Водились ли в Удмуртии динозавры и какие находки делали здесь палеонтологи?

Историю одной из самых необыкновенных находок рассказал палеонтолог Александр Бакаев. Он первый, еще будучи студентом, всерьез заинтересовался черепом неизвестного животного, хранящимся в музее УдГУ. Впоследствии оказалось, что это совершенно новый вид, другие представители которого пока не найдены больше нигде в мире.

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ

Самое парадоксальное, что нашли череп не исследователи, а… дети. В 2008 или 2009 году удмуртском селе Зеглуд окаменелость обнаружили школьники. Не зная, что делать со странной находкой, ребята отнесли ее в школу и отдали директору.

Некоторое время череп просто лежал на полке, как некая диковинка, а затем каким-то образом попался на глаза местному священнику. Тот, по удивительному совпадению, оказался студентом заочного отделения исторического факультета УдГУ. Будучи в курсе, что при университете есть небольшой музей, он предложил передать находку туда.

Александр рядом с фрагментом окаменевшего дерева в Ижевске - оказывается, иногда городские клумбы могут украшать настоящие палеонтологические находки Фото: из личного архива Александра Бакаева

Однако в музее череп точно так же положили на полку – палеонтологов, которые могли бы определить животное, в УдГУ попросту не было.

НЕИЗВЕСТНОЕ ЖИВОТНОЕ

- Я заинтересовался это находкой почти сразу же, как поступил на биолого-химический факультет – в 2010 году, - вспоминает Александр Бакаев. - Сразу было ясно, что материал уникальный. Он находился в куске горной породы, но сохранность просто поражала.

Тем не менее, открытие далось не сразу. В первую очередь, потому что научного руководителя, который смог бы помочь разобраться с окаменелостью, не нашлось. На помощь пришла специалист по мамонтовой фауне Эрнестина Алексеева, тесно сотрудничающая с УдГУ. На тот момент она уже находилась на пенсии, тем не менее, отдав многие годы любимому делу, так и не смогла от него отказаться на заслуженном отдыхе.

Череп сиодона, извлеченный из породы Фото: из личного архива Александра Бакаева

- Она помогла начать, дала самые азы, - объясняет Александр. - А дальше я стал выходить на специалистов из Кирова и Москвы. В 2015 году, потренировавшись на материале попроще и «набив руку», я очистил этот череп и еще более утвердился во мнении, что это совершено новый вид.

КАК СТАТЬ ПАЛЕОНТОЛОГОМ

Пообщавшись с специалистами, Александр пришел к выводу, что, кроме биологического образования, для занятия палеонтологией нужно получить еще и геологическое. Тогда он поступил в магистратуру Казанского университета – на кафедру палеонтологии и стратиграфии, а также на полгода съездил в Германию по программе двойных дипломов. Лишь затем молодой человек смог поступить в аспирантуру палеонтологического института. Правда, для этого пришлось переехать в Москву.

НОВЫЙ ВИД?

- Чтобы убедить коллег в том, что найденный экземпляр относится к новому виду, пришлось потратить около двух лет, - вспоминает палеонтолог. – Были сомнения, были дискуссии, но в 2017 году старшие коллеги согласились с тем, что череп принадлежит до сих пор не описанному животному. С этого момента начался процесс описания. Он небыстрый – продолжается до сих пор. Мы очень надеемся, что публикацию удастся выпустить к 2020 году, тогда вид официально получит название.

Сиодон – один из так называемых зверообразных ящеров, близких к млекопитающим – они жили раньше динозавров и по размеру не превышали собаки

Научное название любого животного состоит из двух слов: первое – род, объединяющий несколько близких видов, а вот второе – непосредственно видовой эпитет. Род существа известен – сиодон. А вот какой это будет сиодон, пока неизвестно – до публикации «рабочее» название афишировать не принято. Возможно, он будет назван по фамилии кого-то из ученых.

ДРУГИЕ НАХОДКИ

- Сейчас я работаю в палеонтологическом институте и активно езжу на раскопки, в том чиселе и в Удмуртию, - поделился Александр. – Находок интересных много. В настоящий момент определяются минимум три находки, которые в будущем могут оказаться новыми видами. Например, в 2015 году в месторождении Якшур я нашел челюсть зверообразного ящера из группы диноцефалов, но какой это вид - уже известный или новый, мы пока не разобрались. Есть еще одна челюсть, принадлежавшая небольшой примитивной рептилии группы белебеев. Вероятно, это будет не только новый вид, но и новый род.

Челюсть белебея Фото: из личного архива Александра Бакаева

Реконструкция белебея

5 ВОПРОСОВ К ПАЛЕОНТОЛОГУ

Палеонтология и археология – это одно и то же? Палеонтология – это наука, посвященная изучению древних организмов и объединяющая знания по биологии и геологии. Археология – историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по древним находкам. Эти науки похожи лишь тем, что обе используют метод раскопок и опираются при датировании на геологические слои.

Один из скелетов, хранящихся в Национальном музее Фото: из личного архива Александра Бакаева

Водились ли в Удмуртии динозавры?

Разумеется, в древности на территории Удмуртии когда-то жили динозавры. Но, к сожалению, из-за процессов эрозии те наслоения, в которых могли находиться их останки, не сохранились. На территории нашей республики есть геологические слои, соответствующие более раннему времени и слои, в которых уже лежат кости мамонтовой фауны.

Этот череп шерстистого носорога нашли в Ижевске – его вымыло из берега реки КарлуткиФото: Екатерина АРДАШЕВА

Что такое окаменелость?

Когда животное умирает, и его тело попадает в условия, способствующие естественной «консервации» - например, в болото, - с годами органическое вещество разрушается, и углерод в его составе замещают другие элементы. Чаще всего, это кремний. Внешне окаменевшая кость иногда почти не отличается он обычной, но состоит уже из совсем другого материала.

Где в Удмуртии совершают палеонтологические находки?

В республике несколько мест, богатых на палеонтологические находки. Это и Сидоровы Горы в Воткинском районе, и месторождение Якшур в Завьяловском – буквально под самым Ижевском. Но настоящий кладезь - это долина небольшой реки Кырыкмас, протекающей через Киясовский район. Когда-то на ее месте была река, сопоставимая по размерам с Камой.

Отпечатки семенных папоротников, найденные в селе Зеглуд в 2014 годуФото: Екатерина АРДАШЕВА

Кстати, текла она в противоположную сторону. Окаменелости кости здесь просто вымывает из берегов – ходи и собирай. К сожалению, такие находки трудно датировать – возраст костей определяют по глубине их залегания, а река выносит останки мамонтов и теплолюбивых черепах, живших в совершено разное время, вперемежку. Кстати, по этой же причине палеонтологи и археологи не любят «черных копателей», которые разрушают геологические и культурные слои.

Что нашли в Удмуртии?

В основном, в республике делают находки зверообразных ящеров, так в Национальном музее Удмуртии хранится два практически полных скелета. Очень много встречается окаменевших насекомых. Всего по находкам из Удмуртии описано порядка 50 новых видов.