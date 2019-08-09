Итоги проверки родников в 2018 году: из каких источников можно пить воду?

В преддверии нового сезона проекта «Родники Удмуртии», «Комсомолка» вспоминает, какие природные источники уже прошли проверку в прошлом году.

Как водичка?

1) Исток Камы, с.Кулига. Вода из этого источника пригодна для питья: водородный показатель, перманганантная окисляемость и жесткость находятся в пределах нормы.

2) Источник Флора и Лавра, между п.Первомайский и с.Киясово. Все показатели находятся в норме. Пить воду можно.

3) Киясовский район, родник в с.Карамас-Пельга. Вода пригодна для питья.

4) Каракулинский район, д.Зуевы Ключи, Святой источник. По преданию, воду в этом роднике «живая». Она может оздоровить и омолодить организм. Вода полностью безопасна для питья.

5) Каракулинский район, д.Зуевы Ключи, Девичьи слезы. В этом роднике превышен водородный показатель. Не зря ее прозвали «мертвой» - в этом источнике можно омыться. Однако и для питья она пригодна – показатель завышен всего на 0, 1.

6) Шарканский район, д.Петуньки. Вода пригодна для питья.

7) Воткинский район, д.Кудрино, ул.Гагарина. Все показатель находятся в норме.

8) с.Шаркан, переулок Фабричный. Превышена жесткость. После употребления воды из этого родника может зашлаковаться организм.

9) Завьяловский район, Кабаниха. В этом роднике не соответствуют два показателя: водородность превышена, а жесткость принижена. Вода может иметь неприятный запах и мылкость воды.

10) 24 км Якшур-Бодьинского тракта, СНТ «Связист». Принижена жесткость. Вода может быть мылкой и отрицательно влиять на водно-щелочной баланс организма.

11) Завьяловский район, д.Пазелы. Все показатели в норме, воду пить можно.

12) Завьяловский район, д.Забегалово. Пить воду из этого родника безопасно и не навредит организму.

13) Завьяловский район, д.Старомихайловское, ул.Тихая. Вода пригодна для питья.

14) Г. Ижевск, мкрн Березово. Водородность превышена, жесткость принижена. Вода может быть мылкой, иметь неприятный запах и отрицательно влиять на водно-щелочной баланс организма.

15) Г. Ижевск, ул. Учхозная, 47. Те же показатели и у этого родника: водородность превышена, жесткость принижена. Вода может быть мылкой, иметь неприятный запах и отрицательно влиять на водно-щелочной баланс организма.

16) Г. Ижевск, ул. 8-ая. Показатели в пределах нормы. Воду пить можно.

17) Г. Ижевск, у гостиницы «Парк-Отель». Вода безопасна для питья.

18) Г. Ижевск, на набережной у монумента, №1. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма.

19) Г. Ижевск, на набережной у монумента, №2. Показатели в норме. Пить воду можно.

20) Г. Ижевск, у р. Карлутка. Пить воду можно, показатели находятся в пределах нормы.

21) Г. Ижевск, ул. Драгунова. Превышена водородность. У воды может быть неприятный запах и характерная мылкость.

22) Г. Ижевск, Козий парк. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма.

23) Г. Ижевск, ул. Кирова. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма.

24) Г. Ижевск, Заречное шоссе, 71. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

25) Г. Ижевск, у швейной фабрики «Зангари». Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

26) Г. Ижевск, ул. Нагорная. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

27) Г. Ижевск, лог у ТЦ «Италмас». Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

28) Г. Ижевск, у р. Чемошурка. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

29) Г.Ижевск, ул. Ракетная. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

30) Г. Ижевск, ул. Барышникова. Превышена жесткость. При употреблении может возникнуть зашлакованность организма и нарушиться водно-щелочной баланс.

ВАЖНО! В ходе проекта «Родники Удмуртии» мы проверяли только химический состав воды. Санитарно-микробиологический контроль (проверка эпидемиологической безопасности) не осуществлялся, поскольку условия проекта не позволяли передавать пробы воды в лабораторию так быстро, как это требуется для такого анализа. Обратите внимание: состав воды может меняться в зависимости от погоды и времени года, вмешательства человека и животных и чистоты территории вокруг родника. Специалисты призывают перед использованием родниковой воды оценивать санитарное состояние источника и его окружения. И обязательно кипятить воду!

Какой родник нужно проверить?

Расскажите, какой родник нужно «вывести начистоту»:

- по почте kp@mgcentr.ru,

- по номеру 94-50-94,

- в личные сообщения сообщества,

- в приложении.

В письме обязательно нужно указать координаты родника. Чем подробнее вы опишете местонахождение, тем проще нам будет его найти!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

.