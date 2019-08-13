«Искренне верила, что для меня есть другая жизнь»: исповедь бывшей наркоманки из Ижевска, употреблявшей 16 лет

- Меня всю выворачивало – кости ломило, был понос, рвота. Такое состояние, что хочется оторвать тело от себя… Родители не понимали, что происходит со мной. Они не знали, что их дочь наркоманка, - рассказывает жительница Ижевска Евгения Шнейдер.

История Жени пробирает до костей. На протяжении 16 лет она употребляла героин, «крокодил», «винт», наркотические соли... Два раза сидела в колонии, несколько раз лечилась в клиниках. Как Женя оказалась заложником наркотиков и, что немало важно, как смогла отказаться от них – «Комсомолка» приводит ее историю от первого лица.

«МЕНЯ ВСЮ ВЫВОРАЧИВАЛО НА ЛОМКАХ»

Я всегда была «своим парнем» в компании. Мама даже говорила, что мне нужно было родиться мальчиком. Занималась спортом (родители привили любовь к танцам и легкой атлетике), хотела стать адвокатом, потому что всегда говорю за тех, кто не может себя защитить. Такая, боевая девочка росла. Конечно, не пропускала ни одной дискотеки в родном Чайковском, могла обойти три клуба за ночь! Алкоголь, сигареты…

И в 14 лет познакомилась с 17-летнем парнем. Однажды заметила, что он что-то нюхает. Попросила его попробовать. Так началось пристрастие к героину, которое затянулось сначала на три года. Понимаете, тогда я была по уши влюблена в него и хотелось все делать вместе, даже употреблять. Да никогда не была против попробовать что-то новое.

Родители говорили, что должна была родиться мальчиком. Энергия била через край. Фото: Ирина Бурцева

Мы сначала нюхали, потом кололись. И не знала о том, что это вызывает привыкание. Серьезно! Да, нам в школе показывали какие-то фильмы, что-то рассказывали. Но сами понимаете, что в детском мозгу это не откладывается. Поэтому очень испугалась, когда началась первая ломка. Меня всю выворачивало – кости ломило, был понос, рвота. Такое состояние, что хочется оторвать тело от себя… Родители не понимали, что происходит со мной. Они не знали, что их дочь наркоманка.

«ПРОДАВАЛА МАМИНЫ ПОДАРКИ, РАДИ ДОЗЫ»

Понеслась разгульная жизнь. Не хотелось вновь испытывать ломки, а на дозу нужны были деньги. Стала свое золото продавать, закладывала вещи. Из дома всю технику тащила. Могла у гостей украсть деньги. Ничего не останавливало, вообще без тормозов! Даже у мамы подарки продала, которые она со спортивных соревнований привозила…

В 16 лет решила все рассказать маме. Даже написала письмо. Раскаивалась, что вот такая дочь у тебя родилась, ты возлагала большие надежды, а я вот такая наркоманка… Пишу и плачу. Потом взяла видеокамеру и пошла за новой дозой! Когда укололась, стала думать: «зачем вообще написала? Все же хорошо». Прибежала домой и убрала письмо в книгу на полке. Через некоторое время сама уже забыла про него, а мама нашла и прочитала.

Долго говорили, разбирались. В итоге привели в группу анонимных наркоманов. Пошла туда вместе со своим молодым человеком, с кем и начинали употреблять. В очередную поездку с группой в горы (это было как часть лечения), было только одно свободное место и настояла, чтобы он поехал. Думала: «надо же его спасать, не себя!». В итоге он приехал уже без зависимости, счастливый, а я от одиночества начала колоться вновь.

«РЕБЕНОК БЫЛ ДОЛГОЖДАННЫМ»

Когда осталась на второй год в школе, стала употреблять первитин («винт»). Тогда могла прийти ночью с дискотеки, до утра учить уроки, погулять с собакой, пропылесосить всю квартиру и не устать! И на такой энергии закончила школу, поступила в УдГУ на юридический факультет, как и хотела. Познакомилась с парнем из ИжГТУ. Вспыхнули чувства, любовь. Даже стали жить вместе. А потом узнала, что беременна. Это произошло в 2003 году.

Да, ребенок был долгожданным. И совсем не хотели от него отказываться. Но его посадили за оружие и это стало новым толчком к возврату к наркотикам. Не спасло рождение сына, постоянно употребляла. Не помогло и лечение в наркологии. Ради денег воровала, таскала все, что можно из дома. В итоге просидела 2,5 года в колонии за воровство.

Искренне думала, что выйду и начну все заново. Я же не употребляла! Трезвый образ жизни. Маме писала об этом. Но на свободе меня стали пинать отовсюду – не могла найти работу. Стала воровать, появились деньги, начались наркотики… Все по кругу.

«ВЕРИЛА, ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ СКАЖУТСЯ НА РЕБЕНКЕ»

В 2008 году посадили во второй раз за кражу и грабеж. Когда вернулась, сыну было пять лет. И, вроде как все наладилось – стали общаться с ним, учить уроки. Вот только наркотики не отпустили до конца. От героина перешла на соли и дезоморфин. Сутками варила «крокодил», а в его составе почти вся таблица Менделеева! В одно из утр 2011 года попыталась встать с кровати и меня повело назад. Поняла, что падаю, что случилось что-то страшное. Оказалось, что наркотики отозвались в ноги…

Попала в больницу, потом в наркологию. Там познакомилась с мужчиной и стали жить вместе. Выяснилось, что вновь беременна. Решили - буду рожать. Понимаете, я противница абортов. Да, может это и не правильно, можно было и в других условиях заводить ребенка… Ну вот так. Пока носила дочку, продолжали употреблять вместе…

Искренне верила, что это последствия наркотиков коснутся только моего тела, что ребенок не пострадает. Ведь это же я такая плохая, а не мой ребенок. Верила, что Бог убережет. И чудо произошло! Шанс один на миллион оказался моим – Кристина родилась здоровой.

Сами понимаете, что даже это не остановило меня и «загулы» продолжились. Стали употреблять «соли». А с них крыша едет страшно! В одну ночь у меня начались галлюцинации, казалось, что в комнате еще кто-то есть. Настолько жутко было, что до сих пор мурашками покрываюсь. В этом и есть эффект «соли», когда долго ее употребляешь, появляется чувство паники и страха.

«НЕЛЬЗЯ ДЕТЕЙ ОБМАНЫВАТЬ»

Мне запретили видеться с дочерью. Родители гражданского мужа отгородили ее от меня. Поэтому вернулась к своей матери и сыну. Он принял меня, говорил: «Мамочка, все хорошо, ты будешь ходить». На тот момент последствия употребления сказывались все сильнее – ходила, опираясь на что-нибудь. Сын верил в меня. Он не знал, что употребляла, знал только про сигареты. Обещала ему, что брошу. И в один из дней, увидел меня в подъезде, дымящую. Начал кричать: «Я тебя ненавижу!», не хотел пускать в квартиру… Нельзя детей обманывать.

Когда стали выдавать пенсию по инвалидности, с отцом дочери пускали деньги на наркотики. Мама разочаровалась во мне, отец начал пить… Все по кругу. Пришла в такое состояние, когда просто лежу на диване, смотрю телевизор и на все плевать. Просто как овощ. В голову лезли мысли: «Господь, ну зачем вообще я родилась? Неужели я так тупо умру на этом диване?».

Всегда возвращалась к наркотикам, когда была на краю. Фото: Ирина Бурцева

И начала лихорадочно копаться в своей «Нокии», которая еще и без задней крышки была… Отыскала номер друга, с которым когда-то употребляли. Попросила отвезти в реабилитационный центр. Пришло такое состояние – либо жизнь, либо смерть.

«БОРОЛАСЬ НЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ, А ЖИЗНЬ»

Ехала и думала: «Ну, хуже уже не будет». Мама уже устала от моих выходок. И тяжело ей было видеть меня в таком состоянии, как ходячий труп – худая, глаза на выкате, сделаю пару шагов и падаю.

Чем же эта поездка в реабилитационный центр в Ижевске отличалась от других? Только моими мыслями. Да, хотелось уйти, ленилась что-то делать. А перед сном все думала о своей жизни, прокручивала в голове. И пришло осознание – как же я так жила! Начался процесс переоценки ценностей. Даже не столько здоровье было ценно, а сама жизнь. Для чего-то она мне дана была. Стала об этом думать.

Вот, знаете, все хотят иметь здоровью семью и детей – это их цель. Но даже каждая пачка сигарет отдаляет от этого на шаг назад. А если еще и пьете? Опять шаг назад.

Уверена - мне помогла вера в Бога. Фото: Ирина Бурцева

И научилась радоваться. Полюбила себя. Говорю всем, что у меня особенная походка. Мне нравится вдохновлять людей. И знаю, что многие, которые столкнулись с этой проблемой – молчат. Особенно переживаю за подростков. Потому что сама в подростковом попробовала. Я тогда не понимала всей серьезности! Пусть нам и показывали все эти ролики, но ни одного не помню.

«СПРОСИ У МЕНЯ – Я ЗНАЮ!»

Сейчас идет шестой год, как чиста – совсем не употребляю. Да, мне помогла вера в Бога и в себя. Ведь почему-то, когда лежала и умирала, догадалась позвонить друзьям. Почему мысли о будущем возникли в моей голове. Плохо, что поздно все это поняла. Столько раз были передозировки, была на краю жизни и смерти, а Он меня вытаскивал.

Сейчас работаю в благотворительном фонде «Луч солнца». До этого вместе с центром социальной поддержки ездила на антинаркотические акции – детям рассказывала про свою жизнь. Взбиралась с ходунками к микрофону и говорила: «Я вот такая же, как и вы была, но в одни день все рухнуло. И если хоть одни из вас меня услышит сейчас, и когда кто-нибудь предложит вам сигареты или наркотики, вспомнит меня – девочку с ходунками – и откажется, это будет суперский шаг».

. Может прямо сейчас лежит где-нибудь такой же человек и не знает, где выход. Спроси у меня – я знаю! Фото: Ирина Бурцева

У меня сейчас нет возможности взять дочь за руку и пойти гулять, не получается с ней бегать или поиграться. Но верю, что еще все впереди! Шесть лет я не употребляю, не пью, не курю. Еще учусь в федеральной школе радио на ведущую, хочу развиваться, как творческая личность. Попала на проект «Золушка» - энтузиасты, которые помогают девушкам Ижевска меняться в лучшую сторону.

И не боюсь рассказывать, что со мной произошло. Когда я была с этой проблемой – мне никто этого не сказал. Глядишь, пришла бы такая же, как я сейчас, сказала… Мне охота говорить, дабы предостеречь, может хоть у одного что-то щелкнет. И мне без разницы на комментарии. Искренне верю, что хоть один услышит и поймет, что не нужно этого касаться. Может прямо сейчас лежит где-нибудь такой же человек и не знает, где выход. Спроси у меня – я знаю!

Стиль изложения сохранен.

ОТ АВТОРА

Зная, через что пришлось пройти Жене, удивляешься – насколько этот человек остался позитивным. Когда мы встретились - она едва ходила и даже падала, перебираясь со стула на стул. Но даже в этот момент она улыбалась и даже посмеивалась над собой: «Это я ходить не могу, но бегаю. Честно! Сама удивляюсь».

Часто, оступившись, наркоманы остаются с этим клеймом на всю жизнь. Их не берут на работу, стараются лишний раз не общаться и обходят стороной. Да и они сами порой словно сторонятся других людей. Но не в случае с Женей. Глядя на нее, невольно пересматриваешь свою картину мира и понимаешь – люди действительно могут меняться.