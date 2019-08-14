Фоторепортаж: как Суперфиналы чемпионата России по шахматам проходят в Ижевске

А вы знали, что шахматистов перед игрой проверяют металлоискателем? И мы не догадывались, пока случайно не попали в комнату отдыха гроссмейстеров, куда вход запрещен для всех, даже для журналистов.

Кирилл Алексеенко играет против Владислава АртемьеваФото: Сергей ГРАЧЕВ

Фирменный взгляд Александры ГорячкинойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Ходы Чемпоина Европы 2019 года Артемьева заставляют задуматься его соперника Кирилла АлексеенкоФото: Сергей ГРАЧЕВ

А все началось 9 августа. В этот день в Удмуртии стартовали Суперфиналы чемпионата России по шахматам. К нам приехали 24 сильнейших шахматиста России, призеры и победители чемпионата Европы и командного чемпионата мира. Турнир пройдет с 10 по 24 августа в рамках проекта «Шахматы в музее», и первые партии уже сыграны в музее-усадьбе П. И. Чайковского. С 13 августа турнир «переехал» в Ижевск, в Дом дружбы народов.

- Впервые Суперфиналы проходят в 2 городах – в Воткинске и в Ижевске. И, конечно, у меня были сомнения, что все успеют привезти из Воткинска в Ижевск, все соберут, - говорит Александр Ватлин, исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии. – Очень много оборудования, много техники. И я с удовольствием увидел, что все сделано на высшем уровне. Бригада и все службы справились замечательно!

Один из участников Суперфиналов в день начала соревнований женился. Он зарегистрировал свой брак и сразу же улетел в Воткинск на турнир!

Для игр шахматистов предоставили самый большой зал для торжественных мероприятий. Там демонтировали столы, убрали кресла, положили ковролин - во время игр шахматистов не должны отвлекать никакие звуки. Везде установлены мониторы, по которым можно отслеживать партии.

В Ижевске Суперфиналы чемпионата России по шахматам проходят в Доме дружбы народовФото: Сергей ГРАЧЕВ

Для турнира предоставили зал торжественных заседаний. Его полностью переделалиФото: Сергей ГРАЧЕВ

Так выглядит стол, за которым играют шахматистыФото: Сергей ГРАЧЕВ

Шахматные доски организаторы соревнований привезли с собойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Везде установлены мониторы, по которым можно отслеживать партииФото: Сергей ГРАЧЕВ

В музыкальном салоне работают техническая бригада. Здесь же проходит онлайн трансляция и комментирование матчей на английском языке.

Для зрителей выделили малый зал на 2-м этаже. Вход абсолютно бесплатный. Вчера, например, приехали юные шахматисты из Увы, а также пришли ижевские ребята, которые занимаются шахматами в школе и в спортивных секциях.

Зал для зрителейФото: Сергей ГРАЧЕВ

Юные шахматисты следят за ходом турнираФото: Сергей ГРАЧЕВ

Один из самых юных шахматистов немножко усталФото: Сергей ГРАЧЕВ

За ходом игр можно следить на специальных экранах.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вход для зрителей абсолютно бесплатныйФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Здесь на русском языке комментирует партии Сергей Шипов. Это один из лучших русско-язычных комментаторов в мире. Он не только понимает в шахматах – кто, куда, зачем и для чего, - но и интересно рассказывает про участников, про историю места, где все происходит, - уверяет Александр Ватлин.

На русском языке турнир комментирует Сергей ШиповФото: Сергей ГРАЧЕВ

Расписание турнира в Ижевске, в Доме Дружбы народов

13-17 и 19-21 августа, 15:00 – III-X туры

18 августа – сеансы одновременной игры с гроссмейстерами

22 августа, 13:00 – XI тур

Вход для зрителей – свободный.

Комментирование будет вестись известными гроссмейстерами на русском и английском языках.

За ходом соревнований также можно следить онлайн на канале Сергея Шипова. https://www.youtube.com/user/Crestbook