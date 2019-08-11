Погода в Ижевске: почти всю неделю будут идти дожди

На предстоящей неделе у ижевчан так и не появится возможность передохнуть от непогоды. По данным Яндекс.Погода, только в четверг и пятницу будет тепло и без осадков.

Начало недели будет холодным и дождливым. Так, в понедельник, 12 августа, ожидается +10...+11 градусов и дождь. Ветер северо-западный, 5,1 м/с.

Во вторник утром вновь пройдет дождь, но уже к обеду осадки закончатся. Погода будет пасмурная, воздух прогреется только до +12 градусов.

В среду, 14 августа немного потеплеет. Придется взять с собой зонт - весь день будут идти небольшие дожди. Воздух днем прогреется до +19 градусов

15 августа тенденция продолжится: столбик термометра покажет уже +16...+22 градуса. Утром и днем будет облачная с пояснениями погода и без осадков. Но уже вечером и ночью будут идти небольшие дожди.

Дожди продолжат идти и на следующее утро, 16 августа. Днем осадки прекратятся, а уже вечером небо очистится от туч и выглянет солнце. Воздух прогреется до +23 градусов.

В выходные в Ижевск вернутся небольшие дожди. 17 августа столбик термометра покажет +15...+21 градус, а 18 августа +17...+22 градуса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».