2019-08-06T11:00:46+03:00
Общество

7 лет без ремонта: В каком состоянии Южная набережная в Ижевске и планируется ли ее реконструкция?

В последний раз ремонт на этом участке делали в 2012 году
Анастасия ЗахароваИВАНОВА Лада
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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Ижевская набережная - любимое место пешеходов, бегунов и велосипедистов. Однако если центральная ее часть находится под пристальным вниманием, то за состоянием Южной следят куда менее пристально. В каком состоянии она сейчас, чего на ней не хватает ижевчанам и когда планируется ремонт, выяснила «Комсомолка».

Не хватает скамеек

Участок, о котором идет речь, начинается от пристани и заканчивается мостом на 14-й улице. В последний раз ремонт здесь делали в 2012 году - меняли асфальт на проезжей части и тротуаре, устанавливали освещение, меняли бордюры и ремонтировали ливневки. С тех пор, однако, территория пришла в запустение.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

- Часто тут гуляем с детьми, иногда пешком, иногда катаемся на велосипеде. Тут в выходные всегда много людей. Кто-то приходит рыбачить, кто-то катается на роликах, велосипеде, самокатах. Иногда разводят костры, пьют и купаются. Мусора много остается от них. Поставили бы урны, скамейки, облагородили участок - стало бы совсем хорошо, - поделились ижевчане.

Кто-то поместил ветки в ямы, чтобы обратить на них внимание Фото: Лада Иванова

Кто-то поместил ветки в ямы, чтобы обратить на них внимание Фото: Лада Иванова

Когда восстановят?

Как нам сообщили в администрации города, Южная набережная не вошла в список участков, которые отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на это, сейчас идет расчет стоимости работ по восстановлению тротуаров. Точных сроков начала и завершения работ, однако, не называют.

- В настоящее время, в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства на них в 2018-2019 годах выполняется работы только по устранению аварийных участков ограждения, также в весенний период текущего года производились работы по мойке и покраске данных ограждений, - рассказали нам.

Плиты уходят в воду Фото: Лада Иванова

Плиты уходят в воду Фото: Лада Иванова

Уборку случайного мусора и мусора из урн на автодороге (включая пешеходный тротуар, велодорожку и проезжую часть) проводят в рамках муниципального контракта. Также устраняют аварийные повреждения тротуаров. Вывоз мусора из урн проходит ежедневно. Также дополнительно заключили контракт на сбор мусора с газонов. За несвоевременное и некачественное выполнение работ предусмотрен штраф.

Сейчас подсчитывают стоимость ремонта тротуаров на Южной набережной Фото: Лада Иванова

Сейчас подсчитывают стоимость ремонта тротуаров на Южной набережной Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU

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