«Открытая власть»: глава Октябрьского района Ижевска ответил на вопросы горожан

Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запустила новый проект «Открытая власть». Он поможет жителям города получить ответы на свои вопросы от городских чиновников, повлиять на то, каким будет наш город, а представителям власти - донести до людей важную и достоверную информацию.

В рамках проекта в эфире радио «КП-Ижевск» мы будем обсуждать с руководителями районов города острые темы, которые волнуют ижевчан, собирать вопросы жителей, передавать их главе и отслеживать, как решаются проблемы. Первым нашим гостем стал глава Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов. «Комсомолка» собрала ответы на вопросы, которые задали жители.

- Когда возобновится реконструкция лестницы-спуска к мосту через речку Подборенка в районе школы №5? Все обещанные сроки истекли.

- Данным объектом занимается «МосГорСтрой», согласно переданной нам информации подрядчик оказался недобросовестным, не смог выполнить указанные в техническом задании работы. На данный момент документы переданы в суд. В связи с появлением нового подрядчика срок восстановления этого пешеходного объекта - октябрь 2019 г.

- Необходим освещенный пешеходный переход у стройки «Облаков» - сейчас на этом участке нет просматриваемого пешеходного перехода и нет света в темное время суток.

- Согласно принятому на техническом совете решению, на данном участке решено сделать регулируемый пешеходный переход - здесь появится светофор. Что касается освещения - данный участок дороги был обследован, освещение восстановлено. Также будет проведено кронирование деревьев, так как разросшиеся деревья также препятствуют качественному освещению.

- Необходимо, чтобы дорогу по ул. Песочной, участок от здания Песочная, 9 до дома Песочная, 23, включили в список ремонта. В актах осмотра от СБиДХ указано, что разрушено 70% покрытия дорожного полотна. Из списка «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вычеркивают второй год подряд. После обращений точечно ремонтируются ямы, но это до первого дождя. Что можно сделать вне проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»?

- Данный участок дороги включен в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год. [Здесь] будет произведен ремонт как автомобильного, так и пешеходного участков.

- Планируется ли ремонт тротуара по ул. Песочная, 10?

- Да, планируется на следующий год.

- Необходимы дополнительные парковочные места для гостей столицы, приезжающих на выходные в зоопарк.

- Данный участок находится в собственности зоопарка и именно он решает, как именно использовать парковку. Муниципальное образование «город Ижевск» не имеет полномочий распоряжаться данным участком.

- На перекрестке улиц Металлистов и 9-я Подлесная постоянно происходят ДТП.

- В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на данном участке дороги будет организовано светофорное регулирование.

- Когда сделают нормальный переезд трамвайных путей перекрестка ул. Кирова и ул. Карла Маркса?

- Реконструкция перекрестка ул. Кирова - ул. Карла Маркса не планируется. Работы производятся только в аварийном режиме.

- Можно ли отремонтировать хоккейные коробки по адресам: Пушкинская, 224 и Кирова, 123?

- Данные объекты имеют признаки бесхозных и не числятся на балансе Администрации. Денежные средства на содержание и ремонт не выделяются. В целях определения технического состояния и составления сметы на ремонт и реконструкцию администрацией Октябрьского района 30 июля 2019 года запланировано комиссионное обследование хоккейных коробок по адресам: ул. Пушкинская, 224 и ул. Кирова, 123 с выездом на место. После определения балансодержателей вопрос будет рассмотрен повторно.

- Планируется ли ремонт дороги во дворе домов по ул. Карла Маркса, 444 и 446?

- Указанные проезды находятся на участках многоквартирных домов и согласно действующему законодательству должны ремонтироваться силами жителей данных домов. Кроме того, ремонт дорог и благоустройство дворов возможно также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Заявка на участие жителями оформлена, протокол общего собрания направлен в Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска для включения в федеральную программу. В соответствии с заявкой в перечень обязательных работ по благоустройству двора вошел ремонт автомобильной дороги, проездов, тротуаров общей площадью 3 270 кв. м на сумму 6 854 220,89 рубля. Данная заявка включена в перечне приема заявок с 02.10.2018 - 30.11.2018 под номером 15.

- В доме располагалось муниципальное нежилое помещение, которое не так давно было продано (270 кв. м в городе за 800 000 руб.) На имущество изначально установлено обременение в виде сервитута, согласно которому собственник обязан предоставлять доступ коммунальным службам. Новый собственник с трудом выходит на контакт, с большой задержкой предоставляя доступ. Например, в субботу восстановили подачу ГВС, но не могут до сих пор включить полотенцесушитель, так как нет доступа к подвальному помещению. Что делать жильцам в такой ситуации?

- Решением Городской думы города Ижевска от 20.12.2018 №628 нежилое помещение общей площадью 270,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 23, было включено в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год.

22 января 2019 года данное помещение было продано способом без объявления цены.

После полной оплаты имущества и регистрации перехода права собственности в управление Росреестра по УР, 12 марта 2019 года было исключено из реестра муниципального имущества города Ижевска.

В соответствии со ст. 31 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» при отчуждении государственного или муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть обременено ограничениями и публичным сервитутом.

Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченное использование приватизированного имущества иными лицами, а именно:

- обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;

- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;

- обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается одновременно с принятием решения об условиях приватизации государственного или муниципального имущества.

Переход прав на государственное или муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой публичного сервитута.

Ограничение прав собственника имущества, приобретенного в порядке приватизации государственного или муниципального имущества, сохраняется при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).

При приватизации выше указанного муниципального имущества был наложен Публичный сервитут, о чем указано в Решении об условиях приватизации, а также в договоре купли-продажи, а именно:

- обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для обслуживания здания;

- при необходимости, обеспечить беспрепятственный доступ, проход собственникам иных помещений.

Срок действия публичного сервитута, согласно законодательству о приватизации, не устанавливается.

Согласно п. 7 ст. 31 ФЗ №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или его условия могут быть изменены в случае:

- отсутствия или изменения государственного или общественного интереса в обременении, в том числе в публичном сервитуте;

- невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому назначению.

Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение его условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях приватизации. Или иного уполномоченного органа либо на основании решения суда, принятого по иску собственного имущества.

При возникновении спорных вопросов собственники МКД по ул. Песочной, 23, могут обратиться в суд для урегулирования разногласий.

- Есть ли планы облагородить аллею с деревьями между детским садом по ул. 10 лет Октября, 14 и дорогой по 10 лет Октября. Деревья старые, поломанные, под деревьями очень грязно.

- На данной дороге предусмотрены работы по содержанию зеленых насаждений (покос травы, кронирование деревьев, вырубка аварийных деревьев). На данный момент работы уже ведутся.

- Есть ли возможность сделать пешеходный переход через ул. Щорса (между детским садом по адресу: ул. 10 лет Октября, 14 и жилым домом по ул. 10 лет Октября, 12 - там очень насыщенный пешеходный поток).

- Раз в две недели проводится технический совет именно по размещению пешеходных переходов. Оборудование данного пешеходного перехода рассмотрено положительно, и он внесен в накопительный список. Когда будут выделены денежные средства, данный пешеходный переход будет обустраиваться. Предположительно это 2020 год.

- Планируется ли как-то оформить пустырь на ул. Майской рядом с МФЦ?

- Данная территория давно рассматривалась, и в данный момент она выделена под застройку спортивной школы №4. В настоящее время имеется начальная проектная документация, эскизный проект и получено разрешение.

- Много вопросов по поводу Холмогоровского леса, так как там отдыхают семьи с детьми. Планируется ли как-то облагородить его и есть ли для этого возможность?

- Холмогоровский лес не попал в проект «Формирование комфортной городской среды». Однако он действительно нуждается в очистке - [его благоустройство] в перспективе. Хотелось бы сказать огромное спасибо гражданам, неравнодушным к судьбе этого леса, которые самостоятельно выходят на субботники. На выделенные средства удается убирать лес два раза за сезон.

- Кто несет ответственность за состояние детских площадок в районе? Очень много замечаний по этому поводу. Например: ул. Школьная, 15, ул. Школьная, 19, 9-я Подлесная, 57. Детей очень много, приходится ходить далеко в парк Кирова, чтобы поиграть. Также необходимы детские площадки по ул. 30 лет Победы, 78 и на Пушкинской, 220.

- Детские площадки делятся на два типа: те, что находятся на общедомовых территориях и которые должны обслуживаться самими гражданами. И те, которые находятся на муниципальных территориях. У Администрации Октябрьского района есть сайт, куда можно писать о проблемах, и куда мы просим обращаться, если жители не в силах разобраться, к какому типу принадлежит детская площадка.

- Обращаем внимание на отдел полиции Октябрьского района на Удмуртской. Там есть проезд в сторону Холмогорова. Сотрудники полиции постоянно ставят машины вдоль этого проезда, из-за чего в течение дня с трудом удается разъезжаться. Нельзя ли как-то организовать вопрос с размещением парковки для сотрудников полиции?

- У указанного отдела полиции есть стоянка, но так как туда ставят машины не только сотрудники, но и граждане, она не может вместить все автомобили. В ближайшее время мы постараемся навести порядок на парковке.

- Как решается вопрос с тротуарами в районе, например, от ул. Нижней до ул. Нижней, 14?

- Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо заказать проектно-сметную документацию. В этом году строительство данного тротуара не запланировано. Но если жители будут активно голосовать за строительство тротуара, вполне возможно, что его строительство начнется в 2020 году.

Какова судьба Холмогоровского леса, когда появится дорога на ул.Фруктовую и что построят на площадке перед МФЦ Октябрьского района? 00:00 00:00

КСТАТИ

13 августа гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск» станет глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева. Она расскажет, когда остановки на Восточном поселке приведут в порядок, планируется ли строительство новых школ в районе и что будет с лесопосадкой на Бабушкина.

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