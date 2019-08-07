Онлайн-трансляция: Глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы слушателей
В среду, 7 августа, на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) проходит традиционная передача «Утро с Главой». Александр Бречалов отвечает на вопросы слушателей и рассказывает самые актуальные новости.
Слушайте эфир в интернете https://www.izh.kp.ru/radio/ или смотрите нашу трансляцию. Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06). Эфир завершится в 9.00.
Утро с Главой Удмуртии на радио КП-Ижевск .Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06). Эфир завершится в 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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