Массовое отравление? Пятеро детей и три воспитателя заболели в детском саду Ижевска

8 августа в редакцию обратился ижевчанин, трехлетняя внучка которого попала в больницу с подозрением на тяжелое отравление. По его словам, накануне ребенка увезли из садика на скорой. Кроме девочки в учреждении пострадали еще несколько детей и воспитателей. Подробности выяснила «Комсомолка».

НЕ МОГЛИ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ

ЧП произошло в детском садике №39.

- 7 августа днем нам позвонили и сказали, что ребенку плохо, - рассказывает Сергей (имя изменено – прим. ред.). – Моя жена забрала ее из садика домой. У внучки был жар и рвота. Вызвали скорую – врачи забрали ребенка в инфекционную больницу, положили под капельницу. Сказали, что плохой анализ крови, но точный диагноз не могли поставить несколько дней (к счастью, на момент публикации статьи родители сообщили, что девочке стало лучше, и ее готовят к выписке – прим. ред.).

Несколько детей попали под капельницуФото: Сергей ГРАЧЕВ

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗА 13 ЛЕТ

К пятнице в садике заболели пять детей и три воспитателя в двух группах. По словам сотрудников, это был первый случай за много лет.

– Первого августа мы открылись, все было нормально, а с пятого начали поступать дети из садов, которые сейчас закрыты на ремонт. Первый ребенок заболел на следующий день, - рассказывает Лариса Шитова, заместитель заведующего детского сада №39. - Сейчас дети возвращаются с юга, кто-то возвращается из деревень, а анализы никакие не сдают. А нам бы очень этого хотелось, тем более сейчас дети из других садов идут.

Сотрудники садика сразу же приняли меры к тому, чтобы изолировать заболевших детей, обработать группу и предупредить родителей заразившихся малышей.

Садик регулярно проходит проверки без всяких нареканий Фото: pixabay.com

- Сейчас у нас два подтвержденных диагноза норовируса у детей и три у взрослых, - рассказала Елена Глухова, главный специалист-эксперт Управления образования городской администрации. – Дети и работники уже сдали все анализы.

ДРУГИХ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ

8 августа садик посетили специалисты Роспотребнадзора по Удмуртии: взяли смывы и пробы готовой еды. 9 августа учреждение закрыли на полную санитарную обработку, а в понедельник, 12 августа, дежурный детский сад открылся.

Руководство детского сада уверено в поставщиках продуктов и поваре – он уже сдал необходимые анализы, а все сотрудники еще в июне прошли медосмотрФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Новых случаев заболевания не было, - пояснила Елена Глухова. - В группах чисто, все санитарные мероприятия соблюдены. На складах порядок, овощи свежайшие. Никаких замечаний. Закрывать весь садик причин нет. Карантин наложен на группы, где были выявлены заболевшие: эти дети не посещают общие мероприятия, больше гуляют. Новых детей туда не приводят. Заболевшие сотрудники от работы отстранены.

СПРАВКА «КП»

Норовирус (иначе – "кишечный грипп") передается через пищу, немытые руки и предметы обихода. Инкубационный период (период от заражения до появления симптомов) составляет не более двух суток. Чтобы обезопасить ребенка, необходимо приучать его к личной гигиене: мытью рук после прогулки и посещения туалета, а также перед приемом пиши; использованию своей посуды.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы ногти малыша были подстрижены – иначе по ними будет скапливаться грязь. Если же ребенок жалуется на недомогание, например, боль в животе или головную боль, лучше не водить его в детский сад, а обратится к педиатру. Особенно важно изолировать ребенка от контакта с другими детьми, если у него поднялась температура или началась рвота.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».