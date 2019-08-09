Сколько стоит бесплатное образование в ижевских школах?

С началом каждого учебного года среди родителей школьников начинаются обсуждения одной из самых больных тем - школьных поборов. Кто-то возмущается, а кто-то, напротив, готов заплатить любые деньги, чтобы только ребенок ни в чем не нуждался. На что чаще всего собирают деньги, законно ли это и сколько в среднем приходится «выложить» родителям учеников?

Жалобы родителей

- Мне на днях наша классная в начальной школе сказала, что мы должны заплатить за то, что ребенок не прошел летнюю отработку. Ребенок был в лагерях и посещал кружки - он попросту свободен не был ни одного дня, - рассказала ижевчанка Юлия (имена героев изменены. - Прим. ред.) - Но в результате я съездила в школу, и мне уже сказали, что никаких проблем нет: приходите на площадку поиграть и вам отметят отработку.

- У нас есть взносы в попечительский совет школы, они идут на нужды школы: 3000 рублей в первом классе и по 1000 потом каждый год, - рассказывает Мария. - В этом году многие 1000 не заплатили, и выяснилось, что надо хотя бы 300 рублей сдать - на охрану. Эти взносы обязательны, а остальное добровольно. На нужды класса мы сдаем тоже добровольно, уже сами определяем сумму, около 1000 в год. На эти деньги, например, ремонтировали кабинет летом. Если не сдать, говорят: «Учительницу будут ругать».

Больше всего поборов Прокуратура нашла в школах Ижевска Фото: pixabay.com

- Четыре года назад, когда в школу поступали, 3000 рублей просили, как вступительный взнос. Кроме того, 1000 рублей - попечительские, 1500 рублей - охрана, 700 рублей - шахматы, 1300 рублей - классная копилка и 1200 рублей - платные занятия в добровольно-обязательном порядке раз в месяц, - сообщила еще одна жительница Ижевска в соцсети.

Откуда финансируются школы?

- Школы финансируются из бюджета и Удмуртии и муниципального, - рассказала Светлана Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска. - Финансы выделяются на фонд оплаты труда, налоги, содержание здания, укрепление материально-технической базы и оплату коммунальных услуг. Учебники и учебные пособия приобретаются за счет республиканских денег. Законом об образовании предусмотрен принцип добровольных пожертвований. Если у родителей есть желание оказать посильную помощь школам и детским садам, то это не ограничивается.

То есть, школа действительно может попросить родителей о помощи, но она не вправе требовать средства и тем более не вправе устанавливать фиксированные суммы. Также решение об оказании помощи школе не может быть принято коллегиально на родительском собрании - это личное дело каждого родителя.

На оказание благотворительной помощи обязательно составляется договор, а затем школа должна отчитаться, на что были потрачены средства Фото: pixabay.com

Кроме того, в Управлении образования пояснили, что не следует путать поборы с платными услугами. Платные слуги - это дополнительные курсы и кружки, на посещение которых заключается отдельный договор - например, спортивные секции, творческие кружки или танцевальные студии, действующие при школе. А вот «обязательные» родительские сборы на ремонт и охрану, а также вступительные взносы незаконны.

Есть ли поборы сейчас?

По словам Светланы Петровой, в летний период жалоб на поборы от родителей не поступало. Но к сожалению, часто подобные нарушения укрываются от внимания проверяющих органов: родители боятся, что их жалобы отразятся на отношении в школе к ребенку.

Так, прокурор отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Анна Ващенко называет это большой проблемой. Иногда родители даже начинают жаловаться, но потом отказываются от своих показаний, хотя Прокуратура готова рассматривать даже анонимные обращения, а также обращения от лица всего родительского коллектива.

В связи с большим количеством жалоб на поборы в 2018 году, в первом полугодии этого года Прокуратурой Удмуртии была проведена проверка. В мае она завершилась.

Многие родители боятся, что отказ платить деньги отразится на отношении к их детям со стороны учителей Фото: pixabay.com

- Были проверены 274 образовательные организации, практически во всех районах, - рассказала Анна Ващенко. - В целом по образованию в 81 учреждении было выявлено 313 нарушений. В 23 образовательных организациях нарушения касались незаконного сбора средств.

Выявлены нарушения были только благодаря активной и принципиальной позиции жителей, оказавших сотрудникам Прокуратуры содействие и предоставивших доказательства в виде переписок и протоколов собраний. По всем этим фактам уже приняты меры: деятельность по сбору средств либо приведена в законное русло, либо вообще прекращена.

Куда обращаться?

Если в школе начинают требовать средства, родители могут обратиться с жалобами в Управление образования Администрации Ижевска по телефону 41-45-56 или в Прокуратуру Удмуртской Республики через официальный сайт udmproc.ru или по телефону 78-45-78. Защита персональных данных гарантируется.

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