользоваться мобильными телефонами сохранились с тех времен, когда библиотека еще работала. Фото: Сергей Грачев

Крыша библиотеки. Фото: Сергей Грачев

Крыша библиотеки. Фото: Сергей Грачев

В это здание Нацбиблиотека переехала в 1958 году. Фото: Сергей Грачев

В это здание Нацбиблиотека переехала в 1958 году. Фото: Сергей Грачев

Здание закрыли из-за претензий со стороны контролирующих органов в 2011 году. Фото: Сергей Грачев

Здание закрыли из-за претензий со стороны контролирующих органов в 2011 году. Фото: Сергей Грачев

А вот так сейчас здание выглядит сзади. Фото: Сергей Грачев

А вот так сейчас здание выглядит сзади. Фото: Сергей Грачев

КАКОЙ БУДЕТ БИБЛИОТЕКА?

Фасад планируется сохранить — здесь отреставрируют декоративные элементы, изношенные заменят на новые из фибробетона. Кроме того, тут появится барельеф с надписью: «Национальная библиотека Удмуртской Республики» и балюстрада. Кроме того, у входа установят фонари, а входную лестницу сделают из гранита.

Так фасад обновленной библиотеки будет выглядеть ночью

Так фасад обновленной библиотеки будет выглядеть ночью

На месте снесенного сектора планируется построить новый шестиэтажный блок (высота потолков от 3,1 до 6 метров). Здесь расположатся читальные залы (каждый будет выполнен в определенной стилистике), и книгохранилище на 1,5 млн книг, и помещения для персонала. В новой части будут использовать редкие и по-своему уникальные инженерные решения — автоматическую систему пылеудаления, климат-контроль. Кроме того, появится лифт для посетителей, два лифта для книг, инфраструктура с пандусами для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Так будет выглядеть новый блок

Так будет выглядеть новый блок

Планируется, что библиотека начнет работу в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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