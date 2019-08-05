13 фото из разрушенной Национальной библиотеки Удмуртии

В здании Национальной библиотеки Удмуртии на Советской началась реконструкция – к работам приступила компания «Аспэк – Интерстрой». «Комсомолка» побывала на площадке и подготовила несколько фото с «ленинки».

Так фасад выглядит сейчас. Фото: Сергей Грачев

Холл сохранится ровно до того места, где раньше находилась центральная лестница. В будущем здесь появится красивая лестница. Фото: Сергей Грачев

Эта часть корпуса тоже в ближайшее время будет снесена. Фото: Сергей Грачев

Вместо двух старых лестниц, ведущих на второй этаж, появятся три новые и современные, соответствующие всем правилам пожарной безопасности. Фото: Сергей Грачев

Читальный зал на втором этаже сохранят и отреставрируют. Там появится небольшой балкон с видом на зал. Фото: Сергей Грачев

Все окна в здании заменят на пластиковые и алюминиевые. На фото – окно из читального зала. Фото: Сергей Грачев

На крыше можно найти гнездо с птенцами. Фото: Сергей Грачев

Таблички о запрете пользоваться мобильными телефонами сохранились с тех времен, когда библиотека еще работала. Фото: Сергей Грачев

Крыша библиотеки. Фото: Сергей Грачев

В это здание Нацбиблиотека переехала в 1958 году. Фото: Сергей Грачев

Здание закрыли из-за претензий со стороны контролирующих органов в 2011 году. Фото: Сергей Грачев

А вот так сейчас здание выглядит сзади. Фото: Сергей Грачев

КАКОЙ БУДЕТ БИБЛИОТЕКА?

Фасад планируется сохранить — здесь отреставрируют декоративные элементы, изношенные заменят на новые из фибробетона. Кроме того, тут появится барельеф с надписью: «Национальная библиотека Удмуртской Республики» и балюстрада. Кроме того, у входа установят фонари, а входную лестницу сделают из гранита.

Так фасад обновленной библиотеки будет выглядеть ночью

На месте снесенного сектора планируется построить новый шестиэтажный блок (высота потолков от 3,1 до 6 метров). Здесь расположатся читальные залы (каждый будет выполнен в определенной стилистике), и книгохранилище на 1,5 млн книг, и помещения для персонала. В новой части будут использовать редкие и по-своему уникальные инженерные решения — автоматическую систему пылеудаления, климат-контроль. Кроме того, появится лифт для посетителей, два лифта для книг, инфраструктура с пандусами для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Так будет выглядеть новый блок

Планируется, что библиотека начнет работу в 2021 году.