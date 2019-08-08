Под микроскопом: 5 загадочных обитателей Ижевского пруда

Глядя на Ижевский пруд, жители нет-нет, да и шутят - кто, мол, в нем только не живет... К счастью, страшных чудовищ и водяных в нем не водится, а вот рыб, по данным специалистов, обитает целых 16 видов - в том числе окуни, карпы и щуки. Но есть в пруду и другие обитатели, рассмотреть которых можно только под микроскопом.

НЕ ОПАСНЫ, А ПОЛЕЗНЫ

Речь идет о зоопланктоне - микроскопических организмах, населяющих воду. Выглядят они довольно причудливо (в этом вы убедитесь и сами), но совершенно не опасны для человека. Как раз наоборот - большинство из них превосходные фильтраторы. Вот 5 созданий, которые нам удалось обнаружить.

Дафния кукулята. Она плавает при помощи резких взмахов своих ветвистых усиков, а жабры у нее – на ножкахФото: Екатерина АРДАШЕВА

Вероятнее всего это дафния большая – излюбленная пища мальков многих рыб. Кстати, дафнии используются как биофильтры на очистных сооруженияхФото: Екатерина АРДАШЕВА

Мелкий рачок - Босмина. Ее «клюв» – всего лишь вырост внешней раковиныФото: Екатерина АРДАШЕВА

Мелкий рачок - хидорус. Он очень быстро передвигаетсяФото: Екатерина АРДАШЕВА

Циклопы больше похожи на привычных нам раков, чем предыдущие создания. Название получили из-за того, что имеют всего один глазФото: Екатерина АРДАШЕВА

Кстати, проверять воду отправился наш журналист Екатерина Ардашева. В прошлом она писала дипломную работу по гидробиологии, выбрав в качестве объекта изучения Ижевский пруд. Состояние водоема оценивалось методом биоиндикации - по видовому составу и количеству мельчайших планктонных организмов, населяющих толщу воду.

Отбор проб лучше проводить в теплую погодуФото: Екатерина АРДАШЕВА

В науке для сбора планктона используют специальное приспособление - планктонную сеть. Ее изготавливают из мелкопористой ткани, а на конце размещают стаканчик, где скапливается весь «улов».

По правилам для отбора одной пробы сквозь планктонную сеть пропускают 100 литров водыФото: Екатерина АРДАШЕВА

Мы при подготовке материала мы сделали ее самостоятельно - из проволоки, куска органзы и горлышка от пластиковой бутылки. Конечно, она была изготовлена не по стандартам, но со своей ролью справилась. А для того, чтобы рассмотреть организмы, использовали световой микроскоп марки Levenhuk (Левенгук) с увеличением в 40–640 крат.

Отдельная благодарность за помощь в сборе материала выражается Полине Евсеевой

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