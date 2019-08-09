18 потрясающих фотографий с шоу каскадеров в Ижевске

С 8 августа в Ижевске проводится шоу каскадеров на стадионе «Зенит». Участники театра «Каскадер» показывают то, что в нормальной жизни нереально и что мы видим только в боевиках или каких-нибудь голливудских фильмах. «Комсомолка» побывала на выступлении и подготовила большой фоторепортаж.

Фото: Амир Закиров

Для начала стоит отметить, что театр существует около 30 лет. Его создатель – мастер спорта по авторалли и автокроссу, авиаконструктор Геннадий Кочерга. Он же автор большинства уникальных технологий, который используются в шоу.

Фото: Амир Закиров

Передвигаться на 4-х колесах сейчас очень скучно. Поэтому актеры часто ставят автомобиль на два.

Фото: Амир Закиров

Опять же, удобно менять колеса, когда они в воздухе.

Фото: Амир Закиров

Эксперименты с машинами на этом не заканчиваются. Актеры сами придумали и сделали разваливающуюся на части иномарку и автомобильного котопса.

Фото: Амир Закиров

Но издеваются не только над техникой. Сами артисты тоже переживают приключения. Их поджигают, сбивают, расстреливают.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В театре порядка 10 каскадеров и уже есть династии. Например, сын основателя шоу Сергей Кочерга сам ставит номера и принимает в них участие. И мастерски владеет управлением «Бигпауэра», единственного в России маза, который становится на два колеса, и кружит вальс на задних двух колесах, демонстрируя свой профессионализм.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Показывает свое мастерство и сын Сергея – Тимур. Этому малышу всего пять лет, но он уже управляется с квадроциклом. В постановке номеров ему помогает 5-летний Ярослав. Ну и, конечно, взрослые.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Новинки шоу - трансформеры, сделанные из ВАЗ-2110 и грузовика. Именно они в представлении спасают мир от злого терминатора. Ведущий ласково называет технике «Вазблби» и «Оптимус».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Конечно, один из самых зрелищных моментов – это бой «девятки» с Бигфудом. Как думаете, кто победил?

Фото: Амир Закиров

КСТАТИ!

Шоу каскадеров будет в Ижевске до 11 августа. Выступления проходят каждый день в 19.00 на стадионе «Зенит».

Цена билета: взрослые - 1000 рублей; Детям с 5 до 14 лет - 700 рублей. Дети до 4 лет - бесплатно.

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